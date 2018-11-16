Премьер Бабиш: «Я не уйду в отставку!»

Отставки главы правительства требуют не только оппозиционные политики, но и практически все члены верхней палаты Парламента, в том числе сенаторы от социал-демократической партии, которая входит в правящую коалицию.

На Вацлавской площади в центре Праги в четверг вечером собралась пятитысячная демонстрация. Люди подолгу скандировали «Эстэбак!» (в переводе «кагэбешник»), «В отставку!», «Андрей в крим!» – используя при этом близость звучания названия полуострова Крым и чешского выражения «криминал», которое в разговорной речи означает «тюрьму».

На демонстрации выступили также некоторые политики, например депутат от христианско-демократической партии Мариан Юречка, Мирослава Немцова от Гражданско-демократической партии, а также бывший председатель TOP 09 Мирослав Калоусек. Сам премьер Бабиш в пятницу утром повторно сообщил СМИ, что уходить в отставку он ни в коем случае не собирается.

«Да, состоится голосование о вотуме доверия правительству. Если честно, я не вижу повода для того, чтобы это правительство, которое реализует отличные идеи, не получило вотума. Я говорю вам, никакого кризиса нет. Нет никаких фактов, никто никого не похищал, все это – ложь. Я хочу сказать вам, что я никогда не уйду в отставку. Никогда. Пусть все запомнят это. Никогда. Если меня лишат функции – ладно, так и быть. Особенно я хочу поблагодарить президента, я очень рад тому, что он меня поддержал, то же самое касается сенатора Чунека», - заявил премьер на пресс-конференции до своего отъезда в Брюссель.

Председатель Пиратской партии Иван Бартош в тот же день обратился к председателям оппозиционных партий с требованием провести в следующий вторник внеочередное заседание Парламента.

«Важно определиться, как действовать дальше. Социал-демократы намерены обсуждать этот вопрос все выходные, поэтому важно, чтобы председатели партий потом снова встретились. Существует же вариант правительства без уголовно преследуемого премьера и без министров, находящихся в конфликте интересов, каковым является, например, (министр сельского хозяйства – прим.ред.) господин Томан, который занимается бизнесом», - сообщил Бартош.

Требовать отставки премьера намерен и председатель партии Старосты и независимые Петр Газдик.

«На меня все это производит впечатление плача обиженного ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. Против премьер-министра заведено уголовное дело, а что касается дела его сына, то это вообще за гранью. Свидетелями такого мы не были даже в «дикие» 90-е годы. Сам премьер не раз заявлял, что он стал политиком, чтобы поднять уровень политической культуры в стране. То, что он нам тут сейчас демонстрирует - далеко от этой цели», - отреагировал на происходящее председатель партии Старосты и независимые.

Подобного мнения придерживается и зампредседателя Гражданской демократической партии Мартин Купка.

«Премьер постоянно вводит нашу страну в состояние нестабильности. Мы снова и снова становимся свидетелями конфликта интересов, когда уголовно преследуемый премьер вместе с правительством решает, кто возглавит Генеральную инспекцию сил правопорядка, кто станет новым полицейским президентом. Это абсолютно очевидный факт, и мы обязаны заострять на этом свое внимание», - сообщил «Чешскому Радио» Купка.

Премьера поддержал президент Милош Земан, заявив, что если нынешнему правительству все же придется уйти в отставку, он снова назначит премьером именно Бабиша.

«Если, вопреки моим ожиданиям, правительство не сможет получить вотум доверия, то, после ухода Андрея Бабиша в отставку, я поручу составить новое правительство снова Андрею Бабишу. У меня есть на это две попытки. Кроме того, согласно Конституции, правительство в отставке может править, скажем, несколько месяцев. К тому времени ситуация точно успокоится, и горячие головы остынут», - заявил Земан.

Между тем делом Андрея Бабиша младшего снова занялись правоохранительные органы. Сын премьера посредством СМИ отправил в полицию мейл с просьбой связаться с ним. По заявлению шефа пражской полиции Яна Птачека, на контакт с ним пока выйти не удалось.

У сына Бабиша нет чешского гражданства, он проживает в Швейцарии, что частично усложняет ситуацию. Сам Андрей Бабиш в пятницу сообщил, что он в контакте со своим сыном. По словам премьера, который ранее несколько раз публично заявлял о том, что оба его потомка, проходящие по делу «Гнездо аиста», страдают от психических заболеваний, состояние здоровья его сына в последние дни ухудшилось.