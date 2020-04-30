Пражский врач: Носите маски – фильтруйте вирус, снижайте дозу!

Комментируя ситуацию с эпидемией коронавируса в интервью «Чешскому Радио», Мартин Балик объясняет: «С этой вирусной инфекция, с которой шутить не стоит – ею очень легко можно заразиться. Однако с точки зрения ее патогенности, думаю, мы можем с ней справляться, то есть европейцы могут с ней справляться с точки зрения нагрузки на организм, и постепенно мы выработаем к ней коллективный иммунитет. Я в этом убежден».

В мировых СМИ появляются предположения о том, что реакция на коронавирус может зависеть от генетики человека, его происхождения и даже расы. По словам Мартина Балика, данных пока недостаточно, но генетика, по его мнению, тут не причем.

«У 60-70% китайцев есть следы прошлых встреч с коронавирусами»

«Я не иммунолог и работаю с иммунитетом пациентов, оказавшихся в критическом состоянии, и стараюсь им помочь, но это не генетика. Разумеется, когда что-то не удается, мы потом проводим генетический анализ — существует статистика летальных исходов пациентов, о которых известно, что они скончались именно от коронавируса. Это международное исследование, которое направлено на поиск в иммунитете определенного фенотипа, чтобы объяснить, какие именно пациенты предрасположены к тому, чтобы умереть от этой инфекции. Мы знаем, что следы памяти о коронавирусах присутствуют у 60-70% жителей Китая, поскольку они столетиями употребляли в пищу экзотических млекопитающих, летучих мышей. Таким меню они давали нагрузку организму в виде коронавируса, поскольку эти животные – настоящий рассадник коронавирусов, которые используют организмы этих животных как колонию, никак им не угрожая, поскольку их иммунитет иной, чем у людей», – объясняет доктор Балик.

Сейчас, отметил специалист, китайцы «экспортировали» коронавирус нового типа в Европу и Северную Америку, где с ним и приходится сражаться. Этот вирус стал «новинкой» с точки зрения его высокой способности передачи от человека к человеку, однако с точки зрения поражения органов человека, он, считает Мартин Балик, не является чем-то особенным, – ежегодно в больницу и раньше поступали пациенты в таком состоянии, инфицированные другими вирусами. Новым является появление более высокой свертываемости крови, что приводит к закупорке сосудов. Однако и с этим врачи умеют бороться, что они делают уже с середины марта 2020 года, когда в больницу начали поступать первые ковид-позитивные больные.

При этом сейчас медицина в принципе располагает весьма ограниченным антивирусным арсеналом. Удастся ли выковать действенное оружие против коронавируса нового типа? «Надежда на это есть: вдали брезжит свет в конце тоннеля. Я надеюсь, что, возможно, раньше появится вакцина, чем специфическое лекарство против коронавируса», – считает врач.

Сегодня уже можно смело говорить, что в Чехии эпидемия пошла на спад, и коэффициент заражения снизился. Если раньше один инфицированный заражал в среднем 3,5 человека, то теперь можно говорить, что он упал до 1. Как удалось этого добиться?

«Чешский народ ведет себя очень дисциплинированно»

«Мы видели, что происходит в мире и подготовились. Здесь были введены определенные эпидемиологические ограничительные меры. Я считаю, что чешский народ ведет себя очень дисциплинированно – люди стараются не заразить окружающих, носят маски. Одновременно они таким образом снижают инфекционную дозу – количество вируса, которое передается другому человеку, находящемуся в среде, где присутствует коронавирус. Тем самым это повышает шансы человека, получившего эту дозу, ликвидировать вирус с помощью своей иммунной системы. Таким образом, каждый становится своего рода «фильтром» для следующего человека, и он, таким образом, получает более низкую дозу инфекции. Так что я думаю, здесь работает комплекс ограничительных мер плюс определенный иммунитет, который у нас есть. В Чешскую Республику проникло определенное количество вируса, с которым мы теперь «знакомимся», создавая определенный иммунный след и вырабатываем коллективный иммунитет».

С точки зрения «массового знакомства» населения с вирусом, Мартин Балик считает, что нужно найти определенный компромисс. Если 30-летние лишаются в результате карантина своих рабочих мест, это тоже негативно сказывается на их здоровье, считает медик. Кроме того, многие ковид-негативные пациенты, страдающие другими заболеваниями, сегодня боятся идти к врачу, получать превентивное лечение и даже показываться в здании больниц и поликлиник. Это, отмечает Мартин Балик, может иметь печальные последствия для тех, кто страдает онкологическими и кардиологическими заболеваниями. «Их болезнь не будет ждать, пока отсюда уйдет коронавирус», – подчеркивает специалист.

И в группе риска – среди людей старше 70-ти или страдающих тяжелыми заболеваниями есть ковид-позитивные пациенты, у которых вирус не дает абсолютно никаких симптомов. «Часто это пожилые люди, а также пациенты разного возраста, получающие иммуносупрессию, которые, например, активно лечатся от онкологии, у которых иммунная система совершенно разрушена химиотерапией. И хотя они заражены, мы лечим их стандартным способом, выписываем, при этом они остаются ковид-позитивными», – объясняет ведущий врач Всеобщей факультетской больницы в Праге.