Премьер-министр Чехии: посол КНР лжет!

В декабре состоялась встреча посла КНР Чанг Мин Тина и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в неформальной обстановке в городе Пругонице под Прагой. Переговоры были организованы по инициативе посольства Китая после того, как Чешская Республика вслед за некоторыми другими странами предупредила об угрозе со стороны китайских гаджетов, включая устройства Huawei.

По итогам встречи посольство Китая сделало заявление, в котором говорится:

— Китайская сторона принимает во внимание уверения чешской стороны о том, что в правительстве Чехии не разделяют позицию спецслужб, а премьер-министр ЧР выразил сожаление по поводу произошедшего. Кроме того, чешская сторона обещает приложить все усилия по исправлению данной ошибки и примет эффективные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Премьер-министр Чехии сразу же высказал недоумение по поводу заявления китайского посольства, которое, как он утверждает, не соответствует истине:

— Никакой ошибки чешское правительство не совершало. Мы независимое государство. А господин посол весьма нестандартным образом обнародовал информацию с нашей встречи. Чешское государство серьезно относится к возможной киберугрозе и в дальнейшем будет решать данную проблему. Мы хотим максимально точно разобраться в сложившейся ситуации, постараться устранить угрозу, которую могут представлять собой мобильные технологии, и принять все возможные меры, чтобы избежать их.

В понедельник 7 января состоится заседание чешского правительства с представителями Национального управления по вопросам кибернетической и информационной безопасности, в ходе которого должно быть принято решение о последующем использовании мобильной техники китайских компаний Huawei и ZTE.

Недоверие к мобильным устройствам производства КНР растет по всему миру. Одна из главных причин кроется в китайском законодательстве. Подробнее рассказал синолог Филип Ироуш:

— Согласно законам Китайской Народной Республики, частные лица и компании – причем как находящиеся в Китае, так и работающие в других странах, но являющиеся китайскими субъектами и зарегистрированные в реестре КНР – обязаны сотрудничать с государственными разведывательными службами. Таков закон. И именно в этом основное отличие, скажем, от США: там это незаконно. А в Китае это не только законно, это обязанность. Согласно их законодательству, это легально – ведение китайскими компаниями шпионской деятельности на Западе.

Именно официальная политика государства стала главной причиной опасений, что технологии, используемые такими фирмами, как Huawei и ZTE, могут быть скомпрометированы. Уже в августе 2018 года правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и ZTE при прокладке новой сети 5G в стране. В конце ноября аналогичное решение приняли власти Новой Зеландии. В ноябре правительство США обратилось к европейским странам с призывом прекратить использование оборудования Huawei, а 7 декабря стало известно, что власти Японии планируют исключить продукцию Huawei и компании ZTE из государственных закупок. Однако Чехия стала первым европейским государством, запретившим использовать устройства Huawei в госучреждениях.