Профсоюзы: Здравоохранению нужны резервы страховых компаний

В резервных фондах медицинских страховых компаний, обращают внимание профсоюзы, лежит 25 миллиардов крон (почти 1 миллиард евро), а пациенты с высокой температурой вынуждены просиживать в больничных амбулаториях по 4-6 часов, говорит руководитель профессиональной организации Дагмар Житникова. Если бы поток финансов вырос, стационары могли бы расширить штат и сократить время обслуживания больных.

Министр здравоохранения Адам Войтех отказывается использовать резервы страховых компаний. Такой шаг, по его мнению, разрушает систему. Не намерен министр удовлетворять также и требование профсоюзов, касающееся сплошного увеличения зарплат больничного персонала на 10%.

«Необходимо помнить о развитии. Нельзя все полученные больницами средства за обслуживание больных потратить на зарплаты. Многие стационары заявляют о необходимости инвестировать в развитие, например, провести реконструкции», – говорит министр.

По мнению Адама Войтеха, гарантировать можно рост зарплат на уровне 3%: «Они предусмотрены в тарифах. Одновременно больницам не запрещается по своему усмотрению поднять зарплаты врачей и сестер еще больше».

На самостоятельную прибавку у больниц, однако, нет средств, обращает внимание Петр Фиала из Ассоциации чешских и моравских больниц. Медицинские страховые компании готовы расширить начисления за предоставляемые больным услуги только на 5%.

– «Остались только два варианта. Больницы могут увеличить зарплаты и обанкротиться или же отказаться от роста зарплат и остаться без персонала. Поэтому мы и заявляли о необходимости расширить начисления за обслуживание больных на 12%».

Не хватает средств также и на предоставление медицинской помощи на дому. Если подключить резервные деньги страховых компаний, то перечисления могли бы вырасти на 40%. В настоящее время ситуация иная, подчеркивает Людмила Конделикова, глава Ассоциации медобслуживания обслуживания на дому: «Медицинскому учреждению оплачивается лишь 2/3 объемов предоставленных услуг. Долго такое терпеть невозможно».

Теперь слово за Минздравом, который определяет стоимость предоставляемых пациентам видов обслуживания, которым руководствуются медицинские страховые компании.