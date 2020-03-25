Привет, нам вас не хватает, мы скучаем!

Именно так сделали в городах Чешский Тешин в Чехии и Цешин на стороне Польши, жителей которых сегодня разделяет закрытая из-за эпидемии коронавируса граница. Чтобы не навредить друг другу жителям этих городов запрещено переходить маленький мостик, перекинутый через речку Ольше.

Но доброе слово преодолеет любые преграды.

В один прекрасный день на польском берегу реки вдруг появился транспарант с надписью: «Чех, мы скучаем по тебе!»

«Мы проснулись утром и видели, как по социальным сетям уже гуляют фотографии этого транспаранта. Это очень красивый жест. Нам это согрело сердце. Просто необходимо было немедленно собрать друзей, какой-то материал и как можно скорее ответить польской стороне», – говорит житель Чешского Тешина Доминик Фолбарочный.

Необходимый транспарант нашелся у Якуба Колеты: «Вдруг звонок. Меня спрашивают, нет ли у меня случайно какого-то еще не оприходованного транспаранта? Я сказал: Не знаю. Может здесь какой-то и найдется».

Скоро на польской стороне прочитали сразу несколько ответов соседей-чехов. – «Поляки, нам вас не хватает!»