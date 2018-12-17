Прощание с родовыми титулами по-чешски

«Чех – либо грубиян, либо лобзает руку», – посетовал Франц Антон фон Тун-Гогенштейн в 1893 году, назначенный за четыре года до того штатгальтером Богемии. Основная задача, возложенная на новую земельную администрацию, заключалась в примирении немецкого и чешского населения, и Тун-Гогенштейн проводил политику уравнивания в правах предстваителей обеих общин. Покинув эту должность, он несколько месяцев состоял на службе эрцгерцога Франца Фердинанда в качестве обергофмейстера. Формулировка Тун-Гогенштейна отражает весьма неоднозначное отношение чешского народа к представителям местной аристократии.

10 декабря исполнилось ровно сто лет со дня упразднения благородных титулов и чешской аристократии как таковой. Несмотря на это, и по прошествии ста лет многие чехи интересуются и зачастую гордятся заслугами местных представителей «высшего света».

История Кинских

Представитель одного из самых древних чешских дворянских родов Константин Кински рассказал в интервью «Чешскому Радио» о своем дедушке.

– Вообще это был очень интересный период времени. Я знаю, что мой дедушка, с одной стороны, сразу же поддержал создание независимой Чехословацкой Республики и очень подружился с Яном Масариком, сыном первого президента Чехословакии. Дедушке даже предложили пост министра сельского хозяйства, однако он отказался, так как хотел сохранить личную независимость. Однако, с другой стороны, он, будучи офицером, который ранее принес императору присягу на верность, в момент создания Чехословакии считал правильным обратиться к императору с прошением об освобождении от этой присяги и написал ему письмо. Ответа от императора так и не последовало.

Костантин Кински считает себя чешским патриотом, равно как и его дедушка Зденко Радслав Кински в 1918 г., подписавший декларацию чешского дворянства 1938 и 1939 г., в которой было заявлено о принадлежности этого высшего сословия к чешскому народу и его единстве с народом. За это нацисты конфисковали у семьи, как и у многих других чешских дворян, имущество.

Родным языком Костантина Кинского является французский, однако он также владеет чешским языком. Родился потомок хлумецкой ветви рода Кинских (Хлумец-над-Цидлиной) уже во Франции, куда удалился его предок, граф Зденко Радслав, известный на весь мир ученый в области репродуктивной иммнологии, с 1992 года заботившийся о семейном имуществе, включая замок Ждяр-над-Сазавой. По профессии он является банкиром и в 1990-е годы был советником чешского правительства. После возвращения семье Кинских родного имения стал владельцем упомянутого замка и основал здесь музей нового поколения Кинских. Вместе со своей супругой Марией он организовывает в замке информационно-просветительские и культурные мероприятия, за что удостоился престижной награды региона Высочина.

Листая страницы прошлого

В XVI веке и ранее аристократия в Чехии состояла из лиц панского и рыцарского сословий. Поражение восстания чешских сословий против Габсбургов в 1620 г. повлекло за собой изменения в аристократическом обществе. Сражение, сыгравшее роковую роль в чешской истории, в результате которого Чехия оказалась под абсолютной властью Габсбургов, проходило неподалеку от Белой горы в окрестностях Праги. Многие из знатных родов и числа принявших участие в восстании, во избежание наказания бежали за пределы своего отечества. Иные представители голубой крови покинули родину в результате рекатолизации страны, отдав предпочтение свободе вероисповедания перед имуществом, которое вследствие этого им пришлось покинуть. Их земли и угодья были постепенно перераспределены в пользу оставшихся представителей знати или новоприбывших аристократов из зарубежья.

Новая волна аристократических пришельцев наводнила Чехию после убийства богатого чешского дворянина и выдающегося полководца Альбрехта Вацлава Валленштейна (Вальдштейна) и его верных Вилема Кинского и Адама Трчки из Липы. Валленштейну принадлежало огромное состояние, в том числе земли, которые после конфискации раздавались за заслуги генералам, отличившимся в ходе Тридцатилетней войны, или выплачивались в качестве воинского жалования. По стечению обстоятельств, на рубеже XVI - XVII вв. также вымерли знатные роды Рожмбергов, Пернштейнов, Крайиржей и другие. Процесс преобразования всего аристократического общества был завершен.

Региональные патриоты

Новоприбывшие отпрыски славных родов в течение следующих столетий постепенно интегрировались в чешское знатное общество.

– Возникло своеобразное дворянское общество, члены которого приезжали в Чехию из разных уголков Европы. Не зная чешского или владея им в ограниченной степени, они заняли позицию так называемого регионального патриотизма, хотя нам, чехам, и кажется это довольно странным и необъяснимым. Они были готовы пожертвовать ради этого идеала многим, часто даже собственной жизнью,

– рассказал в интервью «Радио Прага» историк и писатель Петр Машек, соавтор «Альманаха чешских аристократических родов».

Многие аристократы нечешского происхождения в час испытаний назвали себя чехами

С течением времени также претерпела изменения структура целого европейского общества и ее национально-народное самосознание. Аристократические семьи наряду с другими слоями общества были вынуждены определить свою национальность, что многим в то время было сложно понять и принять, так как они не чувствовали себя представителем какой-либо национальности. С учетом происхождения их семей было непросто уложиться в выше указанные рамки, но определиться с выбором им все-таки пришлось. Причем в наиболее драматичный период истории своей страны, в начале Второй мировой войны. Все они были гражданами бывшей Чехословакии, точнее – гражданами протектората Богемии и Моравии, когда чешская исполнительная власть подчинялась немецким оккупантам, подчеркивает Петр Машек. Выбор ограничивался немецкой и чешской национальностями.

– Выбор чешской национальности в период протектората означал подвергнуться неприязни со стороны представителей государственной власти и риску, который был в данном случае намного больше, чем если бы вы причислили себя к немецкой нации. И все же, несмотря на данную угрозу, многие аристократические семьи нечешского происхождения назвали себя чехами. Среди них и старинная дворянская семья немецкого происхождения Шварценберг, а также французский княжеский род Мензорф-Пуи. Были и такие, которые решили «стать» немцами. К последним относятся князья знаменитого чешского рода Роган. Разделение по национальностям имело место и в чешских знатных семьях,

– рассказал Петр Машек.

Данное решение предопределило судьбу многих семейств в дальнейшем: не только в период Второй мировой войны, но и после нее, когда было конфисковано имущество немцев и немецкой аристократии, что повлекло за собой уход этой знати. Имущество, отобранное в 1948 г., было возвращено представителям дворянства после 1989 г. на основании Закона о церковных реституциях.

Многие знатные семейства все же остались после войны в Чехословакии. Чернины, Лобковицы, Штенберги, ныне владельцы одноименного замка в Чехии, и другие. Петр Машек отметил, что следует помнить о том, что вернулись на землю предков из-за рубежа отнюдь не только те, кому было что унаследовать.

К слову, прибывшие из России после Октябрьской революции эмигранты из числа аристократов и претендентов на пособие в рамках масариковской «Русской акции помощи» также должны были отказаться от родовых титулов.