Протекторат. Жизнь, перечеркнутая свастикой

Протекторат – территория внутри Третьего рейха площадью 49 363 км2 и населением 7380000 человек – просуществовал 2248 дней, до самого финала Второй мировой войны.

«Сегодня – лучший день моей жизни. Именно я добился того, что столетиями тщетно пытались сделать другие. Чехия и Моравия вернулись в Рейх. Я войду в историю как величайший Немец всех времен», – провозгласил в свойственной ему манере Адольф Гитлер 15 марта 1939 года. Чехия, так сказать, «вернулась в родную гавань» – в состав Германской империи, «под крыло немецкой нации».

«При этом всего за несколько месяцев до этого Гитлер говорил: "Я не хочу, чтобы на моей территории был хоть один чех, я хочу, чтобы в Великом рейхе были только немцы". Теперь же он оккупирует Чехию и Моравию. Так что он нарушил все свои предыдущие обещания, показав себя лжецом», – рассказывает историк Петр Коура. По распространенной легенде, напоминает ученый, фюрер ненавидел чехов за то, что в комиссии Венской академии художеств, отказавшей Гитлеру в поступлении, половину составляли чехи, а половину – евреи.

«Богемия и Моравия вернулись в империю»

«В течение тысячелетия богемско-моравские земли являлись жизненным пространством германского народа. Насилие и неразумность вырвали их из их старого исторического окружения и создали, путем включения их в искусственную формацию Чехословакии, очаг постоянного беспокойства. С каждым годом росла опасность, что из этой области, как однажды было в прошлом, возникнет новая чудовищная угроза для мира в Европе, потому что чехословацкому государству и его властителям не удалось разумным образом организовать сосуществование групп народностей, произвольно объединенных в нем, и пробудить и поддержать интерес всех участков к сохранению их общего государственного целого. Таким образом, чехословацкое государство доказало свою внутреннюю нежизненность и поэтому оно теперь и подверглось фактическому распаду», – эти слова в Пражском Граде произнес министр иностранных дел фон Риббентроп.

Чешское оружие для победы рейха

«Гитлер не мог допустить, чтобы эта стратегически важная часть Центральной Европы не находилась под полным контролем Берлина. Он лично в январе 1939 года принял решение, что Чехия и Моравия станут интегрированной частью Третьего рейха. Причин было несколько. Прежде всего – фантастически сильная чешская оружейная индустрия: «Шкода Пльзень» была вторым по величине в рейхе заводом по производству оружия. В результате оккупации военная промышленность Германии выросла на 26%! Берлин начал смотреть на нас как на «стальное ядро» рейха. Здесь были прекрасно образованные рабочие», – рассказывает историк Ян Углирж. Несмотря на репрессии, саботаж с течением войны приобретал все большие масштабы.

«Вторая причина, почему сюда пришли немецкие войска, – это, разумеется, вооружение и базы чехословацкой армии, рассчитанные на 24 дивизии. Если бы не это, то в 1940 году Гитлер не смог бы так стремительно атаковать Западную Европу. Каждый четвертый немецкий танк, использовавшийся в 1940 году в западной военной операции Германии, был изначально made in Czechoslovakia. Наши легкие танки на порядок превосходили немецкие. К сожалению, созданные для поддержки союзников, они в результате использовались против них». Кроме того в Праге хранился значительный золотой запас. Как сказал тогда Муссолини, «к Третьему рейху была присоединена самая богатая в мире территория». На эти земли Берлин начал переселять «истинных арийцев» из Германии, а постом и других стран.

В документах об учреждении протектората указывалось: «Национально-немецкие жители протектората становятся германскими гражданами и имперскими подданными. Для них обязательны постановления об охране немецкой крови и немецкой чести. Они подлежат германской юрисдикции. Остальные жители Богемии и Моравии становятся гражданами протектората Богемия и Моравия».

1 сентября 1939 года, с началом Второй мировой войны, репрессии резко усилились: если раньше за сопротивление нацизму полагалось пожизненное заключение, то в военное время это была смертная казнь. «В то же время тогда чешское общество с нетерпением ждет войну, поскольку видит в ней шанс вернуть себе независимость. Так что некоторые почувствовали облегчение, что война наконец началась», – считает историк Петр Коура.

Право на принудительный труд

«Немецкий порядок» вводился берлинскими хозяевами быстро и решительно: сразу после входа войск чехословацкое левостороннее движение оккупанты заменили на правостороннее. Во Второй Чешско-Словацкой республике к этому готовились постепенно, планируя ввести его в мае 1939 года, немцы же сделали это в одночасье, что привело к хаосу на улицах. Впрочем, вскоре топливо стало настолько малодоступным, что на улицах остались только автомобили немцев и коллаборационистов, которым удавалось доставать талоны на бензин. По чешским мостовым вновь зацокали конские копыта.

Берлин ввел принудительный труд для всего населения: 640 тысяч молодых мужчин и женщин были отправлены на работу в рейх; в самом протекторате рабочие не имели право бастовать. Зарплаты назначались централизовано – в неделю рабочий зарабатывал от 400 до 700 протекторатных крон; квалифицированный специалист на оружейном предприятии мог получать до 1100 крон. Учителя получали от 1600 до 5000 крон в месяц, служащие – от 600 до 3700 крон. Зарплаты были на 50% ниже, чем в самом рейхе, и большая часть денег у населения протектората уходило на еду.

Талоны на хлеб и ботинки

С 1 октября 1939 года была введена карточная система – продукты питания, обувь, одежда, сигареты распределялись по талонам. Каждая семья получала книжку талонов на месяц, объем которой зависел от «трудового вклада» и принадлежности или не принадлежности к немецкой нации. Крестьян обложили продовольственным налогом, а за нелегальный забой собственного поросенка можно было попасть в гестапо.

В течение первых двух лет оккупации потребление мяса упало на 20 кг, продовольственный паек постоянно снижался. В 1943–44 году на душу населения в неделю приходилось 3,5 кг картофеля, 15 кг хлеба, 1,5 л молока, 250 г мяса, два яйца. Дефицитом было масло – его житель протектората получал 70 г в месяц; 160 г сала, 480 г маргарина. Кофе, какао, шоколад полностью исчезли с прилавков. Население стало разводить кроликов, причем даже в городских кварталах. Процветал черный рынок с астрономическими ценами: килограмм масла там стоил 1500 крон, сала – 1800 крон. Кофе, который привозили контрабандой из Словакии, продавался по 17 000 крон за килограмм. Мужской костюм, сшитый в довоенной Чехословакии, можно было приобрести за 20 000 крон. Население переходило на натуральный обмен: на еду и бытовые товары меняли оставшиеся семейные ценности, при этом особым спросом пользовались ювелирные украшения и ковры.

Решение «еврейского вопроса»

Нюрнбергские расовые законы распространились на 118 000 евреев и так называемых «людей смешанной крови». Сначала эта часть населения была лишена всего имущества; на четырех сотнях предприятий прошла так называемая «ариизация» – они перешли в руки немцев. Евреи не имели право заниматься умственным трудом, выходить на улицу после восьми часов вечера, переезжать на другой адрес, покупать газеты, стирать белье в общественных прачечных, посещать театры и стадионы. В трамваях для них были отведены специальные места, в магазинах – определенные часы. Им выдавали минимальное количество талонов, а покупать фрукты они вообще не имели права. С 1 сентября 1941 года все евреи старше 6 лет должны были носить на одежде желтую Звезду Давида и надпись Jude. Для окончательного решения «еврейского вопроса» в октябре 1941 года нацисты создали в крепости Терезин гетто, куда людей свозили перед отправкой в газовые камеры концлагерей. В годы оккупации погибло более 78 тысяч проживавших в Чехии евреев.

Как отмечает историк Ян Углирж, вина за их уничтожение лежит не только на немецких нацистах, но и на чешских фашистах из организаций «Влайка», «Арийский рабочий фронт» и других.

Переломным моментом в истории протектората стал 1942 год – после успешного покушения на заместителя имперского протектора Гейдриха пришла волна кровавых репрессий, были уничтожены чешские деревни Лидице и Лежаки.

«К 1942 году было уже было абсолютно ясно, что чехи абсолютно не приемлют не только национал-социализм, но и германизацию как таковую. Интересно, что в одном из донесений службы безопасности СС констатируется, что с таким неприятием немецкие солдаты не сталкивались даже на территории Советского Союза и в Сербии», – рассказывает историк Ян Углирж. Годы протектората – время как героических актов сопротивления, так и предательства и коллаборационизма, напоминает ученый.

Полную и окончательную «ариизацию» Богемии и Моравии, населенных «улыбающимися бестиями», как называли чехов нацисты, Берлин планировал осуществить после победы рейха в войне.