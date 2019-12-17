Пражский карандаш Людмилы Кузнецовой-Бурлюк

Выставка работ Людмилы Кузнецовой-Бурлюк в Galerie Jakubska. Адрес: Jakubska, 4. C 14 по 21 декабря 2019 г., часы работы: с 10:00 до 18:00. Вход свободный

Культуролог Евгений Деменок не первый год составляет свою «бурлюкиаду». В Праге он отыскал родственников Людмилы и ее младшей сестры Марианны, которая в 1922 году вышла замуж за чешского художника Вацлава Фиалу и прожила здесь всю жизнь. Евгению Деменку удалось восстановить биографию Людмилы Давидовны Кузнецовой-Бурлюк (1886–1968), а теперь и показать ее работы, в линях и красках которых так отчетливо проступает «Серебряный век» русского искусства.

Из каталога выставки:

В большой семье всемирно известного «Отца российского футуризма», украинца Давида Бурлюка – трое братьев и трое сестер, – все были причастны к искусству. Художниками стали трое – сам Давид, Владимир и Людмила. Но в Императорскую Академию художеств в Санкт-Петербурге удалось поступить лишь Людмиле.

Карьера ее начиналась блестяще. Она дружила с Исааком Бродским, Степаном Колесниковым и Митрофаном Грековым, Валентин Серов приглашал её совместно писать натуру. Блестяще одарённая художница, Людмила участвовала в многочисленных выставках. Весной 1906-го Константин Сомов и Валентин Серов пригласили ее вступить в объединение «Мир искусства». После счастливого замужества – в браке с талантливым скульптором Василием Кузнецовым она родила четырех сыновей – Людмила на время оставила живопись. А затем в России грянула революция, за ней началась Гражданская война, голод, разруха… В 1923 году умер от тифа ее муж, и она в одиночку воспитывала детей. Во время Второй мировой войны её ждал ещё один удар – двое сыновей погибли на фронте, ещё один сошёл с ума в немецком плену… В таких обстоятельствах было не до творчества и не до выставок.

Однако жизнь Людмилы кардинально изменилась к лучшему в 1956 году, когда она переехала в Прагу по приглашению своей младшей сестры Марианны и её мужа, известного чешского художника Вацлава Фиалы. Она жила в Праге до самой смерти в 1968 году и смогла вновь посвятить себя живописи. Именно в Праге сохранилась основная часть ее творческого наследия. В 1967 году в Культурном доме «Завадилка» состоялась ее первая и единственная персональная выставка. Спустя пятьдесят два года Евгений Деменок, много лет занимающийся исследованием жизни и творчества членов большой семьи Бурлюков, организовал ещё одну персональную выставку работ Людмилы, чтобы выразить признательность и уважение к ее многолетнему творческому труду.

На открытии выставки выступила внучатая племянница художницы, Яна Коталикова, которая поделилась воспоминаниями о ней. На двух этажах галереи демонстрируются около пятидесяти живописных и графических работ Людмилы Кузнецовой-Бурлюк, созданных в конце 1950-х и первой половине 1960-х годов. Среди них – целая серия великолепных графических портретов, в том числе портрет дочери Марка Шагала, Иды, которая была в гостях у семьи Фиала в Праге.

На выставке демонстрируются и работы Давида Бурлюка – редкий холст «Лошади» из анималистической серии (1907-08 годов) и портреты Вацлава и Марианны Фиала, написанные Давидом Бурлюком и подаренные им в качестве свадебного подарка в 1921 году.