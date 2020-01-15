Пражский зоопарк спешит на помощь Австралии

В связи с этими планами пражский зоопарк основал фонд по спасению животных под названием Pomáháme, abychom přispěli na záchranu ohrožených druhů. Одна часть программы предполагает помощь по спасению коал, вторая касается долгосрочной перспективы – столичный зоопарк хочет выбрать какой -то вид животных и сосредоточить усилия на его сохранении. На данный момент выбраны семь кандидатов. Подробнее об этом «Чешскому Радио» рассказал директор зоопарка Mирослав Бобек.

– Уже через два дня после объявления нашей инициативы чехи перевели на счет фонда почти 900 тысяч крон (около 35300 евро), еще через несколько дней сумма возросла до одного миллиона 600 тысяч крон (62750 евро). Это фантастическая сумма за такой короткий промежуток времени. Признаюсь, я не ожидал такого быстрого и горячего отклика. Благодаря этому наш зоопарк может действовать более активно и предоставить более эффективную помощь Австралии.

Кроме программы по спасению после пожаров видов животных, живущих в дикой природе, пражский зоопарк поможет организации WIRES, которая занимается поиском и уходом за животными, пострадавшими от яростного огня. Прага сотрудничала в данной сфере с некоторыми штатами Австралии и ранее.

– Я довольно хорошо знаком с ситуацией в штате Виктория, где мы поддерживаем долгое время тамошний фонд зоопарков. Длительное время мы сотрудничаем с Тасманией, так как поддерживаем программу по спасению тасманских дьяволов за пределами Австралии в рамках создания «запасных» питомников в зоопарках по всему миру. Чехия стала вторым государством в Европе, где эта программа реализуется.

Пражский зоопарк был выбран именно потому, что местные специалисты достигли впечатляющих результатов в области разведения птиц, млекопитающих и рептилий – в столичном зоопарке потомства дожидаются даже те животные, которые до этого в неволе не размножались.

– Каждый днем мы узнаем о новостях, порождающих тревогу, связанную с масштабами переживаемой австралийцами катастрофы. Большинство видов обитающих в Австралии маленьких валлаби, способных пережить пламя пожары, однако оставшихся без пищи, находится на грани исчезновения. По некоторым данным, уничтожена уже треть популяции коал, под угрозой исчезновения оказались яркая ложная жаба, птица-медонос и западный наземный попугай. Какие эндемики Австралии, по мнению директора зоопарка, находятся под самой большой угрозой вымирания?

– В данном случае следует выделить две категории таких животных. Разумеется, огромная опасность угрожает, например, малоподвижным коалам, почти все время находящимся в ветвях эвкалипта, так как у них почти нет шансов спастись, когда эти вечнозеленые растения охватывает пламя.

Во вторую категорию попадают или попали – к сожалению, это уже произошло – виды, оказавшиеся под серьезной угрозой еще до этого катаклизма. Это некоторые виды сумчатых мышей (или землероек), которые встречались на ограниченных территориях и их численность была невысокой, некоторые небольшие кенгуру, горный кускус, или горный поссум – прежде встречался в австралийских штатах штатах Виктория и Новый Южный Уэльс, сумчатая летяга и другие. Касательно всех этих видов ученые высказывают предположения, что эти масштабные пожары, видимо, уничтожили последние экземпляры их популяций.

Пожары обнажают проблемы, существовавшие раньше

Природа в ряде случаев способна к регенерации, однако масштаб австралийских пожаров является невиданным, что угрожает балансу экосистем. Потребуется сто лет для восстановления Австралии, сообщает The Sun. Тем более что, как указывает Мирослав Бобек, фауна и флора шестого по занимаемой в мире площади государства оказались под угрозой исчезновения отнюдь не только в связи с пожарами.

– Пожары обнажают ошибки и проблемы, существовавшие в Австралии раньше – изменение и фрагментация многих ландшафтов, изолированные от других особей других таких же групп популяции животных и низкая численность некоторых видов. Даже если некоторым из них удастся пережить опустошительные пожары, их будет поджидать следующая серьезная опасность: кошки, лисы и другие «новые» хищники, которые истребляют целые популяции сумчатых из числа исконно местных обитателей. Спасясь от огня, они впоследствии легко становятся жертвами. Некоторые последствия и по этой причине могут оказаться для национальных парков этого государства в Южном полушарии необратимыми,

– опасается глава зоопарка чешской столицы.