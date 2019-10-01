Проект «Разделены свободой»: Общение как точка опоры в социуме

Традиционно в социальной иерархии общества выделялись три базовых социальных слоя – высший, средний, низший. Однако подобное разделение уже неактуально. Во всяком случае, для Чехии. В проведенном исследовании социологи выделили два «высше-средних» класса, три «ниже-средних» и один бедствующий класс.

Именно и «ниже-среднему» классу относится и «классом локальных связей» (12% от общего населения ЧР). Для людей из этой социальной группы характерны экономическая независимость (в первую очередь за счет собственного жилья, которое, впрочем чаще всего находится в маленьких городах или за городской чертой) и невысокий уровень дохода. А стабильный уровень жизни им помогают создавать именно хорошие связи с достаточно обширным кругом людей. К этой социальной группе относится психиатр Анна-Яна Угрова из Югоморавского края. По ее словам, работа в психиатрической клинике непростая, но важная – поэтому и пришлась ей по-сердцу:

— Я не представляю, чтобы я занималась чем-то другим. Я с детства хотела быть врачом, хотела носить белый халат. Но сейчас я халат не ношу, его рукава почему-то царапаются. Но здесь, в отделении психиатрии оно и к лучшему. Без халата я как-то ближе пациентам.

Анна Угрова работает в клинике в Кромержиже уже девятый год. Каждый день она ездит на работу на машине – дорога занимает около получаса. А живет она с семьей – с мужем и тремя сыновьями в частном доме в деревне Кршеновице.

— Это домик нашей бабушки (мамы жены), так что нам пришлось хорошенько с ним поработать, многое отремонтировать. Бабушка нам тогда сильно помогла – Анна только-только получила диплом, а я – человек рабочей профессии, так что денег тогда было немного, – рассказывает муж Анны, Петр Угер, который работает слесарем-монтажником.

По данным исследования люди, относящиеся к «классу локальных связей», чаще всего живут в небольших населенных пунктах и за городом. Их доходы – ниже среднего, однако уровень жизни близок к среднему показателю, в первую очередь за счет собственного жилья. Знание иностранных языков, а также желание и умение пользоваться современными технологиями довольно низкое. Лишь 63% из них ежедневно пользуются интернетом. Что думает о он-лайн пространстве Анна Угрова?

— Я мало слежу за новостями. Меня это как-то не интересует, в первую очередь потому, что у меня складывается впечатление, что меня это не касается, так как я ничего не могу изменить. Через интернет я обычно заказываю билеты или делаю покупки. Социальные сети в интернете кажутся мне чем-то неестественным, возможно, даже опасным, но своим сыновьям я их не запрещаю. Если бы они не пользовались интернетом и соцсетями, то оказались бы изгоями в коллективе.

Именно общение вживую и широкий круг знакомых – главная отличительная черта людей, относящихся к «классу местных связей». У Яны и ее мужа многа друзей по работе, а дети уже сейчас активно участвуют в школьных мероприятиях и посещают огромное количество спортивных секций и кружков по интересами. Кроме того, их семья активно поддерживают дружеские отношения с соседями.

— Мы стараемся помогать друг другу – и по мелочам, и с более серьезными делами. Жена соседа помогает моим детям с уроками по английскому и чешскому. А сосед слева в прошлом году сажал для всех нас помидоры, а потом мы все вместе делали заготовки на зиму. Когда кто-то из нас едет в магазин на крупную недельную закупку, то всегда берем продукты и для соседей. Многие праздники проводим вместе, например, Новый год.