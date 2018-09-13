Путч в Судетах как гибридная война Тысячелетнего рейха

«Притеснение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии должно прекратиться!» – кричал Гитлер с трибуны партийного съезда в Нюрнберге 12 сентября 1938 года. «Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться», – заявлял Гитлер.

«За каждое проявление национальной воли их преследуют и травят как диких зверей! Рейх не потерпит дальнейших притеснений!». Его речь транслировалась немецким радио и была услышана и на чехословацкой территории – в Судетах.

Как призыв к выступлению встретили речь Гитлера члены судето-немецкой партии, во главе которой стоял Конрад Генлейн. Партия, за которую на парламентских выборах проголосовало 1 250 000 человек, 24 апреля 1938 г. приняла Карлсбадскую программу из 8 пунктов, ставящих под угрозу суверенитет Чехословакии – там было выдвинуто требование о введении в Судетах полного местного самоуправления, т.е. автономии.

Из Великобритании прибыла миссия лорда Ренсимена, которая поддержала требование генлейновцев об автономии. Приехав в начале августа в Прагу, Уолтер Ренсимен вынудил правительство Чехословакии уже 5 сентября согласиться на создание немецких и венгерских автономных районов. Однако целью действий немецкой стороны было отнюдь не достижение договоренности с Прагой – проведя провокацию в Остраве, Генлейн сам прекратил переговоры. Первый Судетский кризис стал только началом.

12 сентября фюрер еще не закончил говорить, а в разных населенных пунктах Судетской области уже вспыхнули беспорядки, которые возглавили генлейновцы.

«Хрустальная ночь» по-судетски

«С факелами, свистками, барабанами они вышли на массовые демонстрации, которые очень быстро переросли в террор в отношении чехов, евреев и немецких антифашистов. Они начали бить окна в их жилищах, громить магазины, принадлежащие чехам и евреям и так далее. Началась действительно безумная ночь. Однако это было не все – на другой день, утром 13 сентября они перешли уже непосредственно к вооруженным столкновениям, в ходе которых погибло несколько полицейских, пограничников и стражей порядка», – рассказывает сотрудник Военно-исторического музея Индржих Марек.

Однако этот путч не был случайным всплеском эмоций – он готовился заранее. Уже на протяжении длительного времени Судето-немецкая партия Генлейна вела гибридную войну – наращивала число пограничных инцидентов, ввозя на чехословацкую территорию контрабандой оружие, провоцировали чехословацких пограничников. Целью их действий было дать предлог Третьему рейху вмешаться в дела Чехословакии.

10 сентября президент Эдвард Бенеш обратился к нации с речью, подчеркнув, что Чехословакия является демократической страной, основанной на принципах мира и взаимопонимания. «На нашей территории была и есть единственная проблема, которая оставалась тяжелой в течение столетий и требующая постоянно новых форм решения – это национальный вопрос».

Генлейновцы были хорошо подготовлены и вооружены для осуществления путча, однако чехословацкие силы вмешались быстро и эффективно. Уже 13 сентября Прага объявила в самых неспокойных областях военное положение. Армия ввела танки и другую бронированную технику. Путч был подавлен, однако ценой жизней с обеих сторон. 15 сентября казалось, что волнения прекратились, однако председатель правительства Милан Годжа предупреждал, что ситуация остается опасной.

«Все общество видит эту масштабную попытку разложения внутренней политической структуры нашего государства. Мы стоим – и я это подчеркиваю – перед огромным историческим испытанием».

Спустя два дня вооруженные столкновения возобновились. «Уже на следующий день перебежчики на немецкой стороне создали Sudetendeutsches Freikorps – вооруженную организацию, которая получала от немецкой армии оружие, инструкторов и т.п. и потом нападала на наших пограничников с немецкой территории», – объясняет Индржих Марек.

Запад давил на чехословацкое правительство, чтобы оно уступило Судеты Германии. В ночь с 29 на 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, которым пограничные территории, включая военные укрепления, отходили Рейху. 5 октября президент Эдвард Бенеш ушел в отставку.

