Прописка по адресу мэрии – безысходность или хитроумие?

К началу 2019 года, количество людей с местом прописки по адресу администрации населенного пункта достигло 391 тысячи. По данным Министерства внутренних дел, это на шесть тысяч человек больше, чем в прошлом году. Для сравнения – в 2011 году в такой ситуации находилась четверть миллиона жителей Чехии. МВД признает, что ситуацию не удается взять под контроль, несмотря на ряд попыток, которые в этой связи предпринимались. Не помогла даже новелла закона 2017 года, согласно которой данные о ПМЖ должны быть в обязательном порядке указаны в гражданском паспорте.

«Общее количество лиц, прописанных по адресу администрации населенного пункта, вопреки всем ожиданиям снизить не удалось. Новелла закона об учете граждан, которая помогла бы изменить ситуацию к лучшему, в настоящее время не готовится», - сообщил «Чешскому Радио» пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ондржей Кратошка.

Тупиковая ситуация доставляет немало трудностей самим администрациям, работники которых, например, обязаны принимать почтовые отправления и посылки, адресованные лицам без определенного места жительства и оповещать их об этом посредством официального сайта.

«Большинство из тех, кто прописаны по адресу администрации города, почтовые отправления не забирают. Чиновники вынуждены регистрировать корреспонденцию и оповещать о ней посредством сайта администрации. Если говорить конкретно о ситуации в нашем городе, то никакого убытка лиц с пропиской по адресу мэрии мы в последнее время не зафиксировали. Наоборот, за последние три года их число увеличилось», - заявила «Чешскому Радио» Яна Гайна, пресс-секретарь администрации города Яблонец-над-Нисоу.

Многие используют лазейку в законе для того, чтобы официально скрыться от органов власти, в частности от судебных исполнителей, а также от кредиторов. Причем в списке людей без определенного места жительства зачастую фигурируют, судя по данным Торгового реестра, вполне состоятельные люди.

Количество компаний, которыми, согласно официальным данным, владеют или управляют «бомжи», за последний год в Чехии выросло на 76 процентов. В стране таких фирм - 14,5 тысячи, подсчитало агентство Bisnode. Как показал анализ данных, эти компании чаще других фигурируют в списке неплательщиков НДС, у них арестовано имущество или они неплатежеспособны.

Наряду с этим растет и количество людей с пропиской по адресу администрации, которые официально занимаются предпринимательской деятельностью. По данным за прошлый год таковых в стране - почти десять тысяч человек, сообщила аналитик Bisnode Петра Штепанова. Часть из них - подставные лица, за которыми скрываются настоящие собственники компаний.

Наибольшее количество «бомжей» - предпринимателей зарегистрировано в Праге, в Центральной Чехии и Южноморавском крае.