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Радиостанции медленно превращаются в производителей подкастов

Либор Кукал
13-02-2020
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Остается ли иновещание традиционным радио или оно трансформируется в новостные сайты и производителей подкастов? Этим вопросом задались участники дискуссии по случаю Всемирного дня радио.

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Меняется все, поэтому и радио должно преображаться. Подкасты вошли в моду во всем мире и радиостанции призваны стать производителями качественных аудиопрограмм нового формата. Так считают журналисты канадского, румынского, польского и чешского радио. Как, помимо технических нововведений, влияют на работу журналистов политические обстоятельства? Возможно ли оставаться вне информационной войны? И правильно ли это? Послушайте запись дискуссии.

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