Премьера фильма «Т-34» в Праге: о войне без идеологии и лозунгов

Через весь фильм проходит история отношений младшего лейтенанта Коли Ивушкина и штандартенфюрера Клауса Ягера: от яростного неприятия до почти приятельства. Становится ясно, что на самом деле они очень похожи: оба страстные стратеги, увлеченные танками, да к тому же еще и тезки (Николай и Николас). И вполне вероятно, что, не будь войны, они вполне могли бы стать друзьями. Кульминационным столкновением становится их «дуэль» на танках на мосту немецкого городка у чехословацких границ, съемки которой проходили у крепости Локет близ Карловых Вар.

В российском киномире фильм вызвал крайне неоднозначные отзывы кинокритиков. Множество рецензистов отмечало некоторую «американизированность»: это почти сказочная история, происходящая на фоне военных кулис. Персонажи раскрыты недостаточно полно, иногда кажется, что они не люди, а носители определенного набора характеристик: основательный белорус, простоватый уральский парень, хлипкий интеллигент. Компенсировать это, видимо, было решено за счет обилия военных сцен и спецэффектов. В итоге фильм получился скорее зрелищный, нежели глубокий, скорее блокбастер, нежели драма. Среди достоинств картины в первую очередь критиками была отмечена игра актеров, а также красивые панорамные съемки и оригинальное музыкальное сопровождение.

Однако одну отличительную черту отметили как позитивно, так и негативно настроенные критики. Дело в том сегодня многие зрители не хотят идти на российские картины о войне: слишком много в них стало пафоса, пропаганды, наигранного героизма и однобокости. Всего этого в «Т-34» нет.

Несмотря на неоднозначные отзывы кинокритиков, «Т-34» был весьма успешен в российском прокате. А как восприняли его зрители в Праге? Своими впечатлениями поделилась Яна Боронина, долгое время живущая в Чехии:

— Фильм довольно наивный, но зато с позитивным концом, что приятно – он не такой тяжелый, как большинство военных картин. Так что в целом – нормально, я бы поставила оценку выше среднего. Показ русских фильмов в Праге – это редкость, поэтому я стараюсь отслеживать мероприятия, организующиеся для русскоговорящей диаспоры.

«Т-34» не преподносится как фильм, снятый «по реальным событиям», хотя документальная основа у него все-таки есть, как, впрочем, и некоторые незначительные исторические ошибки. Что думает о фильме Иржи Слама, член «Клуба военной истории»?

— Позитивным я считаю хотя бы тот факт, что доля правды в этой истории точно есть: подобный сюжет уже был использован в кинематографе — в польском историческом сериале «Четыре танкиста и собака». Главные герои, оказавшись на захваченном нацистской армией полигоне, стали живой мишенью для «тренировок» танкистов Третьего рейха. При помощи тактики и определенной доли удачи им тоже удалось сбежать. Видимо, подобная история и правда могла произойти. Конечно, и слабые стороны у этой картины есть. Но я все равно рад, что увидел этот фильм: мы с друзьями участвовали в марше «Бессмертного полка», и организаторы пригласили нас на сегодняшнюю премьеру.

Съемки картины проходили в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Чехии: в Праге, Терезине, Локете и столичном концертном зале Рудольфинум. Авторы использовали новейшую графику для создания спецэффектов, кроме того, было построено более 25 масштабных декораций. Своим мнением о том, что именно больше всего увлекает в фильме, поделилась Алена Климашева:

— Каждый год в российских картинах используется все больше и больше спецэффектов. И в этом фильме количество спецэффектов огромное, но, тем не менее, я считаю, что его главным достоинством является пронзительная, трогающая за душу идея. Я не знаю, снимался ли он по реальным событиям, если да, то прекрасно, что сценаристы нашли эту историю, а если они ее сами придумали – то и это замечательно. Так получилось, что я не знаю чешского языка и поэтому не могу смотреть чешские фильмы (как и английские, по той же причине). Поэтому я очень рада, когда можно посмотреть кино на русском языке.