Предстоящая поездка спикера Палаты депутатов в Россию вызвала ряд вопросов

Информацию о готовящемся визите обнародовал еженедельник Respekt, который в статье, посвященной этой теме, пишет: «От имени Палаты депутатов долгие годы поддерживал контакты с Россией лишь ее зампредседателя, коммунист Войтех Филип. Вондрачек, однако, желает, чтобы чешские законодатели завязали с российской Думой больше контактов. С какой целью, пока оценить сложно».

Спикер чешской Палаты депутатов от движения ANO премьера Андрея Бабиша прибудет в Москву в сопровождении членов депутатского комитета по здравоохранению.

«Мы едем туда для того, чтобы обеспечить нашим гражданам доступ к должной медицинской помощи, причем не только тем, кто живут и работают в России – а их там тысячи, но и туристам. Это – главная цель нашей поездки. Чтобы наши граждане могли пользоваться теми же услугами, что и подданные других государств», - сообщила в интервью Чешскому Радио депутат от ANO Вера Адамкова.

По данным издания Respekt, у Вондрачека в России запланирована встреча с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, а также председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Оба политика, однако, после аннексии Крыма были внесены в санкционный список США и Евросоюза, членским государством коего Чехия является. На практике это означает, что им возбраняется выезжать в эти государства, осуществлять на их территории финансовые операции, а также приобретать имущество. В связи с этим факт готовящегося визита вызвал на чешской политической сцене также определенное негодование.

«Информация, которая прозвучала, свидетельствует о том, что наши депутаты собираются встречаться с этими лицами, что, на мой взгляд, крайне неуместно и не приемлемо по отношению к нашим союзникам, на территории которых, например, Россия использует химическое оружие. Обеспечить предоставление должной медицинской помощи нашим гражданам можно и другим способом», - рассказала в эфире «Чешского Радио» депутат от оппозиционной партии TOP 09 Гелена Лангшадлова, сославшись при этом на дело по отравлению в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Не исключено, что глава Палаты депутатов проведет встречу и с членами российского правительства. По данным издания Respekt, далее на повестке дня Вондрачека - установление одной из табличек в рамках проекта «Последний адрес», призванного напомнить о судьбах жертв советских репрессий.

Последний официальный визит высокопоставленного чешского политика в Россию состоялся в 2013 году, когда в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и в Сочи побывал премьер Петр Нечас. В последующие годы прошло несколько встреч президента Милоша Земана с Владимиром Путиным, наиболее значимой из них были переговоры в Сочи в 2017 году.