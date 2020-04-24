Пражской пароходной компании - 155 лет

Пражане, помня еще о крушении корабля Mecséry недалеко Хухле в 1857 году (в наше время деревня является одним из столичных районов), сначала относились к водному транспорту очень осторожно и без особого доверия. Но уже первая водная прогулка до Штеховиц в августе 1865 года стала сенсацией. За основание «Пражской пароходной компании» был Диттрих награжден рыцарским крестом Франца Иосифа I, позднее он стал мэром Праги.

«Франтишек Диттрих был главным организатором, в честь него был назван славный пароход «Приматор Диттрих». Кроме него проект поддержали также тогдашний пражский пуркмистр Вацлав Белски и Войтех Ланна старший, известный также как Адальберт Ланна, который был главным лицом, ответственным за состояние русла реки», - рассказал Radio Prague International Павел Маха, директор Пражского пароходства.

«Как Адальберта старшего, так и его сына, можно назвать выдающимися личностями нашей технической истории. Они были тезки, их часто путают. Отец руководил всеми работами по изменению русел рек Влтава и Эльба. После его кончины в 1866 году, серьезную должность занял его сын. Это он проектировал все пражские пристани в Карлине, Голешовицах и Либне. Высокие навигационные стены, которые до сих пор являются любимым местом отдыха пражан, тоже его работа».

Расцвет пражского пароходства тесно связан с периодом Первой Республики. Пик количества пассажиров приходится на 1921 год – услугами 16 пароходов, курсирующих тогда Влтаву, воспользовались в летний сезон 2,1 миллиона человек.

«Если смотреть с сегодняшней перспективы, то в историю вошел также пароход Франц Иосиф, у которого взорвался котел. В начале XX века количество пассажиров ежегодно исчислялось миллионами человек. На набережной Рашина были построены залы ожидания, где также можно было освежиться. Последним подобным заведением можно считать открытый по сей день ресторан «Влтава», который расположен рядом с Танцующим домом, между мостом Палацкого и Ирасковым мостом».

В настоящее время Пражская пароходная компания входит в состав «Европейского судоходного транспорта» а также в группу Prague Boats. В ее флотилии состоят три десятка крупных пароходов. По каким маршрутам они отправляются в наше время?

«Со времен Адальберта Ланны и отцов основателей изменилось немногое. Можно доплыть до Мельника, это самый длинный маршрут, пароход отправляется в 7 часов утра и возвращается в 10 часов вечера, популярными являются также более короткие водные прогулки до Слапского водохранилища, любимого места как пражан, так и приезжих».