Пять самых популярных статей сайта Русской службы Radio Prague Intеrnational 2019 года

1. Прощайте, маэстро! Скончался Карел Готт

Умер Карел Готт – легенда чехословацкой и чешской эстрады, самый известный за рубежом чешский певец, долгие годы безраздельно царивший на музыкальном Олимпе. Для многих Чехия звучит именно голосом Карела Готта – «Скрипка Паганини», «Леди Карнавал», «Колокольчики счастья», песни к «Трем орешкам для Золушки»… Многократный обладатель премии «Золотой соловей» ушел со сцены и из жизни в 80 лет – недавно в Чехии отмечали его юбилей.

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2. Лагерь Детршихов. Славянки как материал для нацистских опытов

В 1943 году нацисты открыли в Детршихове, близ города Моравска Тршебова, концлагерь для беременных женщин и новорожденных. На узницах, по большей части из оккупированной Восточной Европы, они ставили псевдомедицинские эксперименты. Многие в итоге умирали мучительной смертью, некоторые предпочитали покончить жизнь самоубийством. Точное число жертв концлагеря, аналогов которому на этой территории не было, неизвестно до сих пор.

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3. Крылья Чехословакии. Столетие первой летающей этажерки

Семь метров в длину, восемь в ширину, деревянная конструкция с крыльями в виде этажерки обшита полотном – самый первый чехословацкий самолет «Bohemia B-5», раритет пражского авиационного музея. Впервые в воздух это двухместное детище членов одноименного авиационного общества в городе Пльзень поднялось сто лет назад 27 апреля 1919 года.

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4. В Чехии родился первый ребенок, выношенный в донорской матке

В конце августа в Чехии родился ребенок, к появлению которого на свет было приковано внимание десятков специалистов. Сообщение об этом появилось в СМИ через несколько недель, врачи выжидали необходимый послеродовой период, чтобы убедиться в счастливом завершении процесса. 29 августа стало прорывом в сфере отечественного акушерства, когда 27-летняя женщина смогла родить здорового потомка после пересадки матки от умершего донора. Рождение этого первенца в стенах пражской больницы Мотол связано еще с одним переломным моментом в сфере медицины, обнадеживающим тысячи женщин, которые до этого не могли об этом мечтать.

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5. История «Бехеровки»: 250 лет назад родился создатель знаменитого ликера

Густая пряная жидкость в тяжелых плоских зеленых бутылках с сине-желтой этикеткой. «Бехеровку» давно называют «тринадцатым целебным источником» Карловых Вар, а ее рецепт до сих пор тайна за семью печатями. Ликер носит имя своего «отца» – ровно два с половиной века назад, 17 сентября 1769 года, на свет появился Йозеф Витус Бехер.

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