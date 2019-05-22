Пятьдесят тысяч за независимую юстицию – протесты продолжаются

Кроме призыва стать участником открытых дебатов, во время которых можно было бы разъяснить свои действия и действия его правительства, глава кабинета министров Андрей Бабиш, как и министр юстиции Мария Бенешова, также дождался от протестующих скандирований с требованием уйти в отставку.

Назначение Марии Бенешовой, по мнению демонстрантов, ставит под сомнение независимость чешской юстиции. Высказываются опасения по поводу возможного давления на прокуратуру,

К числу главных проблем премьера Андрея Бабаиша протестующие относят, как столкновение интересов политика и бизнесмена, которое не обошли своим вниманием также специальные органы Европейского союза, так и уголовное преследование по делу о махинациях с европейскими дотациями «Гнездо аиста». Упоминаются дотации для фирмы «Agrofert», некогда принадлежавшей действующему премьеру, а также сотрудничество с коммунистической Государственной безопасностью (StB – чехословацкий аналог советского КГБ).

«Мы не должны молчать. Мы не можем быть равнодушными. Политика и забота о демократии – наше общее дело!», – звучали с трибуны призывы участников демонстрации.

«Мы собрались здесь, чтобы поддержать справедливость и справедливые отношения. Что это такое? Справедливость означает, что каждый из нас должен оцениваться по своим заслугам. Сущность заключается в том, чтобы у каждого из нас была достойная жизнь – без притворства, лжи и мошенничества. Справедливость также означает равенство перед законом. Безобразие и ложь должны быть наказаны. Справедливость нельзя купить. Если такое позволяется, то общество глубоко нездорово. Справедливым является тот человек, который блюдет свою честь. Он поступает честно, не притворяется, не строит из себя нечто, чем на самом деле является. К сожалению, некоторые наши представители не имеют чести. С другой стороны необходимо, чтобы мы не сдавались, не отказывались от своих усилий. При этом мы должны придерживаться мирного способа выражения своих чаяний – только он является настоящим и убедительным. Справедливость также означает, что мы способны отличить правду и ложь», – подчеркнул в своем выступлении епископ Вацлав Малы, диссидент, бывший политзаключенный, организатор самиздата католической литературы в Чехословакии, подписант Хартии 77, один из духовных лидеров периода «бархатной революции» 1989 года и один из основателей Гражданского форума времен революции в Чехословакии.

Выступление перед демонстрантами епископ завершил короткой молитвой за чуткость к правде и справедливости.

Кроме Вацлава Малого перед демонстрантами выступили – певец Томаш Клус и хоккейный вратарь Доминик Гашек. Юрист Анна Долейска, описала способы, которые позволят премьеру избежать столкновения интересов, а актер Владимир Шкултетый подчеркнул, что премьер Андрей Бабиш должен как можно скорее предстать перед независимым судом, который разберется с обвинениями по делу о махинациях с евродотациями «Гнездо аиста».

Член пражской администрации Милена Йонова (инициатива «Прага себе») обратила внимание на недостаточное финансирование социальных проектов, в чем обвинила непосредственно кабинет министров премьера Андрея Бабиша: «Несколько недель назад Министерство труда и соцобеспечения опубликовало документ, в котором описано распределение дотаций на социальные проекты, реализуемые в населенных пунктах. На них администрациям населенных пунктов государство выделило только 20% от суммы, в которой они нуждаются. Ведомство объяснило, что затребованные 600 миллионов крон (23 миллиона евро) кабинет сократил до 200 миллионов (7,7 миллиона евро). Министр труда и соцобеспечения представила нам также катастрофический сценарий, заявив, что в этом году не стоит рассчитывать на дополнительное финансирование на социальные проекты и, что в следующем году мы на них не получим вообще ничего. В этом году были сокращены также дотации на социальную защиту детей. Домам престарелых, службе опеки, личным ассистентам и иным социальным службам в этом году не хватает около двух миллиардов крон. Правительство, хотя в прошлом году и увеличило зарплаты, но забыло необходимые суммы вложить в государственный бюджет. Этих денег мы также не получим. Вопрос о доводах мы также поднимали. В ответ было сказано, что правительство какие-либо доводы не рассматривает, что его интересуют только числа».

Министр юстиции Мария Бенешова и премьер Андрей Бабиш отрицают, существование угрозы для независимости юстиции. Премьер охарактеризовал проходящие демонстрации, как «кампанию перед европейскими выборами», так как в них принимают участие представители оппозиционных партий.

Реагируя на манифестацию, состоявшуюся во вторник, премьер Андрей Бабиш чешскому информационному агентству «ČTK» написал, что «люди имеют право протестовать», что он не видит единого довода, чтобы реагировать на призывы лидера движения «Миллион мгновений для демократии» Микулаша Минаржа и принять участие в дебатах. Последнему премьер посоветовал создать политическую партию или движение и принял участие в борьбе за голоса избирателей. «Это легитимная возможность изменить ситуацию в обществе, которой он очевидно недоволен», – заявил Андрей Бабиш.