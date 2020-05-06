Президент Земан: Памятник Коневу убрали, чтобы привлечь к себе внимание, но реакция России несоразмерна поводу

Острым вопросом, который, как ранее сообщил глава чешского МИД, должен в обозримом будущем обсуждаться на дипломатическом уровне – соответствующая нота уже была отправлена российской стороне, является демонтаж в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Монумент, находящийся в собственности муниципалитета Праги-6, в 1980 году был установлен на площади Интербригады. 3 апреля 2020 года по решению местной администрации он был снят с постамента и отправлен на хранение. Как сообщается скульптуру советского военачальника планировали передать в создающийся музей, посвященного истории XX столетия.

Российская сторона в связи с этим неоднократно выражала свой протест, а Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении членов муниципалитета, проголосовавших за демонтаж памятника Ивану Коневу, чье имя, помимо освобождения Праги, связано также, например, с подавлением восстания в Венгрии в 1956 году.

МИД Чехии, со своей стороны, выступил с резко негативной оценкой преследования демократически избранных политиков российскими следственными органами, заявив о недопустимости подобных действий.

«Если эти политики не намерены ехать в Россию, а в этом случае, мне кажется, невозможно выписать европейский ордер на арест – максимум, ордер Интерпола, то с ними ничего не может произойти. Я такую реакцию на происходящее считаю чрезмерно резкой. Однако она вызвана глупостью, совершенной нашими малозначительными политиками. Если политик не имеет веса, то он пытается найти способ привлечь к себе внимание. Им может быть сексуальный скандал, кража крупной суммы денег или способ, который мы сейчас обсуждаем. Я считаю, что шестой район, город Прага и район Ржепорые должны заботиться о своих жителях, а общегосударственную политику дать возможность формировать политикам», – подчеркнул президент Чехии Милош Земан в интервью, предоставленном Яну Покорному, директору Центра новостей «Чешского Радио».

Напомним, что три чешских муниципальных политика – староста Праги-6 Ондржей Коларж, мэр чешской столицы Зденек Гржиб и староста городского района Прага-Ржепорыйе Павел Новотны в настоящее время находятся под полицейской охраной. Опасность, которой может подвергаться Коларж, связывают с демонтажем памятника маршалу, в случае мэра – с переименованием площади у главного корпуса российского посольства в площадь Бориса Немцова, а в случае Новотны – с установкой памятной доски погибшим в Праге 300 солдатам РОА, поддержавшим в 1945 году Пражское восстание.

В случае старосты Праги-6 Ондржея Коларжа широко обсуждается информация, опубликованная, журналом Respekt, что политик может стать мишенью покушения, со стороны некоего «прибывшего в Чехию российского агента, привезшего с собой ядовитое вещество рицин».

«Остается вопрос – не является ли все это частью кампании по привлечению этими политиками внимания к себе, и не сами ли они попросили эту полицейскую охрану предоставить? Я прочитал статью, напечатанную в издании Respekt, принадлежащем Зденеку Бакале, – а в его СМИ я не верю единому слову, и меня очень повеселило, что этот предполагаемый «русский агент» приехал с рицином. Я слабо разбираюсь в химии, но мне кажется, что рицин – это некое слабительное. Итальянские фашисты его даже использовали для наказания политических противников – таким интересным способом. Хотя бы это не было казнью, не шла речь о смерти. Но, в любом случае, если бы такое имело место, наши разведывательные службы должны были бы это подтвердить. Однако ничего такого пока не произошло».

Предоставление полицейской охраны в Чехии беспричинной не бывает. Этому предшествует обсуждение доказательств существования реальной опасности специалистами-криминалистами, а непосредственно предоставление полицейской охраны осуществляется по приказу директора Краевой полиции.

Президент Чешской Республики является тем лицом, которое получает секретные сводки спецслужб и может самостоятельно проверить существование информации о степени реальности угрозы.

«Там нет абсолютно ничего. Из трех спецслужб, которые у нас в стране существуют, две я считаю абсолютно излишними, а больше всего доверяю военной разведке и контрразведке. В ее сводках ничего подобного также не было».

В отношениях между Чешской Республикой и Российской Федерацией существует целый ряд острых тем. В прошлом году, например, резкую реакцию со стороны российского МИД, одновременно предложившего наконец «перевернуть эту страницу истории», вызвало решение Чехии включить в число памятных дат 21 августа – день вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора в 1968 году, главную роль в котором играл СССР.

Президент Чехии Милош Земан охарактеризовал тогда реакцию российской стороны как «абсолютную дерзость».

Что касается предложения «перевернуть страницу истории», глава чешского государства в начале обсуждения темы чешско-российских отношений подчеркнул: «Я нечто подобное уже сделал несколько лет назад, когда критиковал одного российского журналиста за то, что он хвалил советскую оккупацию. Тогда мы об этом говорили с российским премьером Дмитрием Медведевым. Могу констатировать, что этого журналиста выкинули из редакции «Красной звезды». Мое вмешательство дало определенный эффект. Естественно, что я бы очень хотел, чтобы никто – если я говорю «никто», то именно это и имею в виду – никто не вмешивался в наши внутренние дела. Вы, конечно знаете, что я также в весьма критической форме цитировал одного американского посла, который недавно рассылал письма в связи с «цифровым налогом». Он угрожал ответными санкциями чешским фирмам в США. С подобного рода попытками внешнего давления мы должны обращаться по принципу «невзирая на лица», без каких-либо симпатий к одним или другим».