Пражский «SIGNAL» – дыхание света

Антон Каймаков
11-10-2018
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В течение четырех вечеров чешская столица будет наполняться сиянием десятков инсталляций, материализующих сны и фантазии чешских и иностранных художников, вдохновленных окружающим их миром и мыслями великих философов. В Праге проходит шестой фестиваль света «SIGNAL».

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бывшей казармы в Карлине, фото: ЧТК / Вит Шиманекбывшей казармы в Карлине, фото: ЧТК / Вит Шиманек

Future Ruins: Костел святых Кирилла и Мефодия, фото: ЧТК / Вит ШиманекFuture Ruins: Костел святых Кирилла и Мефодия, фото: ЧТК / Вит Шиманек Рождение фестиваля вязано с празднованием 600-летия знаменитых Пражских курантов, установленных на Староместской ратуше (Staroměstská radnice). Представленный в 2010 году видеомаппинг поразил воображение горожан, вызвал бурю положительных отзывов, что не позволило остановиться на достигнутом. Уже через три года первый «SIGNAL» собрал в чешской столице лучших художников жанра «световой магии». Шестой фестиваль не отошел от традиции.

«Во-первых, необходимо рассказать о новшествах, которыми фестиваль 2018 года будет отличаться от всех предыдущих. Впервые программа охватывает пражский район Карлин (Karlin). Там размещено пять инсталляций, и именно на центральной площади Карлина состоится открытие фестиваля. На площади размещено одно из интереснейших творений, представленных в этом году зрителям – «Future Ruins», автор Romain Tardy (Франция). Это комбинация световой инсталляции и видеомаппинга. Экраном для видеопроекции стал костел святых Кирилла и Мефодия (Kostel svatého Cyrila a Metoděje), а в парке установлены светящиеся скульптуры, вдохновленные элементами архитектурного убранства храма», – рассказывает Матей Влашанек, программный менеджер фестиваля света «SIGNAL».

Zimoun: Hauch Gallery, фото: ЧТК / Вит ШиманекZimoun: Hauch Gallery, фото: ЧТК / Вит Шиманек В Карлине зрители смогут увидеть также инсталляцию швейцарского художника, работающего под псевдонимом Zimoun. Свои скульптуры он создает из серийно выпускаемых предметов. В Hauch Gallery зрители увидят композицию, созданную из 216 моторов, ватных шариков и абсолютно одинаковых картонных коробок.

В Карлине на фасаде бывшей казармы (Karlínská kasárna) независимая креативная студия Hotaru Visual Guerrilla, созданная испанскими художниками Jone Vizcaino и Ander Ugartemendia, покажет 3D-видеомаппинг, сочетающий в себе визуальные и звуковые эффекты. В своей работе художники взяли на вооружение идеи, сформулированные античным архитектором Витрувием, подчеркнувшим, что архитектура является отражением природы.

«В центре города – на Староместской площади (Staroměstské náměstí), площади Фруктовый рынок (Ovocný trh) и во дворце Клам-Галасса (Clam-Gallasův palác) мы представляем три поколения чешских и чехословацких художников. У зрителей, таким образом, есть возможность сравнить разные принципы подхода к работе в условиях общественного пространства. В качестве представителя второй половины XX столетия был выбран Иван Кафка – один из самых известных художников этого периода, прославившийся своими гигантскими инсталляциями. В рамках фестиваля света «SIGNAL» на Фруктовом рынке можно увидеть скульптуру, созданную Иваном Кафкой их 350 дорожных знаков».

Hyperbinary: Wave, фото: ЧТК / Вит ШиманекHyperbinary: Wave, фото: ЧТК / Вит Шиманек Лидер чешской художественной сцены, пионер site-specific инсталляций, land art и концептуального искусства в Чехии, член группы 12/15 Иван Кафка хорошо известен не только у себя на родине, но также и за ее пределами. Его работы представлены в ряде художественных коллекций.

Своей инсталляцией художник исследует феномен толпы. Одновременно его скульптура является символом личности, человеческой индивидуальности.

«На Староместской площади возвышается десятиметровая скульптура, являющаяся одновременно проектором, переносящим изображение на фасад старинного Дома «У каменного колокола» (Dům U Kamenného Zvonu). Ее создали Лукаш Риттштайн и Барбара Шлапетова. Лукаш Риттштайн является представителем поколения чешских художников возраста 30-40 лет. Его работы несколько раз выставлялись во время EXPO и на Венецианской биеннале».

3dsense: Erebus в Карлине, фото: ЧТК / Вит Шиманек3dsense: Erebus в Карлине, фото: ЧТК / Вит Шиманек Инсталляция Барбары Шлапетовой и Лукаша Риттштайна – метафора сегодняшнего мира, в котором сталкиваются самые современные технологии и религия, искусственная интеллигенция и архаика.

«Честь молодого поколения защищает Рихард Лоскот. Во дворце Клам-Галасса он построил веселую инсталляцию, которая позволит зрителям «пройтись над тучами». В Чехии Рихард Лоскот уже трижды выдвигался на соискание престижной художественной Премии Индржиха Халупецкого. На его счету также и несколько иностранных премий», – подчеркивает Матей Влашанек, программный менеджер фестиваля света «SIGNAL».

Антон Каймаков
11-10-2018
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