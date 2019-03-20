Призыв вооружаться остался без ответа

Видеообращение, где звучит ссылка «на недавние трагические события», было опубликовано на facebook-странице Кушнаренко после террористической атаки на мечети в Новой Зеландии, унесшей жизни пятидесяти человек. В комментарии для издания «Denník N» автор объяснил, что речь идет о реакции на исламофобные настроения, проявляющиеся в чешском обществе.

Неуместный шаг

«Обращение вписывается в сложившуюся ныне ситуацию. С одной стороны, необходимо подчеркнуть, что в нашей стране владение оружием не является чем-то нелегальным. Для получения разрешения необходимо соблюсти четко установленные для этого правила. С другой стороны, обращение подобного рода в настоящий момент будет выглядеть, как минимум, неуместным, одновременно действуя как сильный элемент, увеличивающий напряжение. Речь не идет о нарушении закона, а, как я уже сказал, о весьма неудачном моменте для того, чтобы поднимать такую тему», – комментирует политолог Ян Харват.

В социальной сети мусульманская община чешской столицы, реагируя на опубликованный призыв, заявила, что он является частной инициативой Леонида Кушнаренко и не отражает мнение всех мусульман, живущих в Чешской Республике.

«Это неуместный шаг. Мы никогда так не поступали. Наоборот, мы всегда стараемся успокаивать, разряжать атмосферу. Если у кого-то возникает ощущение угрозы, то с таким вопросом необходимо обращаться в органы безопасности», – подчеркнул глава Центра мусульманских общин Чешской Республики Миниб Алрави.

Кто таков?

Сорокатрехлетний Леонид Кушнаренко, по данным в Торговом реестре, изначально проживавший в Одессе, а ныне зарегистрированный в Праге, был избран главой Мусульманской общины чешской столицы в феврале текущего года. На упомянутом посту он сменил обвиненного в терроризме Самера Шехадеха (С. Шехадех и его семья, участвовали в боях на стороне одной из ветвей организации Аль-Каида, о чем «Радио Прага» сообщало в январе сего года. В настоящее время Самер Шехадех находится в чешской тюрьме, а его родственники объявлены в розыск).

Согласно информации сервера iDnes.cz, Леонид Кушнаренко являлся юридическим представителем Самера Шахадеха, а после его ареста взял под свою опеку предпринимательские проекты Шахадеха, в первую очередь фирму «Alminbar», арендовавшую в центре Праги помещения для молельни. Адвокатской специализацией Леонида Кушнаренко является уголовное и административное право, а также нормы, регламентирующие пребывание иностранцев в стране и предоставление убежища. В каталоге судебных экспертов Кушнаренко значится в качестве специалиста по криминалистике с акцентом на самооборону и ведение ближнего боя.

Сервер iDnes.cz пишет, что в мусульманских кругах о Леониде Кушнаренко упоминают как о человеке, часто защищающем интересы россиян, например, он защищал сбежавшего от чешского правосудия в Россию водителя, который задавил в Праге во время новогодних празднеств туристку из Колумбии. Вновь со ссылкой на информацию из мусульманских кругов iDnes.cz пишет, что у Кушнаренко есть хорошие контакты в российском посольстве, и что его также считают представителем кавказской общины, придерживающейся экстремистских взглядов.

Видеообращение Леонида Кушнаренко к мусульманам осудил также глава МВД Чехии Ян Гамачек, предположив, что на него обратит свое внимание также полиция. По мнению политолога Яна Харвата, полиция просто не может поступить иначе. Проверка подобного рода заявлений входит в обязанность стражей правопорядка.

Не привлекать к себе внимания

Одновременно политолог обращает внимание на то, что в Чехии нет единой структуры, которая бы могла считаться рупором проживающих в стране мусульман. Его также радует, что хотя бы одна из существующих мусульманских организаций дистанцировалась от призыва Кушнаренко вооружаться.

«Однако я думаю, что с реальным отношением чешских мусульман к поднятому вопросу, это имеет мало общего. Конечно, опасения нарастать могут. Это логично. С другой же стороны, чешская мусульманская община на протяжении длительного времени проявляет знаки того, что ее существование в рамках чешского общества базируется на том, чтобы остаться незаметной. Это стандартный способ поведения меньшинств в мире – стремление слиться с большинством и не притягивать к себе внимания, а тем самым и не вызывать ненависть. Поэтому я думаю, что возможность усиления радикальных настроений в среде чешских мусульман мала. Специалисты это подтверждают. Когда речь заходит о мусульманской общине, то они практически всегда говорят об отсутствии радикальных явлений», – подчеркивает политолог Ян Харват.

Сколько в Чехии мусульман?

Точных данных не существует, но специалисты предполагают, что в настоящее время в Чешской Республике с населением в 10,58 миллиона человек (данные агентства Eurostat за 2017 год) проживает от 10 до 20 тысяч мусульман. Большая часть из них – переселенцы из исконно мусульманских государств. Лишь небольшое количество – это чехи, перешедшие в ислам.