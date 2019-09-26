Проект «Разделены свободой»: вдоль по черте бедности

За тридцать лет, прошедших после изменения социального строя, чешское общество сложилось в новую структуру, где социальные группы существенно отличаются по уровню доходов, образованию, социальным контактам и перспективам. В свободном обществе они оказались «разделены свободой».

Кто стоит у черты бедности или уже ее перешагнул? Эти люди не обладают ни одним из инструментов, позволяющих улучшить свое положение: 22% получили только начальное образование, у них нет накоплений и зачастую никакой поддержки со стороны семьи. Эксперты считают, что к «классу страдающих» принадлежит каждый шестой чех в возрасте от 18 до 79 лет, то есть более 16,5% населения страны.

Однако и эти люди пытаются держаться на плаву, и у них есть мечты – пусть не поездка на Мальдивы, а хотя бы один день в кемпинге рядом с лесом и речкой.

«Я не выкидываю никакую еду»

Ярослава Душкова из Богумина, городка на границе с Польшей, получает пенсию по инвалидности и подрабатывает уборщицей в Армии спасения. Из четверых взрослых детей с двумя Ярослава поддерживает отношения – иногда они приглашают мать погостить и встретить Рождество. В прошлом остались пьющий муж и сожитель, который бил ее и сына. Пани Душковой приходится считать каждую крону. Ее кредо – жесткая дисциплина и экономия.

«Моя пенсия по инвалидности – это 5900 крон. Также я получаю социальные субсидии на жилье – это примерно 4000 крон. Из этого я плачу 5000 крон как арендную плату, 2000 уходят на коммунальные платежи, а остаток – на еду и прочие расходы. На месяц мне остается менее трех тысяч. Человек не должен ничем разбрасываться, нужно экономить, ведь только хозтовары и предметы гигиены могут выйти на сумму более тысячи крон», – объясняет гражданка Чехии, которую социологи относят к шестой группе населения – «классу страдающих».

В неделю пани Душкова может потратить не более 500 крон, и если она превышает эту сумму, то на следующую остается меньше. Все покупки она делает по скидкам, тщательно изучая рекламу супермаркетов. «Я не выкидываю никакие продукты. Лишние рогалики высушиваю и использую как панировочные сухари. Современные приборы работают от электричества, а это – лишний расход электроэнергии, в то время как можно просто взять и натереть на терке своими руками». Стирать Ярославе тоже приходится вручную – стиральная машина сломалась, и она копит деньги на починку, экономя на покупке продуктов.

«Главное – когда вокруг чисто»

Частичную инвалидность Ярослава получила из-за болезни позвоночника и почек. Недавно врач сказал, что ей придется дважды в неделю ходить на диализ – почки работают только на 20 процентов. Теперь пани Душкова боится, что не будет успевать подрабатывать уборщицей в Армии спасения.

«Мне нужно получать доплату на жилье, поскольку пенсии мне на это не хватит, так что я должна отрабатывать 20–30 часов. Иногда мне приходится поднимать и коврики, поскольку те, кто тут курит, бросают окурки, никто не хочет их поднимать. Нужно таскать ведра. Все это очень тяжело, иногда выше человеческих сил», – объясняет Ярослава, за которой закреплено несколько подъездов.

При этом пани Душкова очень довольна, что у нее работа, которая не требует жесткого графика. Больше всего женщина любит, когда вокруг чисто, и самое большое огорчение для нее – видеть мусор на улицах города.

Три года назад Ярослава поселилась во временном жилье Армии спасения, где был достаточно жесткий режим – нельзя никого приглашать в гости, все делается строго по часам. Сейчас пани Душкова живет на той же улице, но уже в квартире, которая принадлежит городу, – «однушка» с кухней (по-чешски это называют «один плюс один») расположена на первом этаже, так что не приходится взбираться по ступенькам. Подержанную мебель Ярославе подарила Армия спасения – эти вещи остаются с ней до сих пор.

«Свобода – это отдельное жилье»

«Это моя гостиная. Она невелика, но сюда поместился диван, кровать, шкаф. Это для меня просто идеально, и я рада, что у меня есть такая комната. Свобода для меня означает иметь свою квартиру, свою обстановку, возможность пригласить кого-то в гости. Свобода для меня – идти, куда хочу и когда хочу», – подчеркивает женщина.

Когда сожитель, который не позволял ей работать, унижал и терроризировал, еще и сломал ей нос и руку, Ярослава схватила сына и убежала. Она оказалась буквально на улице, однако с тех пор независимость для нее – самое ценное. Иногда Ярослава ездит к двоим из своих четырех детей, но живет в компании кошки Лили, которая любит йогурты.

Главная радость Ярославы – возможность ухаживать за садиком площадью два квадратных метра. Ей даже удается выращивать там огурцы, что тоже позволяет экономить на продуктах. По телевизору пани Душкова смотрит новости и криминальную хронику, интернета и компьютера у нее нет, зато есть книги, которые можно за пару крон найти у букинистов.

«Я страстно люблю читать. Главным образом, детективы и – не удивляйтесь – сказки, чешские народные сказки. Как будто возвращаешься в детство», – смеется Ярослава, которой нужны истории со счастливым концом.

На театр и кино денег нет, о посещении косметических салонов она даже не задумывается, в парикмахерской была последний раз семь лет назад, зато у Ярославы есть мечта. «Я мечтаю поехать когда-нибудь в кемпинг, в какой-нибудь маленький летний домик, где рядом вода, лес, грибы…»