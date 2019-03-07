Премьер Бабиш встречается в Белом доме с президентом Трампом

«Это и для меня большое событие, не буду скрывать, что я немного нервничаю», - заявил Бабиш чешским журналистам.

Официальный трехдневный визит чешского премьера в США начался еще в среду. После своего прибытия в Америку Андрей Бабиш кроме прочего отправился в Лэнгли, в штаб-квартиру американского Центрального разведывательного управления, где провел переговоры с директором ЦРУ Джиной Хаспел. По данным чешского издания Lidové noviny, премьера в Лэнгли сопроводил глава чешской контрразведки Михал Коуделка.

«Не стоит думать, что там обсуждались какие-то конкретные темы. Такие встречи носят скорее неформальный характер», - сообщил в эфире «Чешского радио» бывший глава чешской разведки Карел Рандак.

Тем не менее, именно сотрудничество в области безопасности является одной из ключевых тем визита. Обсуждаться она должна и в Белом доме в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Согласно официальным чешским источникам, Андрей Бабиш должен с главой США обсудить, кроме сотрудничества в рамках НАТО, в рядах которого Чехия состоит уже двадцать лет, также вопросы, связанные с кибернетической безопасностью и гибридными угрозами.

Речь пойдет также о глобальных геополитических темах, ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, где в рамках миссии НАТО работают и чешские военнослужащие. Обсуждаться будет и ситуация в Сирии. Напомним, что чешское посольство в Дамаске защищает интересы ряда других европейских стран, а также США.

Далее на повестке переговоров – вопросы, связанные с развитием экономических отношений, сотрудничества на поприще науки, техники и инноваций.

Сам Бабиш заявил, что намерен с президентом США поговорить и о планах на введение дополнительных пошлин на ввозимые в США из Европы автомобили. «Я постараюсь объяснить ему, что стоит продолжить поиск прагматичного решения, которое станет выгодным как для Европы, так и для США», - отметил в этой связи чешский премьер.

По сообщению СМИ, Бабиш с Трампом коснутся и темы строительства новых энергоблоков на чешских АЭС.

Встреча двух миллиардеров

Некоторые чешские газеты в связи с визитом не забыли упомянуть и о том, что, судя по недавно опубликованному рейтингу издания Forbes, в четверг в Белом доме встречаются два миллиардера, причем активы чешского премьера Андрея Бабиша незначительно, но превышают капитал Дональда Трампа.

Оценку визита Андрея Бабиша в Белый дом дал чешский министр иностранных дел Томаш Петршичек.

«Для Чешской Республики это - особый сигнал. Приглашение чешского премьера в Белый дом подтверждает тренд усиления чешско-американских взаимоотношений. Для Чехии особенно важно, что один из наших ключевых союзников, важных экономических и политических партнеров, воспринимает нас именно как партнера, с которым стоит говорить, решать проблемы в мире», - сообщил министр в интервью «Чешскому Радио», в ходе которого он коснулся и взаимоотношений Чехии с Россией.

«Чешская Республика стремится к корректным отношениям с Российской Федерацией, в то же время, мы придерживаемся единой европейской политики, которая в значительной степени предопределяет, в каких областях мы можем с Россией сотрудничать. Мы заинтересованы в развитии экономических отношений, с другой стороны, мы также обязаны указывать на факты нарушения международного права, если таковы зафиксированы».

По мнению главы чешского внешнеполитического ведомства, действующее российское правительство поступает во многих отношениях нестандартно.

«Россия нарушает суверенитет своих соседей, нарушает международное право, использует новые методы ведения зарубежной политики, например, гибридные угрозы, распространяет дезинформацию на территории Евросоюза. На мой взгляд, мы не должны обходить это нашим вниманием», - заключил Томаш Петршичек.