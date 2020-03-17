Презумпция вины иностранца

Косо, например, порой смотрят на итальянцев, так как их родина, как и Испания, Китай или Южная Корея значится в списках эпицентров распространения новой инфекционной болезни.

«Сначала господин, вошедший в поезде в купе, пристально на нас смотрел, а потом начал интересоваться, кто мы и что я с сыном делаю в Чешской Республике. Я ответила, что я врач и приехала из Мексики. Однако он не поверил, что я говорю правду. Он очень боялся, что я из Италии», – описывает пережитую полторы недели назад ситуацию Сефани Проскауэр, сотрудник исследовательской лаборатории Медицинского факультета Карлова университета в городе Пльзень.

Сначала в этом же поезде ее не пустили сесть в другое купе, именно потому, что они иностранцы. Стефани вместе с сыном вынуждены были идти дальше по вагонам и искать абсолютно свободное отделение, куда потом и подсел выше описанный «любопытный» господин среднего возраста. Все было спокойно до тех пор, пока Стефани Проскауэр не заговорила с десятилетним мальчиком по-испански.

После расспросов о происхождении сосед по купе начал своих попутчиков фотографировать мобильным телефоном.

– «Я боялась его возможной реакции. Потом я просто попыталась сохранить спокойствие и игнорировать этого человека».

Случай со Стефани Проскауэр не единственный.

Двадцатилетний студент из Южной Кореи Джон Ли также может рассказать, как люди от него отсаживались в ресторанах или отходили в магазинах: «С тех пор как вирус попал сюда в Чехию, некоторые люди начали себя вести иначе – кто-то просто странно, а некоторые агрессивно. Они без всякого повода что-то бурчат мне вслед, чего я даже не могу разобрать».

А при этом Джонт Ли учится в Праге уже пять лет и все это время ни разу у себя на родине не был.

«Возможно, что для некоторых людей иностранцы становятся объектами, замещающими им некую «фигуру виновного» в распространении инфекции, превращаются в неких «козлом отпущения»», – комментирует психолог Штепан Выметал.

Всему виной страх и непонимание того, что иностранцы, постоянно или длительно проживающие в стране, находятся в точно такой же ситуации, как и коренные жители Чехии. Коронавирус им угрожает в той же степени.

Некоторые статьи в СМИ также ситуацию не облегчают.

«Итальянцы, например, подвергались весьма нелестным отзывам в начале эпидемии. Все это отражается на субъективном мнении отдельных граждан. Я считаю, что если кто-то станет свидетелем подобных необоснованных нападок, например вербальных, хорошо бы в такой момент вступиться», – считает психолог Ян Выметал, добавляя, что проявления агрессии по отношению к иностранцам в период эпидемии коронавируса – это не только чешская проблема.