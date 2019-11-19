Проект «Семья по соседству»: 30 званных обедов, 30 новых друзей

24 ноября в Чехии уже в шестнадцатый раз проходит проект «Семья по соседству», цель которого – познакомить и сблизить семьи коренных жителей и иностранцев, переехавших в Чехию из стран вне Европейского союза. В этом году одним из покровителей и участников проекта стал известный чешский скрипач Павел Шпорцл, а организатором по-традиции является общественное объединение Slovo 21. В предыдущие годы в проекте участвовали семьи из Сербии, Индии, Казахстана, Сирии, Китая и Македонии. На встречах также присутствует профессиональный асистент и переводчик, который знакомит обе семьи и помогает им преодолеть начальный коммуникативный барьер. Координатор проекта Моника Пеулич, которая сама родом из Боснии и Герцеговины, рассказала, на основании чего составляются пары (чешская и иностранная семья), которые позже встретятся за одним столом:

— Каждая семья, которая записывается на проект, заполняет небольшую анкету, где необходимо указать возраст, профессию, увлечения и хобби, есть ли у них дети и так далее. Мы стараемся подбирать семьи так, чтобы у них было как можно больше общего, ведь тогда им было интересно друг с другом и они смогут дружить и общаться в дальнейшем, после окончания нашего проекта.

Организаторы уверены, что личное знакомство коренных жителей и иностранцев поможет интеграции лучше, чем какие бы то ни было программы по телевидению, фильмы или статьи в интернете. Однако насколько реально «подружить» взрослых людей, чтобы они продолжили общение в будущем?

— Статистика доказывает, что это реально – в 2017 году мы собирали данные, которые показали, что более 40% участников продолжают общаться и после окончания проекта.

Чешская идея, реализуемая по всей Европе

Идея совместных обедов для семей иностранцев и коренных жителей оказалась настолько удачной, что подобные вечера стали проводить и за пределами Чехии: с 2012 года проект был реализован во многие странах Европейского союза – например, общественная организация, помогающая реализовывать проект в Португалии, утверждает, что это лучшая интеграционная программа всех времен. Где именно проводились совместные обеды и почему эта система оказалась настолько привлекательной?

— Действительно, с 2012 года наш проект стал проводиться практически во всей Европе под названием Next door family, в нем участвовали Венгрия, Португалия, Испания, Италия, Словакия, Мальта, Бельгия и даже Кабо-Верде – Республика Острова Зеленого мыса. Главный плюс проекта в том, что участвующие в нем семьи сами искренне хотят познакомиться. Это наглядно видно и по тому, как готовится обед: обе семьи готовят блюда, принимая во внимание особенности и традиции друг друга – ведь кто-то не ест мясо, у других может быть аллергия на какие-либо продукты или непереносимость лактозы. Так что они проявляют уважение и интерес друг к другу еще до непосредственно самого знакомства. В некоторых случаях мы предлагаем оплатить продукты, необходимые для приготовления праздничного обеда.

Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать!

C 2004 года, когда проект был проведен впервые, за обедом встретилось более 800 семей из десятков разных стран со своими чешскими соседями. В общей сложности участие приняло около 4400 человек, многие из которых стали активно общаться и дружить и после проекта. А как вспоминают о совместном обеде сами участники?

— Я бы советовал каждому присоединиться к этому проекту, я много рассказывал о нем своим друзьям, мотивируя их поучаствовать. Это поистине необыкновенный опыт, а также возможность познакомиться с интересными и приятными людьми.

Не менее позитивно вспоминает свой обед с «семьей по соседству» и иностранцы, для многих из которых это становится первым походом в гости к чешской семье:

— Это было замечательно, просто супер. Наша встреча также проходила осенью, нас принимала у себя чешская семья. Я не ожидала, что в обществе незнакомых людей смогу чувствовать себя так естественно, легко и приятно. Наверное потому, что такой была сама семья – у них пятеро детей, но они чувствуют себя фантастически, они очень позитивные, открытые и дружелюбные.