Путешествовать и учиться с программой Erasmus+ могут все!

Основные цели программы Erasmus – улучшение качества образования в Европе, развитие мобильности и культурных связей студентов европейских и соседствующих стран. Erasmus помогает установить условия сотрудничества между университетам и оказывает помощь студентами, приехавшим из-за рубежа. Чешская Республика присоединилась к программе в 1998 году. О том, сколько чешских студентов за эти годы успело повидать мир и что нового готовит программа Erasmus в будущем, в интервью Радио Прага рассказал Михал Ухл – заместитель директора Центра заграничного сотрудничества, специалист в области международных связей в сфере образования.

— В первую очередь я хотел бы сказать, что программа Erasmus – большая победа всех нас. Благодаря ей за эти годы за границей побывало более 300 000 человек со всей Чешской Республики. Я хотел бы отметить, что с помощью программы Erasmus могут путешествовать не только студенты высших учебных заведений – как многие ошибочно считают – но и учащиеся колледжей, средних и начальных школ и даже детских садов. Кроме того мы организуем ряд неформальных акций и мероприятий для молодых людей от 13 до 30 лет. Услугами этой программы могут воспользоваться также и взрослые люди – в рамках Erasmus+ проходят курсы повышения квалификации и языковые семинары, у нас обширная библиотека.

Следует отметить, что нынешняя форма программы, называющаяся Erasmus+, существует с 2014 года. Однако сам Erasmus был основан в конце 1980, несколько раз переименовывался и немного видоизменял свою специализацию, однако с самого начала был направлен в первую очередь на помощь в организации поездок по обмену студентами между университетами страна Евросоюза. А в Чехии программа Erasmus действует с 1998 года. С 2014 года в программе могут участвовать также молодые специалисты, получившие как высшее, так и среднее специальное образование:

— Проекты в рамках программы Erasmus составляются на семь лет и, в зависимости, от этого также немного видоизменяется название программы. Это связано с бюджетом Европейской комиссии. Erasmus+ действительно направлен и на молодых специалистов, которые, путешествуя по Европе, могут не только учиться и повышать квалификацию, но и работать по специальности – программа Erasmus+ готова помочь в образовании и развитии профессиональных навыков всем, вне зависимости от возраста, профессиональной специализации и сферы деятельности.

Многие европейские страны в последние годы страдают от нехватки квалифицированных рабочих. Часто можно услышать жалобы, что молодые люди идут учиться в высшее учебное заведение, вместо того чтобы получить среднее специальное образование только потому, что это более престижно. Кроме того, студенты вузов имеют ряд бонусов и привилегий – в том числе возможность участвовать в международных программах по обмену с целью обучения и повышения квалификации. В рамках программы Erasmus+ организаторы хотят изменить данную тенденцию:

— Если внимательно присмотреться к другим ступенями образования, например, колледжам и специальному среднему образованию, становится очевидно, что эти студенты не имеют той возможности развития по специальности, как молодые люди, учащиеся в вузах. В связи с этим было принято решение изменить систему и включить также и средние и средние специальные учебные заведения – им также, как и вузам, надо было подавать заявку на участие получение гранта. И я хотел бы отметить, что спрос с лихвой превысил предложение. Было очень много желающих, особенно из регионов страны. Теперь у чешских студентов-ремесленников также есть возможность отправиться заграницу, узнать что-то новое, научиться чему-то новому. В первую очередь они, конечно, едут в Германию (где сильно развита автомобильная промышленность), а также в Великобританию и Австрию. Учащиеся в сфере пищевой промышленности предпочитают Италию.

Исторически действительно сложилось так, что некоторые страны Европы славятся гастрономией, другие – промышленностью, третьи земледелием. Поэтому понятно, что студенты колледжей и профессионально-технических училищ выбирают страны «по специальности». А какие государства предпочитают учащиеся высших учебных заведений? Есть ли какие-то страны, которые пользуются особой популярностью среди чешских студентов, или, наоборот те, куда молодежь ехать не хочет?

— Среди чешских студентов особой популярностью пользуется Германия, но и немецкая молодежь также очень любит ездить к нам – чешское образование считается очень качественным, да и близкое расстояние для многих студентов имеет важную роль (ведь они могут, например, ездить домой на выходные или праздники). Рейтинг среди чешских студентов такой – первой (как я уже упомянул) идет Германия, за ней следуют Франция, Испания, Великобритания и Финляндия. Это страны, которые традиционно популярны. И опять же, из этих же государств к нам едет наибольшее количество иностранных студентов. Кроме этих стран много молодежи приезжает из Польши.

Конечно, как и во всем, и в программе Erasmus+ есть свои недостатки – например, некоторые вузы не засчитывают определенные предметы, которые студенты сдавали в университетах за границей, в результате чего молодым людям приходится продлевать обучение на дополнительный семестр, чтобы сдать обязательные предметы «по второму разу». Но даже, учитывая все недостатки, и студенты, и профессора отмечают, что это – отличный опыт, который потом пригодится не только в учебе, но и в будущей профессии.