Президент готов закрыть уголовное дело на премьера

О своем праве остановить дело «Гнездо аиста» – о злоупотреблениях евросубсидиями в семейной фирме главы правительства, которое остается у всех на слуху уже несколько лет, президент напомнил в телеэфире, одновременно выразив надежду, что «ему не придется прибегать к подобным мерам». При этом еще в 2018 году в интервью «Чешскому телевидению» президент исключил возможность подобного вмешательства, подчеркнув: «Если бы я сделал нечто подобное, меня бы засмеяли».

Премьера подозревали в злоупотреблении евродотациями в размере около 50 млн крон, или двух миллионов евро, которые компания получила на строительство комплекса «Гнездо аиста», – в том, что он ввел ЕС в заблуждение при получении дотации. До 2007 года эта фирма входила в холдинг Agrofert, которым владел миллиардер и нынешний глава кабинета министров. Уголовное дело против главы чешского правительства было возбуждено в 2017 году, а на плакатах протестных манифестаций Бабиш с тех пор изображается с птичьим гнездом на голове.

Делом «Гнездо аиста», в котором фигурирует премьер и его дети, заинтересовались и органы Евросоюза. С самого начала расследования Андрей Бабиш заявлял о своей полной невиновности. В итоге, следствие пришло к выводу, что семейная фирма Бабиша являлась «малым или средним предприятием» и, следовательно, имела право подать заявку на выделение дотаций на развитие малого и среднего бизнеса, следовательно, глава правительства и другие фигуранты дела невиновны.

Оппозиционные партии – «пираты», «Старосты и независимые» и ТОР-09 подвергли критике прекращение уголовного дела против премьера. Председатель гражданских демократов сообщил, что «уважает решение прокуратуры, однако это дело дурно пахнет и раскалывает общество». Оппозиция вознегодовала, услышав о том, что президент готов отменить решение суда. Согласно Конституции Чешской Республики, принятая аболиция, то есть должна быть подписана премьером.

«Человек должен обелить себя сам»

Во время телевизионной дуэли с Иржи Драгошем, которая транслировалась по «Чешскому Телевидению» 25 января 2018 года, перед вторым туром президентских выборов, по итогам которых Земан был переизбран на второй срок, политик высказался по поводу возможной аболиции, напомнив, что «за пять лет в должности главы государства он ни разу не прибегал к аболиции и исключает такую возможность и впредь».

«Нет, ни в коем случае, так как подобный человек должен обелить себя сам. И своей позиции по этому вопросу я не изменю, потому что я просто выставил бы себя в смешном свете», – сказал тогда Милош Земан, отвечая на вопрос ведущей телепрограммы.

Председатель объединения «Старосты и независимые» (STAN) Вит Ракушан сообщил, что считает новое заявление Милоша Земана, сделанное в сентябре 2019 года, «попыткой оказать давление на Верховного госпрокурора страны Павла Земана». Последний является однофамильцем президента.

«Mы просто остаемся в ситуации по схеме, в соответствии с которой президент дает понять гражданам своей страны – когда в их отношении заведут уголовное дело, они должны будут испить чашу до дна, однако в случае избранных и преданных ему лиц действуют другие нормы, все огрехи прощается заранее. То есть на словах мы все перед законом равны, однако некоторые все же равнее других», – напомнил он известную цитату из романа Оруэлла.

Глава «пиратской» фракции в парламенте Якуб Mихалек сообщил «Чешскому Телевидению», что считает заявление главы государства злоупотреблением предоставленными полномочиями.

«Меня поразило это заявление, тек как господин президент Земан в прошлом говорил, что не будет подписывать указы о помиловании, а сейчас, пусть и условно, обещает помиловать премьер-министра Бабиша. Я считаю это позороми, по сути, тем самум он ставит подпись под применение практик мафии. По моему мнению, это злоупотребление мандатом, полученным от избирателей».

Пражская городская прокуратура приняла решение о закрытии дела по подозрению в махинациях с европейскими субсидиями в отношении премьер-министра и всех обвиняемых, проходящих по делу «Гнездо аиста», в пятницу, 13 сентября. Прокурор Мартин Эразим указывает, что рассмотрение компании как отдельного предприятия было верным. Таким образом, он оставил в силе предыдущее решение прокурора низшей инстанции Ярослава Шароха, две недели назад принявшего то же решение. Постановление вправе отменить Верховный госпрокурор страны Павел Земан.

Mилош Земан в четверг заявил, что расценил бы решение об отмене постановления со стороны прокурора как имеющее политическую подоплеку.

«В данный момент я бы воспринял это исключительно как политическое решение. потому что два этих государственных прокурора и именно господин Шарох, изучавший материалы дела примерно год – проделали действительно хорошую работу, и я это ценю»,

– сообщил в телеинтервью президент.

Свое решение прокурор Павел Земан должен вынести до 17 декабря.