Премия Gratias Agit 2019: Не на словах, а на деле

В этом году лауреатами премии Gratias agit стали четырнадцать человек (один из них In memorum) из разных стран мира и одна общественная организация. Сфера и территория их деятельности самая разнообразная: кто-то из них прославляет имя Чешской Республики далеко за океаном, а кто-то – в государствах буквально по соседству. Одним из лауреатов стал член фонда ViZa Владимир Чубирко (Володимир Чубірко), развивающий сотрудничество между Закарпатской областью Украины и чешскими регионами. Проекту в этом году исполняется 11 лет, однако, как рассказал Владимир Чубирко, исторические корни сотрудничества Чехии и Закарпатской области Украины уходят далеко в прошлое:

— У нас с Чешской Республикой очень долгие исторические отношения. Закарпатье было частью Чехословацкой Республики, называлась Подкарпатская Русь, это была федерация. Во всех городах Закарпатской области сохранились памятники истории и культуры. Очень много наших родственников живет в Чешской и Словацкой Республиках. После 1946 года, когда Закарпатье попало в Советский Союз, наши связи начали обрываться. Но теперь, благодаря свободе и демократии, благодаря стремлению Украины в Европейский союз появилась возможность передвигаться и обновить эти связи, вернуть их обратно. Наше сотрудничество – это дань совместной истории и годам, которые мы прожили в составе Чехословацкой Республики. За этот период в Закарпатье произошли очень большие изменения и культурного, и образовательного характера: за короткий период (всего за двадцать лет) было построено более трехсот школ и пять университетов. Была демократия, была многопартийная система. Потом ситуация изменилась – в 1939 произошла оккупация Венгрией, а в 1946 году, после войны, это был Советский союз. Тогда вся та система, все связи оборвались. А теперь есть возможность все это вернуть. Украина – демократическое государство, и мы можем эти связи развивать. Как вы знаете, сейчас в Украине очень тяжелая экономическая ситуация в связи с конфликтом на востоке страны, экономика не очень стабильна. И чехи, как наши братья, ведь мы были гражданами одного государства, взялись нам помогать.

За эти одиннадцать лет была проделана огромная работа. По инициативе Владимира Чубирко в 2013 году было начато преподавание чешского языка в одной из ужгородских начальных школ, сейчас таких школ стало больше. С 2017 года в Ужгородском национальном университете читаются лекции по чешскому языку, были подписаны договоры между этим университетом и целым рядом вузов в Чехии, а студенты из Украины ежегодно принимают участие в работе летней журналистской школы в Гавличковом Броде. Это огромный труд, отнимающий много времени и сил. Что, по мнению Владимира Чубирко, стало импульсом для участия в программе сотрудничества?

— Почему я лично многие эти программы поддерживаю и лично в них участвую? Это и есть наш путь в Европу. То есть, изменив менталитет, изменив себя, мы сможем стать частью европейского общества, другого пути не будет. Необходимо обмениваться делегациями, детскими группами. На сегодняшний день налажено сотрудничество с тремя краями, идет совместная работа, совместные программы полиции и пожарных Чешской Республики и Закарпатья. Также мы сотрудничаем с Министерством обороны, совместно восстанавливаем памятники Первой мировой войны, памятники нашей общей страны и нашей общей культуры, которая была в межвоенный период. Люди, которые живут в Закарпатье, и до Советского Союза, и после хотели учить чешский язык. Сегодня в шести школах преподается чешский язык – это программа признана на государственном уровне, чешский преподается как иностранный. В связи с этим на факультете славистики мы основали кафедру богемистики, чтобы у нас были педагоги, магистры, которые могли бы потом в школах преподавать чешский. За десять лет была создана целая система отношений с Чехией, одним из результатов этой работы стало, например, и то, что каждый город и каждое село в нашей области имеет побратима в Чешской Республике.

В 2016 году Владимир Чубирко начал сотрудничество с Министерством обороны Чешской Республики по восстановлению чешских воинских захоронений в Украине, принял активное участие в реконструкции мемориалов в Калинивце у Зборова и в Великой Дочи у Бахмача, посвященных памяти легионеров, погибших в 1917–1918 годах При поддержке края Высочина и города Йиглава Владимир Чубирко инициировал создание парка имени первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика в Ужгороде. Перечень проектов в рамках сотрудничества Чехии и Украины действительно огромен. А какой из них сам Владимир Чубирко считает наиболее важным?

— Главным успехом я считаю то, что мы создали специальную образовательную программу и дали детям возможность учить чешский язык, который они хотели изучать. И в принципе то, что мы открыли Чехию для Закарпатья, как было сто лет назад, когда мы жили в одной республике.

Премия Gratias Agit вручается уже более двадцати лет, за эти годы ее получило множество выдающихся личностей, например, композитор и дирижер Иржи Белоглавек, кинорежиссер Милош Форман, хоккеист Яромир Ягр и конькобежка Мартина Сабликова, предприниматель Томаш Батя младший. Владимир Чубирко поделился своими чувствами с связи с присуждением этой премии:

— Это работа всей нашей команды, всех людей, которые нам помогали – как с чешской стороны, так и с украинской. Мои личные эмоции таковы, что я рад, что Чехия обратила внимание на Закарпатье, обратила внимание на нашу деятельность. Я думаю, что это только начало нашего пути вперед и нашей взаимной интеграции. Я рад, что они понимают, что только таким путем мы можем ближе понять друг друга и быть вместе в Европе. Потому что большое количество родственников наших закарпатских жителей проживает в Чехии и Словакии. И сегодня для нас важно, чтобы эти страны нам подали руку помощи, ведь им тоже было непросто вначале.

Церемония награждения прошла в Праге в здании МИД Чешской Республики, расположенном в Чернинском дворце. Премию лауреатам вручил министр иностранных дел Томаш Петршичек. Стало ли получение Gratias Agit импульсом для дальнейшего развития и какие программы готовятся в рамках чешско-украинского сотрудничества ?

— Главный проект – это интеграция во всех сферах. Сейчас мы готовим программу сотрудничества на уровне высших учебных заведений – Высшей политехнической школы в Йиглаве с Мукачевским государственным университетом и Ужгородским национальным университетом. Речь идет о выдаче совместных дипломов, чтобы мы могли свободно обмениваться студентами, которые учатся в Чешской Республике и в Закарпатье. Эти университеты свои образовательные программы уже унифицируют, чтобы студенты, заканчивающие вуз в Мукачеве или в Йиглаве, имели одинаковый диплом, чтобы в процессе обучения они могли учиться полгода там и полгода тут. Чешский язык для наших людей не является сложным, выучить его не проблема, а это даст возможность интегрироваться еще больше. Это возможность для Закарпатья получать новые технологии, новые знания и людей с новыми знаниями, которые обучались в Европе. Это одна из базовых программ, над которой мы сейчас работаем. Также идет большая работа на уровне средних и технологических школ. То есть мы с Чехией с политической дружбы перешли на дружбу во всех возможных областях – образование, работа, мы проводим совместные бизнес-форумы (следующий запланирован на будущий год). Все, что можно получить от Чехии и от Закарпатья, от Украины, мы готовы друг другу дать.