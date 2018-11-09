Пульс десятилетий, отраженный в российском кино

В пятницу в моравском Годонине стартует юбилейный, уже XXV семинар русского кино, посвященный в этом году комедийному жанру. «Комедия – это зеркало души народа, и в тех случаях, когда фильм удался, он способен передать характер страны со всеми его прихотями, стигматами, стереотипами и другими особенностями», полагают организаторы смотра. В течение трех дней зрители, которые приезжают сюда из разных концов Чехии, а некоторые из Словакии, смогут вновь погрузиться в атмосферу полузабытых или неувиденных ими картин, открыть для себя новые имена.
Mногие из тех, кто ежегодно приезжает на семинары русского кино, уверены, что российские киноленты не должны были исчезнуть из проката после «бархатной» революции 1989 года, и считать их исключительно орудием пропаганды было большой ошибкой. Привлекает их и камерная атмосфера мероприятия, на которое ежегодно приезжает от 100 до 150 зрителей. Многие из них ночуют, с разрешения организаторов семинара, прямо в кинотеатре.
Зрители увидят «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», картину 1924 г. периода немого кино в музыкальном сопровождении пианиста Яна Душека, «Чувствительного милиционера» Киры Муратовой - снят в 1992 году после «Астенического синдрома», «Особенности национальной охоты» и другие. В целом – 14 полнометражных картин и ряд мультипликационных фильмов.
– Мы выбирали для программы фильмы, которые бы полновесно представляли комедийный жанр отдельных десятилетий, поэтому зрители увидят как ленты немой эры, так и работы 1930 –х годов. В военные 40-е годы, естественно, было не до комедий. Для 50-х характерна наступательная пропаганда, что отражено и в стиле киноюмора некоторых кинофильмов. Мы стремились также проиллюстрировать работами «оттепель» и поиск новых средств выражения российскими кинематографистами 1960-х, так называемую нормализацию 1970-х, перестройку 1980-х, распад СССР в 1990-е, а также то, что было снято после 2000 года,
– рассказал русской службе «Радио Прага» драматург семинара и историк кино Томаш Гала.
– Какие кинокартины из категории снятых в последние 10-15 лет, о которых вы особенно сожалеете как о незамеченных либо неувиденных чешскими зрителями, будут показаны на смотре?
– Мы прежде всего хотели показать чешскому зрителю, на наш взгляд, несправедливо обойденные у нас вниманием и вообще малоизвестные художественные фильмы: «Пыль» Сергея Лобана 2005 года – это поразительная лента, а также «Горько!» Жоры Крыжовникова, который стал хитом в России в 2013 году, но на чешские экраны не попал. Есть и более старые картины, которые были незаслуженно забыты – «Верные друзья» Михаила Калотозова. Эта картина показывает другую ипостась творчества режиссера, которого прославили «Летят журавли». Совершенно в другом свете и в другом, более расслабленном, жанре, но, тем не менее, также в духе пропаганды, фильм снимался в 1950-е.
– За «Верных друзей» Михаилу Калатозову был присужден «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1954 году. За фильм «Заговор обреченных» на том же МКФ в 1950 – Премия Мира. Сталинскую премию второй степени он получил в 1951-м. Стоит, возможно, напомнить, что премьера фильма «Пыль» была существенно приторможена и состоялась лишь летом 2005 года, хотя снималась в 2001 году. Причина задержки выхода фильма неизвестна.
В рамках Семинара русского кино будет открыта выставка, посвященная советскому и российскому сатирическому журналу «Крокодил» – он в выходил с перерывами до 2008 года. В ее подготовке приняла участие пражская Славянская библиотека. Куратором экспозиции, представленной на двадцати стендах кинотеатре Годонина, стал Томаш Гала.
– Если говорить начистоту – в этот раз мы как организаторы спохватились, что забыли своевременно заняться подготовкой подходящей выставки. И решили обратиться к директору Славянской библиотеки – это филиал чешской Национальной библиотеки, Лукашу Бабке с просьбой, что хотим устроить выставку карикатур. Он посоветовал нам сосредоточиться на «Крокодиле». В Славянской библиотеке мне подготовили стопки этих сатирических журналов, и я занялся подборкой, которая могла бы быть интересна для чешских посетителей выставки с точки зрения исторических событий и стадий развития этого издания.
– Конечно, 1968-й, который был очень значимым для нашего народа. Однако интересны и 1980-й, год проведения Олимпийских игр в СССР, перестроечный 1986 год, самое начало перестройки, как и, несомненно, то, что публиковалось в «Крокодиле» в 1991 году, когда распался Советский Союз. – Какая карикатура лично Вам запомнилась?
– В этом журнале было множество отличных карикатур, там работало много хороших художников-юмористов. мне, например, запомнилась картинка по случаю полета Юрия Гагарина в космос: народ качает вернувшегося космонавта на руках и подбрасывает в воздух, а Гагарин им говорит: «Как я люблю состояние невесомости!»
Подготовку чешских субтитров для картины традиционно взяли на себя студенты факультета славистики Оломоуцкого университета им. Палацкого.
– Перед «бархатной» революцией мы это так не воспринимали, потому что фильмов из Восточного блока было много, и не только советских, но и венгерских или польских. Сейчас же такой возможности у нас нет. Мы сталкиваемся с засильем американских картин разного уровня, при этом среди них превалируют весьма посредственные и даже банальные. Tем большей ценностью на их фоне предстают русские фильмы, которые обладают глубиной и такими достоинствами как, например, прекрасные актеры или стоящий сценарий. Конечно, я не утверждаю, что все, что сегодня в России снимается, отменного качества, но зритель это должен сам увидеть, чтобы иметь возможность сравнить, а если такой возможности нет, то это плохо. Не говоря о том, что молодым зрителям никто не показывает эти архивные фильмы, поэтому, думаю, такой семинар важен и необходим,
– так аргументировал востребованность мероприятия Марцел Ржимак, с которым мы беседовали в бытность его организатором смотра несколько лет назад.