Премьер надеется привлечь к поддержке центра для сирийских сирот Билла Гейтса

В интервью изданию Deník N председатель чешского правительства сообщил, что поселок для сирийских сирот он «намерен построить на свои собственные деньги, однако также подыскивает спонсоров со всего мира и говорил об этим с Биллом Гейтсом». По мнению премьер-министра, государству, которое «должно действовать сообразно весьма сложным правилам, организация такого рода помощи вряд ли под силу».

Бабиш готовится к участию в февральском саммите Евросоюза и Лиги арабских государств в Египте и, как сообщил, взвешивает возможность затронуть вопрос в одной из бесед с участниками данной встречи.

«В настоящее время мы располагаем земельным участком в Сирии площадью примерно 20 000 м2. Существует договоренность, что отведенный участок будет огражден по всему периметру, и одновременно с этим сирийская сторона порекомендует нам местного архитектора. Поэтому я рассматриваю возможность учреждения специального фонда, первоочередной задачей которого станет сбор спонсорских средств»,

– подтвердил свои намерения относительно проекта в Сирии чешский премьер-министр в интервью «Чешскому телевидению».

Cubespace – участник проекта

«Это прежде всего исключительно моя инициатива, а не дело чешского государства, движения ANO или правительства. Фирма Cubespace подготовила на мои средства проект дома, где будут жить дети-сироты в возрасте от двух до десяти лет. Наши представители побывали на месте, центр будет расположен на главной магистрали между Дамаском и Бейрутом»,

– подчеркнул премьер и лидер движения ANO, оценивающий стоимость будущего детского центра в десятки миллионов крон.

Сирийский центр, в котором планируется строительство детского сада, общежития, столовой и спортивного комплекса, рассчитан изначально на 50 воспитанников и в дальнейшем постепенно будет расширен. Об этом Андрей Бабиш заявил после встречи с представителями сирийской организации «Красный полумесяц». Представители Cubespace, по словам премьера, на основе проекта и разработанной этой фирмой технологии сборки модульных зданий в ближайшее время представят смету соответствующих расходов. Ее сравнят со сметой, предложенной сирийским партнером. На основе сравнительного подхода будет сделан более приемлемый для чешской стороны выбор. Чешская компания Cubespace специализируется на возведении низкоэнергетических и пассивных домов.

Евродепутат не одобряет план премьера

Предложение Андрея Бабиша подвергла критике eвродепутат Михаэла Шойдрова от христианских демократов (KDU-ČSL), которая еще в прошлом году призвала премьер-министра посодействовать приему Чехией 50 сирот, находящихся в миграционном лагере в Греции и потерявших родителей в ходе военного конфликта. Бабиш, однако, не видит смысла в приеме беженцев, даже если речь идет о детях. Он уверен, что помощь нуждающимся должна быть оказана непосредственно на месте, там, где «они родились и привыкли жить». Шойдрова считает, что последний план не поможет решить такую проблему как увеличение числа лишившихся родительской опеки сирийских детей, которые в настоящее время находятся в Греции.

«Согласно информации, предоставленной, агентством ООН по делам беженцев (UNHCR), в миграционных лагерях сегодня проживает уже не 3,5 тысячи детей – это устаревшие данные на сентябрь 2018 года, а уже более 3,7 тысяч несовершеннолетних. Я думаю, что Чешская Республика имеет возможность помочь этим детям, которые живут в лагерях для беженцев в ужасающих условиях, и должна это сделать»,

– сообщила М. Шойдрова «Чешскому телевидению».

Евродепутат обсуждала вопрос с Андреем Бабишем и министром внутренних дел Яном Гамачеком осенью минувшего года, однако безуспешно – ей не удалось убедить политиков. Бабиш, в частности, назвал призыв евродепутата проявить жест доброй воли «бессмысленным». В ноябре премьер-министр озвучил планы по строительству детского центра для сирот общей вместимостью 150 мест председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.