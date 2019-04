Президентский марш-бросок Прага–Пекин

Один из лучших нападающих в истории мирового хоккея должен стать «лицом» хоккейного турнира на Олимпийских играх в Пекине 2022 года. Поэтому в рамках данного визита запланирована встреча представителей чешской и китайской федераций хоккея и хоккеистов национальных сборных.

По словам канцлера Вратислава Мынаржа, в ходе встреч с представителями Bank of China и CITIC (Международной китайской инвестиционной корпорацией по управлению имуществом) с большой долей вероятности, будут подписаны инвестиционные меморандумы в совокупности на сумму примерно 23,1 млрд крон (одного миллиарда долларов США). Канцлер сообщил об этом в интервью Чешскому информационному агентству ЧТК и телеканалу Nova.

Главной целью нынешнего визита является участие М. Земана в конференции, посвященной проекту «Нового Шелкового Пути». Он, помимо прочего, должен улучшить транспортное сообщение между странами Европы и Азии. Милош Земан возлагает на инициативу большие надежды. Как ранее отметила аналитик «Чешского Радио» Яна Климова, «тут существует одна проблема – ни одна из этих трасс пока не проходит через Чешскую Республику». Не исключено, что в будущем возникнет некий транспортный коридор из Чехии в Польшу, куда должна быть протянута железная дорога, или канал, однако это – «песня о далеком будущем».

Примет главу Чехии в воскресенье, 28 апреля, и председатель самой населенной страны мира Си Цзиньпинь. Земан известен как активный сторонник экономического сотрудничества с Поднебесной и в прошлом обещал прилив прямых китайских инвестиций в Чешскую Республику в объеме более 200 млрд крон. Китайские компании, тем не менее, инвестировали гораздо меньше, чем предполагалось. Согласно данным консалтинговой компании Bisnode, за 2018 год объем китайских вложений в чешскую экономику сократились почти на 27 млн крон и ныне составляют 5,7 млрд (около 219 млн евро) Bisnode ранее отмечала, что китайских инвесторов наиболее интересуют предприятия, занимающие на рынке прочные позиции, вложения в которые считаются безопасными.

Поддержка чешских предпринимателей

Оппозиционные политики поэтому обращают внимание на спорные аспекты сближения некоторых чешских политиков с Поднебесной. Kритиков поддержал и премьер-министр Андрей Бабиш. Разочарование недостаточным объемом китайских инвестиций выразил на прошлой неделе в интервью Центральному китайскому телевидению CCTV и сам Земан.

– Отрицательное сальдо торгового баланса с Китаем – проблема на протяжении долгого времени, которая касается не только Чехии, но также других государств Евросоюза и Америки. Это во многом объясняется структурой взаимного товарооборота. Конечно, мы, как и представители ЕС, обсуждаем эти вопросы с китайскими партнерами. Необходимо и далее оказывать давление на китайскую сторону в стремлении добиться, чтобы КНР упростила правила проникновения европейских компаний на свой рынок,

– сообщил «Чешскому Радио» глава отдела внешних связей Пражского Града Рудольф Индрак.

Одной из обсуждаемых в Пекине тем станет поддержка чешских предпринимателей, которые заинтересованы в выходе на специфичный китайский рынок.

Инвестиционные меморандумы

Как утверждает канцлер главы Чехии Вратислав Мынарж, китайские инвестиции в дальнейшие годы должны увеличиться. Китайский фонд CITIC Group погасил задолженность CEFC перед европейской финансовой группой J&T, став совладельцем пакета этой группы и пообещав продолжить деятельность CEFC Europe в Чехии, а также расширить круг своих проектов.

«Meморандум будет подписан во время посещения штаб-квартиры Bank of China. Эта финансовая группа станет гарантом предоставления финансовых средств, позволяющих инвестиции посредством CITIC Europe в Чехии. В значительные проекты в Чешской Республике в течение двух лет будет вложен в целом один миллиард долларов. Одновременно ожидается подписание соглашения между Bank of China и Экономической палатой ЧР, на основе которого Bank of China в течение трех лет «обязан инвестировать в качественные программы чешских компаний примерно 2 млрд евро»,

- заверил Мынарж.

Открытие пятого авиамаршрута между Чехией и Китаем

Вечером Милош Земан примет участие в приеме в посольстве Чешской Республики в Китае по случаю начала торжеств, приуроченных к 70-летию дипломатических отношений ЧР и КНР. Здесь будет подписано несколько документов, в том числе, видимо, меморандум об открытии пятого авиамаршрута между Чехией и Китаем, a именно Прага–Шэньчжень (город в провинции Гуандун на юге КНР, граничащий с Гонконгом).

В посольстве Чехии Земан также встретится с недавним кандидатом на пост президента Словакии Maрошем Шевчовичем, которого он поддержал в президентской гонке. Шевчович прибыл в Пекин в роли зампредседателя Европейской комиссии.