Продуктовые новости: как выглядел чешский стол в 2017 году

Начиная с 50-х годов, свинина традиционно составляет примерно 50 процентов «мясного» меню жителя Чехии. На долю мяса птиц приходится только треть общего объёма, однако эта цифра неуклонно растёт: в 2017 году она возросла ещё на 1,8 процента по сравнению с предыдущим годом и достигла максимальной величины за период с 1948 года. Среднестатистический чешский житель за 2017 год съел, таким образом, около 27,3 кг птичьего мяса. Объёмы потребления говядины, по словам руководителя отдела статистики по сельскому хозяйству Чешского статистического управления Ренаты Водичковой, наоборот, снизились, хотя общий уровень потребления мяса остался прежним – около 80 кг на душу населения.

«На долю свинины неизменно приходится около 50 процентов потребления всех видов мяса, тогда как потребление говядины в долгосрочной перспективе сократилось с одной трети в 1950 году до 10 процентов в 2017 году».

По мнению Водичковой, такие показатели связаны, прежде всего, с изменением стиля жизни чехов: приготовить птицу занимает куда меньше времени, чем запечь или как следует протушить говядину. Тот же образ жизни влияет в долгосрочной перспективе и на специфику потребления картофеля. Ранее тот служил пищей не только человеку, но и домашним животным (например, свиньям), но их чехи сегодня уже практически не разводят, сообщает Чешское статистическое управление.

В 2017 году, как выяснилось, чехи также выпили меньше пива по сравнению с предыдущим годом.

«Что касается потребления на душу населения в 2017 году, то оно составило 144,3 литра на человека. Ежегодное сокращение потребления пива на одного человека составляло 2,6 литра. Наблюдалось также сокращение производства – на 2,1 литра на человека», - отметила Рената Водичкова.

Самый большой показатель за все существующие периоды мониторинга оказался у растительных жиров и масел: на одного человека в среднем пришлось более 17,5 кг. У животных жиров (сливочное масло, сало) эта цифра, наоборот, незначительно уменьшилась.

Исходя из данных Чешского статистического управления, чехи съели также меньше фруктов, но, правда, не по своей воле: виной тому были весенние морозы и засушливое лето, из-за чего урожай яблок, груш и слив был меньше обыкновенного. Зато с овощами дело обстоит иначе: цветная капуста, морковь, брюква и зелёный салат в 2017 году присутствовали на обеденных столах в больших количествах, чем в предыдущем.

Своя еда, чешская

Специалистов также продолжают заботить статистики продовольственного импорта и экспорта. Исходя из официальных цифр, Чехия ввозит немалое количество готовых продуктов. По мнению директора Торгово-промышленной палаты Союза торговли и туризма Радка Сазамы это нельзя считать положительной тенденцией.

«Получается, весь человеческий труд, вся его ценность не относится к заслугам Чешской Республики, и это, безусловно, печально. Продукты должны производиться у нас в стране, и в этом должно быть заинтересовано государство и каждый из нас. Вопрос – в чём загвоздка? Почему продукты из-за границы оказываются дешевле, чем местные?»

В качестве примера Сазама приводит муку, которую Чехия импортирует, при этом продавая зерно, которое могло бы пойти на её производство.

Самодостаточность страны в вопросах обеспечения населения продуктами питания не является новинкой для обсуждения в административных кругах. На международной агротехнической ярмарке «Земля-кормилица» (чеш. Země živitelka) в Ческе-Будеёвице в 2017 году говорилось о том, что более половины объёма потребляемого чехами сыра, творога и масла относится к продуктам импорта. Тогда речь шла о показателях 2016 года. Повышение объёма импорта, по словам президента Продовольственной палаты Чешской Республики Мирослава Томана, наблюдалось и в отношении свинины, лука и цветной капусты; на прилавках магазинов сложно обнаружить также местные сливы или яблоки – на них чаще всего значатся польские или итальянские этикетки. А вот с пивом и сахаром ситуация выглядит позитивно: из отчётов Института политики и общества следует, что объёмы экспорта превышают импорт.

Одним из вариантов решений в сложившейся ситуации, по мнению специалистов Ассоциации частных земледельцев Чешской Республики, может стать презентация сельскохозяйственных продуктов посредством продаж через интернет и расширение фермерских рынков, а также увеличение эффективности перерабатывающей промышленности.

Стратегическая продовольственная самодостаточность страны, однако, касается не только непосредственно производства продуктов питания и их потребления. Необходимо также сохранить производственный потенциал в долгосрочной перспективе, а именно: запасы воды, пригодные для возделывания сельскохозяйственные угодья и квалифицированных специалистов.

