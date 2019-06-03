Придется ли Чехии возвращать полмиллиарда крон?

По мнению генерального прокурора, заключения аудиторов Европейской комиссии, свидетельствующие о том, что премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, носят серьезный характер.

«Результаты аудита могут стать причиной для начала расследования по подозрению в совершении финансового преступления. Нас интересуют как сами заявки, так и информация, кто несет ответственность за выплату субсидий, какие лица принимали решения», - сообщил генеральный прокурор Чехии Павел Земан в эфире «Чешского телевидения».

Премьер Бабиш в реакции назвал предварительный отчет Еврокомиссии необъективным.

«Это лишь проект отчета, который никого ни к чему не обязывает, он местами содержит неправдивую информацию. Поэтому вести разговоры на эту тему – преждевременно», - утверждает глава Кабинета министров.

Бабиша поддержала новый министр юстиции от ANO Марие Бенешова, против назначения которой в стране в минувшие недели повторно прошли масштабные демонстрации.

«Был опубликован проект отчета. Как сказал премьер в СМИ, он никем не подписан, там не хватает основных данных. То есть, также как и в случае судебного процесса, необходимо дождаться заключительного постановления», - заявила глава Минюста. По мнению Бенешовой, премьер уже предпринял необходимые юридические шаги для решения этой проблемы, когда в 2017 г. перевел свой холдинг Agrofert в трастовые фонды.

С подобной трактовкой не согласен зампредседателя депутатского экономического комитета Мариан Юречка, считая, что органы правопорядка обязаны обращать внимание на любое деяние, закладывающее основу для подозрения в совершении уголовного преступления, вне зависимости от того, к какому решению в итоге склонится Еврокомиссия.

«Органы правосудия не могут ждать, пока кто-то на серебряном блюдечке принесет им заключительное постановление о том, было ли совершено преступление или нет. Генеральный прокурор в данном случае абсолютно прав, он действует в соответствии с чешским законодательством. Он обязан начать расследование сейчас, а не ждать несколько лишних месяцев, что там решит Еврокомиссия».

«Любой благоразумный премьер первым потребовал бы проверки всех фактов, а не обвинял остальных в кампании против себя. Именно так бы поступил человек, совесть которого чиста», - сообщил Мариан Юречка в эфире «Чешского Радио».

Полный текст документа, подтверждающего наличие конфликта интересов между политической деятельностью премьера Андрея Бабиша и его связями с фирмой Agrofert, был уже опубликован некоторыми чешскими СМИ. Предполагается, что чешская сторона на него официально отреагирует, после чего Еврокомиссия, возможно, некоторые формулировки подкорректирует.

Брюссель намерен затребовать назад все субсидии, которые компания Agrofert получала, начиная с февраля 2018 года. По подсчетам чешских СМИ, это 450 миллионов крон (18 миллионов евро).

Глава оппозиционной Гражданской демократической партии Петр Фиала призвал премьера, чтобы тот сам попросил поставить на голосование вопрос о доверии правительству.