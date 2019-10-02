Прощайте, маэстро! Скончался Карел Готт

О кончине артиста, который уже несколько лет боролся с онкологическим заболеванием, сообщила его жена Ивана Готтова. Смерть наступила незадолго до полуночи, в ночь с 1 на 2 октября 2019 года. Уже в середине сентября Карел Готт не стал скрывать от поклонников, что у него диагностировали острый лейкоз.

Многие десятилетия Карел Готт был любимцем советской, а потом и российской публики. Певец гастролировал не только в Москве, но и по многим другим городам, исполнял русские романсы и песни: «Я вас любил», «Ах ты, душечка», «Я встретил вас», «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат».

Некрологи выходят во многих странах Европы – в Голландии, Франции и, разумеется, в Германии – издание Bild говорит об умолкнувшем «Золотом голосе Праги», Süddeutsche Zeitung напоминает о его песнях к мультфильму «Пчёлка Майя». Австрийский Kurier пишет о «Восточном Синатре, чей голос сопровождал послевоенное поколение в период первой любви». Российская звезда Эдита Пьеха называет Карела Готта «человеком с голосом невероятной красоты».

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в Пльзене. После того, как будущего короля эстрады не приняли в Академию художеств в Праге, Карел, или Кайа, как называют его чехи, стал осваивать профессию электромонтера, одновременно продолжая петь. С 1950-х он выступал на любительской сцене, где еще гремели свинг и рок-н-ролл. Талантливого певца заметили и начали приглашать петь в кафе и выступать с оркестрами. В 1958 году Готт занял первое место в любительском вокальном конкурсе «Ищем новые таланты», его успех рос, и в 1960 году он смог оставить место электрика на предприятии ČKD, чтобы перейти на профессиональную сцену. В 1963 году Карел поступил в Пражскую государственную консерваторию.

«Золотой голос», поставленный русским музыкантом

Голос чешскому певцу, пришедшему в профессию фактически из самодеятельности, ставил русский музыкант Константин Каренин – киевлянин, сын офицера, эмигрант, бежавший от большевиков. Встретив в Париже Шаляпина, Каренин смог раскрыть свое музыкальное призвание. С 1950 года Константин Емельянович преподавал в Пражской консерватории.

В канун своего 70-летия Карел Готт поделился своими воспоминаниями с «Радио Прага»: «Профессору Константину Каренину я обязан высокой техникой вокала, которая пришлась по душе и публике. Он научил меня не только технике пения, но и философии – пониманию, почему я пою, к кому обращаюсь в своих песнях, какие чувства хочу вызвать. И как сделать так, чтобы быть по-настоящему искренним, чтобы люди мне верили, что в то, о чем пою, я верю сам, как будто эту песню я придумываю на ходу, как будто именно в тот момент я пою о том, что исходит прямо из моего сердца. Так мне объяснял профессор Каренин».

В 1966 году Готт выпустил пластинку с песнями на английском языке The Golden Voice of Prague. В 1967 году он выступает с концертами в США, он становится популярным во многих странах, прежде всего, в Австрии и Германии, причем как в ГДР, так и в ФРГ. В Западной Германии Готт даже смог проработать три месяца – властям ЧССР он зарабатывал конвертируемую валюту.

Звезда, умевшая сиять при любой погоде

В 1973 году на экраны вышли «Три орешка для золушки» – песни из этого фильма превратили Готта в мегазвезду в Чехословакии и Германии. Он начал вести собственную телепрограмму.

При этом семидесятые были для певца непростым временем – чтобы доказать властям свою лояльность, он выступил перед телекамерами с осуждением «Хартии-77». Среди лидеров этого диссидентского движения, боровшегося за права человека, был и Вацлав Гавел. В годы «нормализации» певец много гастролирует по Советскому Союзу.

Личная жизнь знаменитости не одно десятилетие служила предметом пересудов и любимой темой таблоидов, а многие из приписываемых Кайе романов оказывались правдой. Официальный брак Карел Готт заключил только в 2008 году – его избранницей стала Ивана Махачкова, мать его младших дочерей – Шарлотты-Эллы и Неллы-Софии. К тому времени у знаменитого певца уже были две взрослые дочери от предыдущих отношений – Доминика и Луция, благодаря которым Карел стал дедом.

«Бархатную» революцию Карел Готт встретил вместе с народом – на площади Праги, плечом к плечу с певцом сопротивления режиму Карелом Крылом, с которым вместе исполнил перед многотысячной демонстрацией государственный гимн.

После смены политического режима карьера Готта благополучно продолжилась – вместе с Франтишеком Янечеком он основал крупную музыкальную компанию GOJA. В 1990-е Готт гастролирует по Китаю и ОАЭ, в 2000-х собирает полные залы в России, в 2002 году выпускает новый сольный альбом «Каждый раз», ставший самым продаваемым диском года.

Начиная с 1965 г. было продано 50 миллионов пластинок и CD с записями песен, которые исполняет Карел Готт. Даже несмотря на страшный диагноз, поставленный в 2015 году, химиотерапию и несколько операций, певец продолжал выступать, хотя в конце жизни ему все же пришлось отменить несколько концертов. На последние гастроли артист отправился в 2018 году, выпустив тогда же свой последний студийный альбом – «Та настоящая». В мае 2019 года с дочерью Шарлоттой-Эллой он записал песню «Сердца не угасают». Наверное, умереть на сцене – это именно то, чего желал Карел Готт.