Простыня – «сиделка» упростит уход за пациентами

Речь идет о составной части проекта Eltex, в рамках которого активно сотрудничают представители Регионального инновационного центра электротехники (RICE) Факультета электротехники Западночешского университета (ZČU) Пльзеня. Простыня, на которую возлагают большие надежды, на беглый взгляд выглядит как обычная ткань, примечательная разве что тем, что ее поле пересечено темными полосками – это сенсоры.

Измерения с помощью электротензометров

В лаборатории стоит обыкновенный с виду стол, на нем – обыкновенный матрас, прикрытый простыней. От простыни к компьютеру ведут электроды.

– Этот матрас позволяет детектировать положение тела на постели, степень влажности в двух зонах,

– поясняет ответственный за исполнение проекта ZČU Радек Соукуп.

– Коллега в этот момент для наглядности ложится на постель, переворачивается на левый бок, что сразу видно на экране по показаниям электротензометров сопротивления. Благодаря этому мы также можем проводить мониторинг качества сна,

– сообщил «Чешскому радио» проект-менеджер Регионального инновационного центра электротехники ZČU Ян Ржебоун.

Датчики, которыми снабжены простыни, считывают данные состояния организма и передают информацию в компьютер. Компьютер в свою очередь может по необходимости отправить SMS-сообщение о проблематичной ситуации отдельных пациентов на мобильный телефон абонентов, чьи номера заранее введены в базу данных. То есть посредством такой передачи информации можно значительно упростить организацию работы звена среднего медицинского персонала.

Инновация на территории сна

Система оповещения с помощью SMS – сообщений может сослужить добрую службу и членам семей, которые заботятся на дому о своих пожилых родителях или инвалидах, сообщил Радек Соукуп. Простыня – «сиделка» окажется незаменимым подспорьем в ходе диагностики нарушений в лабораториях сна.

Одно из преимуществ инновационных простыней состоит в том, что их можно стирать совершенно обычным способом. В ходе тестирования они выдержали 40 циклов стирки, однако можно предположить, что будут служить и дольше. Одновременно простыня настолько «чувствительна», что ее можно устлать под другую простыню, тем самым снизив степень естественного износа ткани. В материи также находятся содержащие серебро нити, а ионы серебра препятствуют размножению болезнетворных вирусов и бактерий.