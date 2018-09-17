Премьер под огнем критики. Чехия не примет осиротевших детей из Сирии

Слова премьера Андрея Бабиша в интервью «Právo» о том, что Чехия не должна принимать под свою опеку сирийских детей, вызвали негативную реакцию ряда чешских политиков. С идеей последовать примеру Великобритании и принять 50 осиротевших несовершеннолетних сирийцев, находящихся в настоящее время в греческих лагерях для беженцев, выступила чешский евродепутат от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова. План подержал социал-демократический министр внутренних дел, а также глава МИД Ян Гамачек.
«Мы говорим о тинэйджерах, которые могут попасть под влияние извне. Ими могут манипулировать. Эти дети нуждаются в образовании и защите», – считает евродепутат Михаэла Шойдрова.
«Госпожа Шойдрова говорит о сиротах – о мальчиках в возрасте от 12 до 17 лет. Я заявил, что готов помогать детям-беженцам, но в местах их местонахождения. Об этом нужно дискутировать, а не провоцировать по данному поводу истерику, – заявил Чешскому Радио премьер Чехии Андрей Бабиш. – Взять их к нам и делать из них сейчас чехов проблематично. Они не говорят по-чешски, и я не знаю, как бы это проходило».
Слова Андрея Бабиша неприемлемы для главы оппозиционной фракции партии ТОР-09 Мирослава Калоусека и зампредседателя Европарламента Павла Телички.
«Теперь чешское правительство, а конкретно премьер, говорит, что если речь пойдет о просителе убежища, нуждающемся во временной защите человеку из Сирии, где идет война, и даже в случае несовершеннолетнего осиротевшего ребенка, мы не будем об этом даже рассуждать. Фактически он не допускает дискуссии на эту тему. Я бы сказал, что это уже экстремальная категория», – уверен Павел Теличка.
Тему предоставления убежища осиротевшим сирийским детям, по мнению заместителя председателя внешнеполитического комитета от движения ANO Ярослава Бжоха, политики должны были сначала с премьером всесторонне проблему обсудить: «Надо было сначала договориться о встрече. Я думаю, что все могло завершиться иначе. По моему мнению, сказанное, так как скоро пройдет неформальное обсуждение темы миграции – это символ принципиального подхода к вопросу. Это подтверждение позиции, что пока ЕС не выработает общую позицию, мы никого не примем».
Михаэла Шойдрова, выдвинувшая идею о принятии в Чехии сирийских сирот,
намерена ныне обратиться за поддержкой в этом вопросе к супругам
премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.