Привет, нам вас не хватает, мы скучаем!

Если есть возможность, то помоги своему другу, соседу, просто оказавшемуся в затруднении незнакомому человеку. Помоги, сделав что-нибудь своими руками, просто добрым взглядом или словом.
Именно так сделали в городах Чешский Тешин в Чехии и Цешин на стороне Польши, жителей которых сегодня разделяет закрытая из-за эпидемии коронавируса граница. Чтобы не навредить друг другу жителям этих городов запрещено переходить маленький мостик, перекинутый через речку Ольше.
Но доброе слово преодолеет любые преграды.
В один прекрасный день на польском берегу реки вдруг появился транспарант с надписью: «Чех, мы скучаем по тебе!»
«Мы проснулись утром и видели, как по социальным сетям уже гуляют фотографии этого транспаранта. Это очень красивый жест. Нам это согрело сердце. Просто необходимо было немедленно собрать друзей, какой-то материал и как можно скорее ответить польской стороне», – говорит житель Чешского Тешина Доминик Фолбарочный.
Необходимый транспарант нашелся у Якуба Колеты: «Вдруг звонок. Меня спрашивают, нет ли у меня случайно какого-то еще не оприходованного транспаранта? Я сказал: Не знаю. Может здесь какой-то и найдется».
Скоро на польской стороне прочитали сразу несколько ответов соседей-чехов. – «Поляки, нам вас не хватает!»
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