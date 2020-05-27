Пражский Ян Жижка в передовом отряде конных исполинов мира

В честь предводителя гуситов весь район вокруг холма Витков носит название Жижков. За конным памятником возвышается функционалистический параллелепипед мемориала, построенного в 1930-е годы, чтобы увековечить память чехословацких легионеров. В годы социализма, с 1954-го по 1962-й, он служил мавзолеем лидера компартии Клемента Готвальда. Сегодня здесь проводят церемонии в честь государственных праздников и чешского оружия, награждают военных.

Битвы под предводительством Яна Жижки – неотъемлемая часть истории гуситов. Последователи чешского философа и проповедника Яна Гуса, принявшего в 1415 году смерть на костре инквизиции, требовали церковных реформ и причастия под обоими видами – хлебом и вином для мирян. На их знаменах алела причастная чаша, которая и сегодня венчает храмы гуситской церкви. Вставший во главе восставших Ян Жижка многие годы своими военными победами наводил ужас на католическую Европу, пытавшуюся разгромить «богемских еретиков».

Монумент, высота которого, включая постамент, составляет 22 метра, был открыт 14 июля 1950 года, в пятисотую годовщину Витковского сражения, хотя камень в его основание еще в 1931 году заложил первый президент Чехословакии Т. Г. Масарик. Бронзовый Ян Жижка изображен с повязкой на глазу и булавой в правой руке – своим любимым оружием. Конная скульптура имеет внушительные размеры. «Ее высота – около 9 метров, длина превышает 9,5 метров, ширина – примерно 5 метров. Весит памятник целых 16,5 тонн. Жижка и его конь выполнены из бронзы», – объясняет историк и писатель Мартин Питро.

Именно здесь, на этом высоком холме с крутыми склонами, тогда засаженными виноградниками, были разгромлены силы короля Сигизмунда. «Вернемся в XV век, в июль 1420 года, когда здесь произошла одна из первых битв гуситской революции. Ян Жижка во главе гуситов-чашников закрепился на вершине холма, построив там два редута из бревен, и отбил атаку мюнхенской и австрийской конницы войск первого крестового похода. В ходе него крестоносцы осадили Прагу, пытаясь разгромить гуситов. Сделать это рыцарям не удалось – отбившись, гуситы перешли в контратаку, а католики потерпели поражение, как и весь первый крестовый поход», – рассказывает историк.

Перед возведением этого памятника несколько раз объявлялся конкурс. Наконец заказ вне конкурса получил скульптор Богумил Кафка. Решение принимала комиссия специалистов, куда вошли не только историки, но и иппологи – специалисты по лошадям. Скульптуру хотели сделать как можно более реалистичной.

«Коня скульптор лепил с настоящего животного. Это был гнедой по кличке Тезиус. Разумеется, памятник не избежал и критических замечаний – некоторым конь казался слишком массивным, его называли «мерином-тяжеловозом». Звучали предложения изобразить лошадь, вставшую на дыбы, то есть стоящей лишь на двух задних ногах. На это Кафка отвечал, что в этом случае зритель ничего не увидит, кроме брюха коня и поднятых копыт. По моему мнению, и конь, и Жижка отражают реалии XV века, и памятник получился удачным».

Богумил Кафка закончил работу над моделью памятника в 1941 году и вскоре после этого скончался. Однако открыт монумент был гораздо позже. «Тогда шла Вторая мировая война. Участники создания памятника боялись, что проект уничтожат немцы, и гипсовую модель разрезали на несколько частей, каждую из которых спрятали отдельно. К финальной стадии реализации приступили только после освобождения, в 1945 году. Кафка до этого момента уже не дожил. Памятник был торжественно открыт в 1950 году», – объясняет Мартин Питро.

Разумеется, такой огромный бронзовый монумент не мог быть сделан как монолит – он состоит из отдельных частей. «Это 120 бронзовых фрагментов, которые смонтированы с помощью 5000 болтов. Интересно, что внутри скульптуры может поместиться 14 человек. Не знаю, проверял ли это кто-то опытным путем, но так об этом сообщается в справочниках», – смеется историк.