Президентские деньги детский кризисный центр «Кенгуренок» не спасут

Первый приют «Кенгуренок» открылся в сентябре 2000 года. Это не классические детдома, а квартиры или небольшие домишки, всего их 15, где за ребятишками присматривает «тетя», а вся жизнь устроена по принципам семьи. В приюте ребенок может находиться до того момента, когда ситуация в его собственной семье стабилизируется или же найдется опекун. Государственные дотации покрывают лишь 65-70% расходов приютов семейного типа. Сумма в 22800 крон (891 евро), ежемесячно выделяемая из бюджета на каждого актуально опекаемого ребенка, сокращается в соответствии с количеством дней, которые несовершеннолетний непосредственно в приюте не ночует и не питается. Например, это может быть период, когда ребенок проживает в семье своего возможного будущего опекуна. Его место в «Кенгуренке» при этом не занимается, а действует своеобразный режим ожидания.

В связи с недостатком финансов «Кенгуренок» уже неоднократно оказывался на гране финансового краха. Повторяется ситуация и в 2018 году.

2,3 миллиона крон, перечислить которые на благотворительные нужды Милоша Земана обязывает закон, так как речь идет о неиспользованных пожертвованиях на его президентскую кампанию, не способны решить проблему острого недостатка денег. Передача чека «Кенгуренку» не является системным шагом. Это же подчеркивает и непосредственно Милош Земан.

В ближайший понедельник должно состояться обсуждение возможности предоставления детским кризисным центрам внеочередной дотации. Министерство труда и социальных дел Чехии способно выделить для достижения цели 25 миллионов крон (976,5 тысяч евро). Фонд «Дети в опасности», а значит и «Кенгуренок», могут получить около 8 миллионов крон (312,5 тысяч евро).

Перечисление дотации, однако, сначала должно разрешить Министерство финансов, которое однажды уже отклонило подобную просьбу. Потом на очереди окажется правительство.

Бюджет должен в полной мере финансировать работу «Кенгуренка» или же его закрыть, считает глава Фонда «Дети в опасности» Ян Ванек, указывая на то, что именно государство принимает решение об изъятии детей из семей в случае кризисного состояния. Руководитель Фонда также обращает внимание на ликвидацию в министерстве рабочей группы, которая должна была заниматься вопросом дополнительного финансирования детских кризисных учреждений.