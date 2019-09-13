Пражский саммит «V4»: воссоединение Европы невозможно без Западных Балкан

«Воссоединение Европы не может быть завершено, если регион Западных Балкан не подключится к процессу европейской интеграции. Мы надеемся удержать темп реформ и в октябре начать переговоры о вступлении в Евросоюз также с Северной Македонией и Албанией», - отметил Бабиш на пресс-конференции после завершения полуторачасовой рабочей встречи.

В Прагу в четверг прибыли и представители государств названного региона – то есть Северной Македонии, Черной Горы, Албании, Боснии и Герцеговины. Напомним, что премьер Косово Ана Брнабич отменила визит после того, как президент Чехии Милош Земан в одностороннем порядке решил поднять вопрос отзыва независимости этого государства.

Вместо нее в Пражский Град прибыл представитель посольства Косово в Праге. Андрей Бабиш в реакции на слова Милоша Земана заявил, что не видит причины для изменения курса чешской зарубежной политики.

В ходе пражского саммита государств «V4» обсуждались также вопросы, связанные с изменениями климата, брексит и долгосрочный финансовый план Евросоюза на период после 2020 года.

Насколько дальновидно с точки зрения Чехии тесное партнерство с такими странами как Венгрия и Польша, которых Европейская комиссия в качестве анфан террибль критикует из-за несоблюдения основных европейских ценностей?

«Этот регион нам близок, эти государства для нас являются естественными партнерами. Мы не обязаны соглашаться со всеми во всем, но в партнерстве с этими странами у нас больше шансов на взаимопонимание», - говорит госсекретарь по европейским делам Милена Грдинкова.

По мнению научного сотрудника Института международных отношений Якуба Эберле, «союз «четверки» является неформальным, благодаря чему она может обходить стороной вопросы, мнения по которым расходятся. «Например, у Виктора Орбана довольно тесные связи с Россией, в то время как Польша воспринимает Россию в качестве угрозы. Не во всем сходятся и Чехия со Словакией. Вышеградская четверка продвигает только общие темы», уточнил аналитик в интервью «Чешскому телевидению».

Экономист, дипломат и предшественник Грдинковой на посту госсекретаря Томаш Проуза ситуацию видит по-другому: «Нет, для Чешской Республики этот союз не выгоден, так как тянет нас вниз, и не дает нам продвигать то, что представляет для нас первостепенную важность».

Проект сам по себе не плох, но Чехия должна быть предельно осторожна, чтобы ее не стали воспринимать как прислужника Виктора Орбана, заявил в интервью «Чешскому Радио» Проуза.

«Когда чешские дипломаты выдвигают какую-либо собственную инициативу внутри Евросоюза, то им приходится молиться за то, чтобы первыми в поддержку не выступили поляки и венгры, так как в таком случае эта инициатива часто сходит «на нет». Они сначала ищут союзников среди других государств, например скандинавских, а только потом могут договариваться с представителями Польши и Венгрии», - утверждает Томаш Проуза.

В день проведения саммита в Праге Палата депутатов Чехии одобрила вступление Северной Македонии в НАТО. За проголосовали 124 из 148 присутствующих депутатов. Сенат Чехии ратифицировал протокол о вступлении Северной Македонии в Североатлантический альянс еще в середине июня.