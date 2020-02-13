Радиостанции медленно превращаются в производителей подкастов

Остается ли иновещание традиционным радио или оно трансформируется в новостные сайты и производителей подкастов? Этим вопросом задались участники дискуссии по случаю Всемирного дня радио.
Меняется все, поэтому и радио должно преображаться. Подкасты вошли в моду во всем мире и радиостанции призваны стать производителями качественных аудиопрограмм нового формата. Так считают журналисты канадского, румынского, польского и чешского радио. Как, помимо технических нововведений, влияют на работу журналистов политические обстоятельства? Возможно ли оставаться вне информационной войны? И правильно ли это? Послушайте запись дискуссии.
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