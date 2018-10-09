Работники НКО в Чехии страдают от кибертравли

Кибертравля (или интернет-травля) это намеренные оскорбления или угрозы, осуществляемые онлайн через информационно-коммуникационные каналы – в первую очередь социальные сети или посредством мобильного телефона (например, с помощью SMS-сообщений или надоедливых звонков). Работники НКО все чаще становятся жертвами оскорбительных или даже враждебных и агрессивных комментариев или сообщений, получаемых чаще всего через интернет. Однако в полицию обращается лишь часть из них – по словам пострадавших они боятся бездействия полиции или даже умаления их проблем. Данную тенденцию подтвердила омбудсмен Анна Шабатова: — Полиция в целом имеет тенденцию недооценивать травлю, осуществляемую в интернет-пространстве. Поэтому я не удивлена тем, что люди говорят о своем негативном опыте в этой сфере.

С мнением Анна Шабатовой категорически не согласен Павел Трукса, пресс-секретарь Краевого полицейского управления Центральночешского края: — У нас разработано несколько программ, направленных на предотвращение, расследование и решение преступлений, осуществленных в интернет-пространстве. Мы бесспорно считаем кибертравлю серьезной угрозой, и полиция всегда расследует данные преступления.

Ненависть в сети

Чаще всего жертвами кибертравли становятся работники НКО, чья деятельность связана с мигрантами, цыганами или другими национальными и социальными меньшинствами. По мнению Зузаны Шрайберовой из Мультикультурного центра отрицательное отношение вызвано тем, что большинство граждан просто не имеют четкого представления о том, чем занимаются некоммерческие организации и как распределяются дотации от государства. В обществе растет убеждение, что единственная цель некоммерческих организаций — это «выбивание» грантов. В этом году Зузана Шрайберова нашла в своем почтовом ящике конверт, в котором было письмо, обвиняющее НКО в воровстве, растрате денег чешских налогоплательщиков на мигрантов. Она решила снять видео, где рассказывает о том, как на самом деле происходит финансирование НКО, чтобы люди могли ознакомиться с данной проблематикой. Однако после опубликования видео в интернете, на Зузану Шрайберову посыпался целый ряд еще более агрессивных комментариев и сообщений.

По мнению юриста и директора организации In Iustitia Клары Колибовой в этой ситуации нет ничего необычного. По ее словам работники НКО регулярно сталкиваются с кибертравлей, для многих это стало неотъемлемой частью их жизни. Полиция в свою очередь весьма неохотно берется за подобные дела, ссылаясь на «свободу слова» и «анонимность интернет-пространства». Некоммерческая организация In Iustitia уже несколько лет занимается мониторингом данной ситуации, согласно их данным, за последний год ненависть к НКО сильно возросла. Кроме того резко увеличилось число сторонников ужесточения законодательства в отношении некоммерческих организаций, многие интернет-пользователи ратуют за ужесточение правил финансирования НКО или даже их ликвидацию.

Роль политики в ситуации с НКО

Свою роль в ухудшении отношения к некоммерческим организациям сыграла политическая ситуация – часть политиков высказалась о необходимости сократить дотации или необходимости лучшего мониторинга того, кому и на что выделяются деньги. Разумеется, подобные заявления вызвали в обществе мнение, что до этого никто не отслеживал выдачу грантов и деньги раздавались бездумно. У граждан не хватает объективной информации о деятельности НКО, многие считают, что в таких организациях работают или воры, желающие поживиться на грантах, или какие-то непонятные ненавистники чешского народа, желающие привлечь в Чехию как можно больше мигрантов.

По мнению депутата Лубомира Волного реакция граждан демонстрирует поддержку населением политики властей в отношении НКО. По его словам задача государства в том, чтобы поддерживать социально ориентированные организации и обеспечивать прозрачность их деятельность. Именно на это направлены последние законодательные инициативы. — Система финансирования некоммерческих организаций у нас в Чехиии крайне сложна, я бы даже сказал – хаотична. Весьма непросто разобраться, сколько денег идет социально-ориентированным НКО, сколько политически-ориентированным. Система настолько запутанная, что даже премьер-министр Андрей Бабиш, получивший доклад по этой сфере, попросил составить более детальный отчет, чтобы он мог разобраться в финансировании НКО.

Определенную роль в ухудшении отношения обычных граждан к работникам и деятельности некоммерческих организаций могли сыграть также слова президента республики Милоша Земана, который крайне резко выразился о НКО в целом после посещения социальной организации PONTIS Šumperk: — Организация PONTIS Šumperk, защищающая права НКО и социальных служб, могла бы и не пытаться в чем-либо меня убедить, я ясно оцениваю ситуацию, касающуюся некоммерческих органиций. Однако именно сейчас я еще лучше вижу границу между настоящими НКО и теми, кто только прикидывается ими, называют себя политическими некоммерчискими организациями или так называемыми think-tanky центрами. При этом они не являются ни ‚tanks‘, ни ‚think‘, то есть не создают никаких проектов или идей, но убеждают всех вокруг, что именно этим и занимаются. И именно этим организациям не следует выплачивать никаких дотаций, пусть зарабатывают собственным трудом.

По мнению представителей НКО подобные высказывания виднейших политических деятелей настраивают обычных граждан против работы некоммерческих организаций. Впрочем, целый ряд политиков отстаивает права некоммерческих организаций, подчеркивая тот факт, что они занимаются важным и нужным делом. Против сокращения дотаций некоммерческих организаций выступила депутат Алена Гайдушкова: — Если и следует где-то экономить, то точно не в сфере некоммерических организаций. Я считаю, что и правительство, и граждане должны осознать, что травля НКО ведет общество к катастрофе. Без их участия государству крайне трудно будет решить огромное количество проблем в социальной сфере. И экономить на НКО и гражданской инициативе крайне глупо – не только с социальной, но и с экономической точки зрения. Ведь за 2016 год (а за 2017 год эти показатели могут быть еще выше) волонтеры отработали 45,6 миллионов часов, то есть их труд можно оценить в 5,5 миллиардов крон.

По мнению специалистов в сложившейся ситуации есть два необходимых пути по ее разрешению. Во-первых, требуется максимально прозрачная система финансирования как со стороны государства, так со стороны руководства отдельных НКО. Во-вторых, обязательное сотрудничество отдельных работников данных организаций с полицией в случае кибертравли, потому что, как показывает практика, такие ситуации можно и нужно решать.