Проект «Разделены свободой»: космополитическая элита Чехии будущего

Хотя по образованию Алеш Еник – учитель истории, он давно работает в области IT. После того как жена пригрозила с ним развестись, он решил немного поумерить свой трудоголизм. Однако и теперь 39-летний Алеш не расстается с телефоном и ноутбуком, работая везде, где «берет» Интернет – в кафе, гостинице, аэропорту.

«Мои партнеры, находятся, в основном, в Германии и Англии, так что мне, в общем-то, все равно, откуда я работаю. Я занимаюсь развитием в компаниях систем для крупных интернет-приложений, их соединением между собой и использованием, и стараюсь найти формы управления ими», – так описывает Алеш характер своих занятий. Со своими партнерами по бизнесу он общается, главным образом, в чатах.

«После того как жена пригрозила разводом, я пытаюсь работать поменьше»

Среднестатистический наемный работник трудится 40 часов в неделю. А какой режим у Алеша? «Дома сказали бы, что я работаю 24 часа семь дней в неделю. Поскольку мы делаем проекты для США, то имеем дело с другими часовыми поясами, иногда поздним вечером и ночью. Поскольку последние десять лет я непрерывно работал, на следующий этап своей жизни у меня есть план несколько пересмотреть свой ритм». IT-специалист признается, что пережил определенный «синдром выгорания», когда работа перестала радовать, а поставленные задачи продолжали наваливаться.

У Алеша трое детей – девочка и два мальчика в возрасте шести, восьми и десяти лет. Вопрос, что он не сможет их прокормить, никогда не стоял. «Когда у меня появилась семья, у меня уже не было такой проблемы. Это было раньше – когда я получил гуманитарное образование как учитель, то подумал: "Что я с этим буду делать?" Информационные технологии были моим хобби еще в средней школе».

«Поживем годик за границей, но уезжать насовсем не собираемся»

Алеш подумывает о том, чтобы какое-то время переехать с семей в другую страну, однако эмиграция из Чехии не входит в его планы. «Мы бы хотели год пожить с детьми за границей для совершенствования языка, например, в Германии. Однако уезжать насовсем я точно не хочу – мне достаточно поездок по работе. Я летаю в Германию, Англию на различные встречи, и мне этого вполне хватает».

У семьи один автомобиль, но если они и будут покупать второй, то, скорее всего, электрокар или какой-то другой вид экологически чистого транспорта. «Нам это не так уж и нужно, ведь мы живем рядом с метро», – поясняет глава семейства.

Алеш не любит разбрасываться деньгами и вместо приобретения ботинок и очков дорогих брендов предпочитает копить деньги для инвестиций. Ближайшим вложением будет строительство собственного дома – в квартире семье из пяти человек становится тесновато. Строительный участок площадью около 2000 м2 находится в районе Глоубетин, на самом краю Праги, где проходит граница города. Землю Алеш не покупал – она принадлежит его родителям, и в этих местах он вырос. Он рад, что может остаться в черте города и пользоваться общественным транспортом, а не ездить в Прагу из какого-нибудь загородного коттеджного поселка.

Как будет финансироваться строительства дома? «Частично я взял кредит, а частично на это пойдут накопления. Там будет бассейн, а сауну, джакузи или спортзал я не планирую. Однако на оборудовании дома экономить не стоит, поскольку потом вещи прослужат дольше».

«К морю мы не летаем – самолеты выбрасывают выхлопные газы»

Алеш уже предвкушает, как будет работать на собственной террасе, вместо того чтобы ездить в офис. По мнению бизнесмена, жизнь в стране благополучная, однако население этого не ценит. «Меня удручает состояние государства – многие просто не понимают, насколько хорошо мы живем. Мы не пытаемся это сохранить и развить, а, наоборот, все расшатываем, говорим, что все плохо. Это – уже не строительство лучшей жизни, не то, что было в эпоху Первой республики Масарика и сразу после «бархатной» революции – эти идеалы исчезли».

IT-специалист и его партнеры по бизнесу помогают примерно ста пятидесяти благотворительным организациям с развитием информационных технологий, необходимых для их работы.

К портрету Алеша Еника остается добавить, что двенадцать часов, которые он проводит за компьютером, привели к проблемам со спиной и заставили его не только сесть на велосипед, но и начать ходить в спортзал. В тот же, где некогда тренировался его дед – член движения «Сокол». В отпуск семья Еник ездит по Чехии, арендуя коттеджи на лето. К морю они выбираются на поезде, чтобы не летать самолетом, который выбрасывает в атмосферу углекислый газ.

Несмотря на то что его относят к классу «космополитов», некоторые чешские привычки Алеш сохраняет. «Я хожу на пиво с друзьями – и со школьными приятелями, и с теми, с кем подружился на предыдущей работе».