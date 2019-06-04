Пять лет помощи Украине. На что идут чешские средства?

«Украина является одной из приоритетных стран чешской программы сотрудничества в переходный период по поддержке прав человека, верховенства закона и демократии посредством осуществления конкретных проектов на местном уровне», – напомнил глава чешской дипломатии Томаш Петршичек в нынешнем году, когда Чехия вновь заняла свое место в рядах членов Совета ООН по правам человека. В числе 47 стран-членов Совета ЧР примет участие в его работе вплоть до 2021 года.

Какие проекты получают финансовую поддержку?

– Известно ли, каким образом распределяются чешские средства в Украине, и какие проекты получают финансовую поддержку с чешской стороны?

– Предоставленные чешским Министерством иностранных дел средства были предназначены на внедрение мер по предупреждению коррупции и борьбе с коррупционерами, поддержку качественных СМИ, для которых, помимо прочего, характерен контроль за достоверностью информации и взвешенность оценок. Ресурсы также направляются на проекты по защите прав человека в восточных регионах, неподконтрольных украинскому правительству, как и в Крыму. Почти 16 миллионов крон (627 тыс. евро) распределило в рамках грантовых программ посольство Чешской Республики в Киеве – деньги пошли на 19 программ, реализуемых местными общественными организациями.

Прага стала более видимой для остального мира

– Что известно сегодня о конкретных результатах этих инициатив?

– Как сообщается в пресс-релизе внешнеполитического ведомства ЧР, «поддержка данных проектов не только принесла вполне ощутимые результаты, но и поспособствовала тому, что Прага стала более видимой для остального мира – как для стран, которым Чехия оказывает посильную поддержку, так и для государств, которые числятся среди дарителей». С отчетом более подробно вскоре ознакомятся министры чешского правительства. Как подчеркивается в пресс-релизе МИД, «Чехия таким образом примкнула к таким демократическим странам, поддерживающим обновление Украины, как, например, Германия, Канада, США, Япония».

Помощь в области образования

Более миллиона крон было, например, вложено в проект, нацеленный на оказание юридической помощи и защиту украинских граждан в Донбассе, еще 1,5 миллиона выделены на проект «Справедливый интернет», полмиллиона – на составление так называемой карты нарушений прав человека в Крыму. Центр по вопросам экономической стратегии получил на проект под названием «Критическое мышление против популизма» 1,3 миллиона крон.

– Денежные средства Украине отравляло не только Министерство иностранных дел, но и Чешское агентство по развитию?

– Да, Чешское агентство по развитию предоставило Украине еще 19 миллионов крон (745 тысяч евро). Эти деньги были потрачены на реформы в сфере общего образования, в том числе на обновление общеобразовательных школ и вузов. Прежде всего тех, которым в результате военного конфликта ранее пришлось покинуть область, вышедшую из-под контроля украинских властей.

– О каких именно вузах идет речь?

– Чехия поддержала восстановление Донбасской национальной академии строительства и архитектуры в Краматорске, которая готовит специалистов широкого профиля уже с 1947 года, Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко в Старобельске. Оставшиеся средства получил Львовский государственный университет. Поддержка со стороны Чехии будет осуществляться и в дальнейшие годы. В прошлом году правительство одобрило выделение 20 миллионов на программы развития и трансформации в Украине на период 2019– 2021 гг.

Отношение чехов к финансовой помощи Украине

– Как граждане Чехии относятся к предоставлению такого вида помощи Украине?

– Для серьезного анализа и обобщения у нас на сегодняшний день нет необходимых фактических данных. Однако, к примеру, на портале novinky.cz недавно было проведено интернет-голосование на эту тему. Инициаторы исследования задали следующий вопрос: «Считаете ли вы правильным, что Чехия посылает на помощь Украине миллионы?»

11,5% участников опроса ответили «да, при любых обстоятельствах», 5,1% сообщили «да, но не следует посылать деньги общественным организациям», 83,4% заявили, что они не согласны с такой тратой средств. В опросе приняли участие около 3650 человек.