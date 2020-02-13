Радиостанции медленно превращаются в производителей подкастов

Меняется все, поэтому и радио должно преображаться. Подкасты вошли в моду во всем мире и радиостанции призваны стать производителями качественных аудиопрограмм нового формата. Так считают журналисты канадского, румынского, польского и чешского радио. Как, помимо технических нововведений, влияют на работу журналистов политические обстоятельства? Возможно ли оставаться вне информационной войны? И правильно ли это? Послушайте запись дискуссии.