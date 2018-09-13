Путч в Судетах как гибридная война Тысячелетнего рейха

Катерина Айзпурвит
13-09-2018
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В 1938 году на страницах газет многих стран мира то и дело мелькало слово «Судеты»: Третий рейх требовал «прекратить притеснения немцев в Чехословакии», заявляя, что в противном случае Германии придется вмешаться. Западные страны взяли курс на умиротворение Гитлера. 80 лет назад, 12–13 сентября, в Судетах начался путч. До подписания соглашения, которое войдет в историю как «Мюнхенский сговор», оставалось две недели.

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Фото: Bundesarchiv, Bild 101I-808-1238-05 / CC-BY-SA 3.0Фото: Bundesarchiv, Bild 101I-808-1238-05 / CC-BY-SA 3.0

«Притеснение трех с половиной миллионов немцев в Чехословакии должно прекратиться!» – кричал Гитлер с трибуны партийного съезда в Нюрнберге 12 сентября 1938 года. «Я обращаюсь к представителям западных демократий: мы озабочены положением судетских немцев. Если этим людям откажут в справедливости и помощи, они получат и то, и другое от нас. Я сторонник мира, но в этой ситуации я не стану колебаться», – заявлял Гитлер.

Немецкий плакат - гитлеровская Германия, Австрия и СудетыНемецкий плакат - гитлеровская Германия, Австрия и Судеты «За каждое проявление национальной воли их преследуют и травят как диких зверей! Рейх не потерпит дальнейших притеснений!». Его речь транслировалась немецким радио и была услышана и на чехословацкой территории – в Судетах.

Как призыв к выступлению встретили речь Гитлера члены судето-немецкой партии, во главе которой стоял Конрад Генлейн. Партия, за которую на парламентских выборах проголосовало 1 250 000 человек, 24 апреля 1938 г. приняла Карлсбадскую программу из 8 пунктов, ставящих под угрозу суверенитет Чехословакии – там было выдвинуто требование о введении в Судетах полного местного самоуправления, т.е. автономии.

Из Великобритании прибыла миссия лорда Ренсимена, которая поддержала требование генлейновцев об автономии. Приехав в начале августа в Прагу, Уолтер Ренсимен вынудил правительство Чехословакии уже 5 сентября согласиться на создание немецких и венгерских автономных районов. Однако целью действий немецкой стороны было отнюдь не достижение договоренности с Прагой – проведя провокацию в Остраве, Генлейн сам прекратил переговоры. Первый Судетский кризис стал только началом.

12 сентября фюрер еще не закончил говорить, а в разных населенных пунктах Судетской области уже вспыхнули беспорядки, которые возглавили генлейновцы.

«Хрустальная ночь» по-судетски

историк Индржих Марек, фото: Шарка Шевчикова, ЧРоисторик Индржих Марек, фото: Шарка Шевчикова, ЧРо «С факелами, свистками, барабанами они вышли на массовые демонстрации, которые очень быстро переросли в террор в отношении чехов, евреев и немецких антифашистов. Они начали бить окна в их жилищах, громить магазины, принадлежащие чехам и евреям и так далее. Началась действительно безумная ночь. Однако это было не все – на другой день, утром 13 сентября они перешли уже непосредственно к вооруженным столкновениям, в ходе которых погибло несколько полицейских, пограничников и стражей порядка», – рассказывает сотрудник Военно-исторического музея Индржих Марек.

Однако этот путч не был случайным всплеском эмоций – он готовился заранее. Уже на протяжении длительного времени Судето-немецкая партия Генлейна вела гибридную войну – наращивала число пограничных инцидентов, ввозя на чехословацкую территорию контрабандой оружие, провоцировали чехословацких пограничников. Целью их действий было дать предлог Третьему рейху вмешаться в дела Чехословакии.

Эдвард Бенеш, фото: Архив Чешского РадиоЭдвард Бенеш, фото: Архив Чешского Радио 10 сентября президент Эдвард Бенеш обратился к нации с речью, подчеркнув, что Чехословакия является демократической страной, основанной на принципах мира и взаимопонимания. «На нашей территории была и есть единственная проблема, которая оставалась тяжелой в течение столетий и требующая постоянно новых форм решения – это национальный вопрос».

Генлейновцы были хорошо подготовлены и вооружены для осуществления путча, однако чехословацкие силы вмешались быстро и эффективно. Уже 13 сентября Прага объявила в самых неспокойных областях военное положение. Армия ввела танки и другую бронированную технику. Путч был подавлен, однако ценой жизней с обеих сторон. 15 сентября казалось, что волнения прекратились, однако председатель правительства Милан Годжа предупреждал, что ситуация остается опасной.

Мюнхенское соглашение, фото: Bundesarchiv 183-R69173 / CC-BY-SAМюнхенское соглашение, фото: Bundesarchiv 183-R69173 / CC-BY-SA «Все общество видит эту масштабную попытку разложения внутренней политической структуры нашего государства. Мы стоим – и я это подчеркиваю – перед огромным историческим испытанием».

Спустя два дня вооруженные столкновения возобновились. «Уже на следующий день перебежчики на немецкой стороне создали Sudetendeutsches Freikorps – вооруженную организацию, которая получала от немецкой армии оружие, инструкторов и т.п. и потом нападала на наших пограничников с немецкой территории», – объясняет Индржих Марек.

Запад давил на чехословацкое правительство, чтобы оно уступило Судеты Германии. В ночь с 29 на 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, которым пограничные территории, включая военные укрепления, отходили Рейху. 5 октября президент Эдвард Бенеш ушел в отставку.

Катерина Айзпурвит
13-09-2018
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