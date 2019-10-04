Пражского архиепископа обвинили в замалчивании сексуальных преступлений

Заявление в полицию написал Патрик Р. (настоящее имя заявителя известно редакции информационного сервера), которому, как сообщается, в тот момент, когда он стал жертвой домогательств со стороны одного из доминиканцев, было 16 лет. Речь идет о пражском монастыре. Патрик Р. упоминает об угрозах и боли, а также о том, что обо всем происходившем тогда он сообщил настоятелю. Доминик Дука, по словам заявителя, ему не поверил.

СМИ пражский архиепископ подтвердил, что четверть века назад действительно занимался разбирательством в связи с выдвинутыми в адрес одного из членов доминиканского ордена обвинениями.

«Господин кардинал Доминик Дука положительно оценил факт подачи упоминаемой уголовной жалобы, так как теперь произойдет всестороннее и независимое расследование всех обстоятельств этого случая», – заявил «Чешскому Радио» пресс-секретарь архиепископа Ромуальд Штепан Роб.

Ранее Доминик Дука, который, по заявлению своего пресс-секретаря, готов сотрудничать со следователями, сообщал, что в 90-х он провел очную ставку между молодым человеком и обвиненным им духовным лицом. Предпринятое разбирательство, однако, результата не принесло из-за отсутствия доказательств.

Автор жалобы информационному серверу Seznam Zprávy сообщил, что обвиненный им человек был в 1994 году рукоположен в священнический сан, а в 2006 году оказался перед церковным судом, так же по обвинению в сексуальных домогательствах. Вердикта, однако, вынесено не было, так как этот человек в 2007 скончался.

Ситуация с заявлением на пражского архиепископа, который, по мнению Патрика Р. не воспрепятствовал совершению преступлений, развивается на фоне апрельского сообщения о том, что Чешская провинция доминиканцев подозревает шестерых членов своего ордена в сексуальных домогательствах, которые имели место в 90-х годах, а также в первом десятилетии текущего века. В большинстве случаев жертвами были люди старше 18 лет, но также и один подросток младше 15 лет. Сообщается, что, если будут собраны необходимые доказательства, то подозреваемые будут отстранены от служения.