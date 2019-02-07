Прощай, добрый сказочник!

В декабре прошлого года рождественская елка на Староместкой площади Праги зажигала свои огни под музыку из «Трех орешков для Золушки», потому что сложно найти другую картину, которая создает настолько яркую атмосферу новогоднего волшебства.

Добрые сказки Вацлава Ворличека полюбило не одно поколение советских, а потом и российских зрителей, которым подарил «Арабелу», «Румбурака, «Девушку на метле», «Как разбудить принцессу». В чем же секрет многолетнего успеха этих фильмов? «Это, во-первых, шутки, остроумие – это свойственно всем лентам Вацлава Ворличека. Во-вторых, объединение режиссером нескольких жанров, а также прекрасная работа с киноэффектами. Ворличек снял столько детских фильмов, потому что любил детей, и в фильмах это чувствуется», – считает кинокритик Томаш Пилат.

За свою жизнь Вацлав Ворличек снял не один десяток лент. Его ближайшим соратником и соавтором сценария часто выступал писатель-сказочник Милош Мацоурек (известный российскому зрителю как автор сюжета мультфильма «Каникулы Бонифация»). После окончания Факультета кино и телевидения в Праге Ворличек работал на киностудии «Баррандов» сначала ассистентом, а потом помощником режиссера. О том, что он свяжет свою жизнь с кинематографом, у него не возникало сомнений никогда.

«В фильме "Пан, вы вдова" мы убиваем семь человек за 90 минут»

«В 17 лет я начал работать в кино и понял, что в своей жизни я хочу рассказывать истории, снимая фильмы, а сегодня уже и с помощью телевидения, и это мне удалось. Должен сказать, что пару раз мне повезло, и я снял фильмы, которые живут уже почти полвека», – объяснял Вацлав Ворличек в 2014 году, когда отмечалось сороколетие выхода на экраны «Трех орешков для Золушки».

«Я всегда пытался рассказывать истории таким образом, чтобы их могли смотреть как взрослые, так и дети. Я не сделал ни одной картины, которая не была бы доступна и юным зрителям, хотя порой они были достаточно жестокими. Например, в фильме «Пан, вы вдова» в течение 90 минут мы убиваем семь человек, но каждую эту смерть сопровождает смех зрителей, потому что с Мацоуреком придумали так, чтобы там присутствовала шутка, был повод посмеяться», – объяснял Вацлав Ворличек в интервью «Чешскому Радио».

Бегство в сказку из социалистического рая

В 1970-е годы сказки служили своего рода бегством от серых будней – европейские замки, старинные костюмы, остроумные диалоги. Историки кино говорят, что чешские киносказки в годы нормализации достигли такого высокого уровня мастерства, потому что режиссеры не могли снимать то, что им хотелось, для взрослой аудитории.

Часть ленты «Три орешка» делалась в ГДР. «У режима ЧССР не было другой возможности, кроме как разрешить ему сотрудничать с Германией, поскольку было бы сложно объяснить, почему такому популярному режиссеру как Вацлав Ворличек не разрешают работать за границей. Хотя для его фильмов не очень подходит термин «международные» – они очень чешские, однако появились именно как совместные, чешско-немецкие», – рассказывает кинокритик Томаш Пилат, который напоминает, что немецкой публике очень нравился «сугубо чешский» юмор Ворличека.

Визитной карточкой ленты стал барочный замок Морицбург, возвышающийся неподалеку от Дрездена. Немецкая твердыня исполняет в фильме роль королевской резиденции и появляется в сумерках или сквозь ветви деревьев. Зал замка, обтянутый черной кожей с золотом, показался Вацлаву Ворличеку слишком мрачным, «напоминающим могилу», поэтому сцены бала перенесли в другие декорации. Кстати, при съемках старались делать всего один дубль – ведь для картины использовалась дорогая цветная пленка...

«Три орешка для Золушки» – зимнее волшебство под рыбным соусом

Как у каждой культовой ленты, в истории создания «Трех орешков» есть и забавные страницы. Так, в Германии съемочная группа столкнулась с отсутствием снежного покрова. Поэтому пришлось использовать искусственный снег из перемолотых рыбных костей, который насыпали только туда, куда оператор направлял объектив камеры. Уже на второй день эти «консервы» испортились и начали источать отвратительный запах. В Чехословакии, где снималась вторая часть фильма, тоже сначала снега было мало, и крыши в кадре посыпали гипсом, а искусственным снегом служил перемолотый полистирол. Потом, правда, снега нападало столько, что съемочная группа даже не могла добраться до намеченных в лесу мест. Но это все – просто забавные мелочи «фабрики иллюзий», которые не испортили финальный результат.

Своим успехом фильм во многом обязан исполнителям главных ролей – юной Либуше Шафранковой и Павлу Травничеку, которые на некоторое время стали парой и по другую сторону экрана.

Вот уже 45 лет фильм «Три орешка для золушки» смотрят все новые поколения детей и взрослых в разных странах. Эта зимняя сказка не знает политических и государственных границ, и зрители еще многие годы будут вспоминать доброго сказочника Вацлава Ворличека.