Пульс десятилетий, отраженный в российском кино

Mногие из тех, кто ежегодно приезжает на семинары русского кино, уверены, что российские киноленты не должны были исчезнуть из проката после «бархатной» революции 1989 года, и считать их исключительно орудием пропаганды было большой ошибкой. Привлекает их и камерная атмосфера мероприятия, на которое ежегодно приезжает от 100 до 150 зрителей. Многие из них ночуют, с разрешения организаторов семинара, прямо в кинотеатре.

Зрители увидят «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», картину 1924 г. периода немого кино в музыкальном сопровождении пианиста Яна Душека, «Чувствительного милиционера» Киры Муратовой - снят в 1992 году после «Астенического синдрома», «Особенности национальной охоты» и другие. В целом – 14 полнометражных картин и ряд мультипликационных фильмов.

– Мы выбирали для программы фильмы, которые бы полновесно представляли комедийный жанр отдельных десятилетий, поэтому зрители увидят как ленты немой эры, так и работы 1930 –х годов. В военные 40-е годы, естественно, было не до комедий. Для 50-х характерна наступательная пропаганда, что отражено и в стиле киноюмора некоторых кинофильмов. Мы стремились также проиллюстрировать работами «оттепель» и поиск новых средств выражения российскими кинематографистами 1960-х, так называемую нормализацию 1970-х, перестройку 1980-х, распад СССР в 1990-е, а также то, что было снято после 2000 года,

– рассказал русской службе «Радио Прага» драматург семинара и историк кино Томаш Гала.

Несправедливо обойденные у нас вниманием

– Какие кинокартины из категории снятых в последние 10-15 лет, о которых вы особенно сожалеете как о незамеченных либо неувиденных чешскими зрителями, будут показаны на смотре?

– Мы прежде всего хотели показать чешскому зрителю, на наш взгляд, несправедливо обойденные у нас вниманием и вообще малоизвестные художественные фильмы: «Пыль» Сергея Лобана 2005 года – это поразительная лента, а также «Горько!» Жоры Крыжовникова, который стал хитом в России в 2013 году, но на чешские экраны не попал. Есть и более старые картины, которые были незаслуженно забыты – «Верные друзья» Михаила Калотозова. Эта картина показывает другую ипостась творчества режиссера, которого прославили «Летят журавли». Совершенно в другом свете и в другом, более расслабленном, жанре, но, тем не менее, также в духе пропаганды, фильм снимался в 1950-е.

– За «Верных друзей» Михаилу Калатозову был присужден «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах в 1954 году. За фильм «Заговор обреченных» на том же МКФ в 1950 – Премия Мира. Сталинскую премию второй степени он получил в 1951-м. Стоит, возможно, напомнить, что премьера фильма «Пыль» была существенно приторможена и состоялась лишь летом 2005 года, хотя снималась в 2001 году. Причина задержки выхода фильма неизвестна.

Освещение 1968 г и советской действительности в «Крокодиле»

В рамках Семинара русского кино будет открыта выставка, посвященная советскому и российскому сатирическому журналу «Крокодил» – он в выходил с перерывами до 2008 года. В ее подготовке приняла участие пражская Славянская библиотека. Куратором экспозиции, представленной на двадцати стендах кинотеатре Годонина, стал Томаш Гала.

– Если говорить начистоту – в этот раз мы как организаторы спохватились, что забыли своевременно заняться подготовкой подходящей выставки. И решили обратиться к директору Славянской библиотеки – это филиал чешской Национальной библиотеки, Лукашу Бабке с просьбой, что хотим устроить выставку карикатур. Он посоветовал нам сосредоточиться на «Крокодиле». В Славянской библиотеке мне подготовили стопки этих сатирических журналов, и я занялся подборкой, которая могла бы быть интересна для чешских посетителей выставки с точки зрения исторических событий и стадий развития этого издания.

– Что Вы наконец выбрали?

– Конечно, 1968-й, который был очень значимым для нашего народа. Однако интересны и 1980-й, год проведения Олимпийских игр в СССР, перестроечный 1986 год, самое начало перестройки, как и, несомненно, то, что публиковалось в «Крокодиле» в 1991 году, когда распался Советский Союз. – Какая карикатура лично Вам запомнилась?

– В этом журнале было множество отличных карикатур, там работало много хороших художников-юмористов. мне, например, запомнилась картинка по случаю полета Юрия Гагарина в космос: народ качает вернувшегося космонавта на руках и подбрасывает в воздух, а Гагарин им говорит: «Как я люблю состояние невесомости!»

Пусть зритель сам сравнит

Подготовку чешских субтитров для картины традиционно взяли на себя студенты факультета славистики Оломоуцкого университета им. Палацкого.

– Перед «бархатной» революцией мы это так не воспринимали, потому что фильмов из Восточного блока было много, и не только советских, но и венгерских или польских. Сейчас же такой возможности у нас нет. Мы сталкиваемся с засильем американских картин разного уровня, при этом среди них превалируют весьма посредственные и даже банальные. Tем большей ценностью на их фоне предстают русские фильмы, которые обладают глубиной и такими достоинствами как, например, прекрасные актеры или стоящий сценарий. Конечно, я не утверждаю, что все, что сегодня в России снимается, отменного качества, но зритель это должен сам увидеть, чтобы иметь возможность сравнить, а если такой возможности нет, то это плохо. Не говоря о том, что молодым зрителям никто не показывает эти архивные фильмы, поэтому, думаю, такой семинар важен и необходим,

– так аргументировал востребованность мероприятия Марцел Ржимак, с которым мы беседовали в бытность его организатором смотра несколько лет назад.