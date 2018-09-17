Премьер под огнем критики. Чехия не примет осиротевших детей из Сирии

Антон Каймаков
17-09-2018
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Слова премьера Андрея Бабиша в интервью «Právo» о том, что Чехия не должна принимать под свою опеку сирийских детей, вызвали негативную реакцию ряда чешских политиков. С идеей последовать примеру Великобритании и принять 50 осиротевших несовершеннолетних сирийцев, находящихся в настоящее время в греческих лагерях для беженцев, выступила чешский евродепутат от партии христианских демократов Михаэла Шойдрова. План подержал социал-демократический министр внутренних дел, а также глава МИД Ян Гамачек.

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Фото: ЧТК/AP/Ugur CanФото: ЧТК/AP/Ugur Can

«Мы говорим о тинэйджерах, которые могут попасть под влияние извне. Ими могут манипулировать. Эти дети нуждаются в образовании и защите», – считает евродепутат Михаэла Шойдрова.

Андрей Бабиш, фото: ЧТК / Михал КрумпханзльАндрей Бабиш, фото: ЧТК / Михал Крумпханзль «Госпожа Шойдрова говорит о сиротах – о мальчиках в возрасте от 12 до 17 лет. Я заявил, что готов помогать детям-беженцам, но в местах их местонахождения. Об этом нужно дискутировать, а не провоцировать по данному поводу истерику, – заявил Чешскому Радио премьер Чехии Андрей Бабиш. – Взять их к нам и делать из них сейчас чехов проблематично. Они не говорят по-чешски, и я не знаю, как бы это проходило».

Слова Андрея Бабиша неприемлемы для главы оппозиционной фракции партии ТОР-09 Мирослава Калоусека и зампредседателя Европарламента Павла Телички.

«Теперь чешское правительство, а конкретно премьер, говорит, что если речь пойдет о просителе убежища, нуждающемся во временной защите человеку из Сирии, где идет война, и даже в случае несовершеннолетнего осиротевшего ребенка, мы не будем об этом даже рассуждать. Фактически он не допускает дискуссии на эту тему. Я бы сказал, что это уже экстремальная категория», – уверен Павел Теличка.

Михаэла Шойдрова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радиоМихаэла Шойдрова, фото: Филип Яндоурек, Чешское радио Тему предоставления убежища осиротевшим сирийским детям, по мнению заместителя председателя внешнеполитического комитета от движения ANO Ярослава Бжоха, политики должны были сначала с премьером всесторонне проблему обсудить: «Надо было сначала договориться о встрече. Я думаю, что все могло завершиться иначе. По моему мнению, сказанное, так как скоро пройдет неформальное обсуждение темы миграции – это символ принципиального подхода к вопросу. Это подтверждение позиции, что пока ЕС не выработает общую позицию, мы никого не примем».

Михаэла Шойдрова, выдвинувшая идею о принятии в Чехии сирийских сирот, намерена ныне обратиться за поддержкой в этом вопросе к супругам премьера Андрея Бабиша и президента Милоша Земана.

Антон Каймаков
17-09-2018
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