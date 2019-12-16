Пражский зоопарк: Спасем тасманского дьявола вместе

Кроме вышеупомянутого павильона для экзотических птиц, в пражском зоопарке в этом году отметили также большой прирост молодняка – например, здесь вылупились хохлатые кагу, которые являются редчайшим видом нелетающих птиц, обитающих только в Новой Каледонии. Кроме того того, публике официально представили двух детенышей приматов – молодого восточного колобуса и находящегося под угрозой исчезновения серебряного гиббона. И вот уже скоро гостей зоопарка ждет еще одна новинка – местный умеренно континентальный климат сменится на субтропический. Ну, пусть и не во всем зоопарке, а хотя бы в новом павильоне под названием «Кратер Дарвина». И хотя само здание еще только строится, главные звезды будущего павильона уже в Праге – это четыре тасманских дьявола.

В Прагу они прибыли вместе со своим животноводом Дейвом Шаапом, руководителем программы «Спасите тасманского дьявола», который помогает животным привыкнуть к новой среде обитания. Путь с другого полушария занял у них 36 часов. Подробнее о своих подопечных рассказал Дейв Шаап:

— Это уникальнейшие животные. Они умеют издавать неповторимый звук, когда общаются друг с другом. Это своего визг, он весьма пронзительный. Ни одно другое животное на земле не издает подобных звуков. Собственно, отсюда они и получили свое имя «тасманский дьявол». Когда европейские переселенцы впервые посетили Тасманию, их этот звук поразил – они услышали его задолго до того, как увидели само животное. Потом они их увидели – черное животное с пылающими красными ушами, которые издавали эти пронзительные, визжащие звуки, поэтому они и «окрестили» его дьяволом. Я уверен, что они всерьез могли подумать, что это он и есть.

Приезд тасманских дьяволов Пражский зоопарк стало продолжением программы по спасению этого вида животных и созданию так называемых «запасных» питомников в зоопарках по всему миру. Пражский зоопарк был выбран в первую очередь именно потому, что у местных животноводов и биологов прекрасные успехи в области разведения птиц, млекопитающих и рептилий – как известно, в пражском зоопарке дают потомство даже те животные, которые до этого в неволе не размножались. Проект по спасению тасманского дьявола был основан более двадцати лет назад, когда этот вид поразила редкая форма рака.

— Этот вид рака называется «Лицевая опухоль тасманийского дьявола». Это заразный рак, который невероятно необычен, лишь единицы случаев этого заболевания были зафиксированы среди других животных. Впервые он был описан в Австралии в 1996 году и потом всего за десять лет болезнь настолько распространилось, что привело к снижению численности вида на 20—50 %, а еще через пять лет на 80-90%. И все это в основном в восточной части острова Тасмания. Рак отличается высокой агрессивностью и практически стопроцентной смертностью зараженных животных в течение 12-18 месяцев. Обычно болезнь передается, когда животные кусают друг друга – иногда в процессе игры, иногда в драке, иногда во время поглощения еды (когда вся группа собирается вокруг одной тушки) или во время спаривания. Достаточно одного укуса, после которого кровь или слюна переходят от больного животного к здоровому, а затем превращаются в раковую опухоль.

Четыре животных, прибывших в Пражский зоопарк, являются частью данной программы по спасению этого вида, когда в зоопарках за пределами Австралии создаются популяции тасманских дьяволов. По словам Дейва Шаапа, этот проект взаимовыгоден для обеих сторон:

— Цель программы – рассказать широкой общественности о тасманских дьяволах и о беде, постигшей данный вид. А ученым по всему миру, используя международное сотрудничество, это даст возможность разобраться, почему развивается их болезнь. Надеюсь, что посетители пражского зоопарка захотят прийти сюда, чтобы увидеть этих животных, оценить их особенность. Часть денег со вступительных билетов будут направлены на финансирование работ по спасению животных у них на родине – в Тасмании.

По словам Дейва Шаапа, павильона «Кратер Дарвина» был спроектирован по образу и подобию западного побережья Тасмании – эта часть острова изолировано от остальной и здесь обитает множество видов редких животных. Однако еще неизвестно, кто станет соседом тасманских дьяволов – эту информацию пражский зоопарк пока еще держит в секрете.