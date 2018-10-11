Пражский «SIGNAL» – дыхание света

Рождение фестиваля вязано с празднованием 600-летия знаменитых Пражских курантов, установленных на Староместской ратуше (Staroměstská radnice). Представленный в 2010 году видеомаппинг поразил воображение горожан, вызвал бурю положительных отзывов, что не позволило остановиться на достигнутом. Уже через три года первый «SIGNAL» собрал в чешской столице лучших художников жанра «световой магии». Шестой фестиваль не отошел от традиции.

«Во-первых, необходимо рассказать о новшествах, которыми фестиваль 2018 года будет отличаться от всех предыдущих. Впервые программа охватывает пражский район Карлин (Karlin). Там размещено пять инсталляций, и именно на центральной площади Карлина состоится открытие фестиваля. На площади размещено одно из интереснейших творений, представленных в этом году зрителям – «Future Ruins», автор Romain Tardy (Франция). Это комбинация световой инсталляции и видеомаппинга. Экраном для видеопроекции стал костел святых Кирилла и Мефодия (Kostel svatého Cyrila a Metoděje), а в парке установлены светящиеся скульптуры, вдохновленные элементами архитектурного убранства храма», – рассказывает Матей Влашанек, программный менеджер фестиваля света «SIGNAL».

В Карлине зрители смогут увидеть также инсталляцию швейцарского художника, работающего под псевдонимом Zimoun. Свои скульптуры он создает из серийно выпускаемых предметов. В Hauch Gallery зрители увидят композицию, созданную из 216 моторов, ватных шариков и абсолютно одинаковых картонных коробок.

В Карлине на фасаде бывшей казармы (Karlínská kasárna) независимая креативная студия Hotaru Visual Guerrilla, созданная испанскими художниками Jone Vizcaino и Ander Ugartemendia, покажет 3D-видеомаппинг, сочетающий в себе визуальные и звуковые эффекты. В своей работе художники взяли на вооружение идеи, сформулированные античным архитектором Витрувием, подчеркнувшим, что архитектура является отражением природы.

«В центре города – на Староместской площади (Staroměstské náměstí), площади Фруктовый рынок (Ovocný trh) и во дворце Клам-Галасса (Clam-Gallasův palác) мы представляем три поколения чешских и чехословацких художников. У зрителей, таким образом, есть возможность сравнить разные принципы подхода к работе в условиях общественного пространства. В качестве представителя второй половины XX столетия был выбран Иван Кафка – один из самых известных художников этого периода, прославившийся своими гигантскими инсталляциями. В рамках фестиваля света «SIGNAL» на Фруктовом рынке можно увидеть скульптуру, созданную Иваном Кафкой их 350 дорожных знаков».

Лидер чешской художественной сцены, пионер site-specific инсталляций, land art и концептуального искусства в Чехии, член группы 12/15 Иван Кафка хорошо известен не только у себя на родине, но также и за ее пределами. Его работы представлены в ряде художественных коллекций.

Своей инсталляцией художник исследует феномен толпы. Одновременно его скульптура является символом личности, человеческой индивидуальности.

– «На Староместской площади возвышается десятиметровая скульптура, являющаяся одновременно проектором, переносящим изображение на фасад старинного Дома «У каменного колокола» (Dům U Kamenného Zvonu). Ее создали Лукаш Риттштайн и Барбара Шлапетова. Лукаш Риттштайн является представителем поколения чешских художников возраста 30-40 лет. Его работы несколько раз выставлялись во время EXPO и на Венецианской биеннале».

Инсталляция Барбары Шлапетовой и Лукаша Риттштайна – метафора сегодняшнего мира, в котором сталкиваются самые современные технологии и религия, искусственная интеллигенция и архаика.

«Честь молодого поколения защищает Рихард Лоскот. Во дворце Клам-Галасса он построил веселую инсталляцию, которая позволит зрителям «пройтись над тучами». В Чехии Рихард Лоскот уже трижды выдвигался на соискание престижной художественной Премии Индржиха Халупецкого. На его счету также и несколько иностранных премий», – подчеркивает Матей Влашанек, программный менеджер фестиваля света «SIGNAL».