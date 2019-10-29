Пражский зоопарк: день рожденья с попугаями

Пражский зоопарк славится тем, что для всех своих питомцев старается создать условия жизни, максимально приближенные к их естественной среде обитания. Это важно в первую очередь для самих животных и в то же время крайне интересно и познавательно для гостей зоопарка. В новом павильоне можно будет увидеть попугаев практически со всех уголков земного шара. Подробностями поделился директор зоопарка Мирослав Бобек:

— В павильоне им. Ракоса можно будет наблюдать попугаев в среде, которая практически полностью соответствует их обитанию в природе с точки зрения растительности и ландшафта. Гуляя по нашему павильону, посетитель сможет побывать в разных местах земного шара, где обитают попугаи – от Новой Зеландии до архипелага Огненная Земля. Все эти биотопы воспроизведены максимально точно.

Павильон был назван в честь мецената и страстного любителя экзотических птиц Станислава Ракоса, который пожертвовал на его строительство крупную сумму денег. Здесь представлены самые редкие и необычные породы попугаев – некоторых из них нет больше ни в одном зоопарке Европы. В новом павильоне живут орлиные попугаи, черные какаду, большие пальмовые какаду и малые гиацинтовые ара, которых пражский зоопарк приобрел весьма необычным способом:

— Гиацинтовые ара были приобретены нами в ходе аукциона, который проводило чешское таможенное управление. Эти птицы были отобраны у контрабандистов, которые пытались незаконно ввести их в страну. Ара жили у нас все время, пока длилось судебное разбирательство и аукцион, и лишь после стали официальными обитателями зоопарка.

Здесь можно увидеть около 100 птиц сорока разных видов. Павильон организован как сквозное пространство, благодаря чему можно наблюдать птиц в полете. Часть павильона переходит в открытый вольер. В наружной части посетителей встречали попугаи кеа – вид, обитающий в Новой Зеландии, особенность которых в том, что они предпочитают передвигаться по земле. Чем еще необычны эти попугаи?

— Кеа славятся интеллектом и любознательностью, а также любовью крушить все подряд. Правда, насколько я знаю, пока павильон цел – от их хулиганства пострадало лишь несколько деревьев, но нанесенный ущерб гораздо меньше, чем я ожидал.

На торжественном открытии павильона присутствовали многие видные гости, в том числе жена покойного Станислава Ракоса. Более подробно об этом сотрудничестве рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек:

— Ко мне обратился господин Ракос, сказав, что хотел бы встретиться и обсудить со мной детали своего завещания. Эта встреча произошла несколько лет назад. Станислав Ракос рассказал, что у него долго жили дикие птицы, которых он очень любил, а также интересовался планами нашего зоопарка, особенно строительными. Я сказал, что у нас есть идея (в то время это действительно было лишь идеей) создать отдельный павильон для попугаев. Господина Ракоса настолько вдохновила эта мысль, что он решил, не дожидаясь составления завещания, сразу пожертвовать нашему зоопарку 10,5 миллионов крон на строительство павильона.

Кроме столь щедрого пожертвования, господин Ракос не отказался от первоначального замысла и в своем завещании оставил значительную сумму зоопарку. До самой смерти он активно интересовался процессом строительства павильона, а также тем, какие именно виды птиц будут там обитать. По словам Людмилы Ракосовой, она очень счастлива, что мечта ее мужа осуществилась.

Для посетителей была подготовлена насыщенная сопроводительная программа, включающая голосование – выбор самого красивого попугая. В конкурсе с большим отрывом победил гиацинтовый ара. Во второй половине дня было проведено торжественное открытие выставки «Фотосъемка в зоопарке», где представлены снимки посетителей зоопарка. Победители также будут определены посетителями, которые могут проголосовать за наиболее понравившиеся фото. Выставка расположена возле главного входа в зоопарк.