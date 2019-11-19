Пражский Гард на два дня открыл для посетителей Олений ров

Этот естественный овраг некогда являлся частью северной фортификации Пражского Града. По распоряжению первого президента Чехословакии Томаша Гаррика Масарика, более ста лет назад здесь был построен вольер для привезенных из России медведей, которых главе молодого государства подарили чехословацкие легионеры.

Во времена социалистической Чехословакии Олений ров Пражского Града для посетителей был недоступен. Вновь его открыли только после свержения в стране власти коммунистов. По распоряжению президента Вацлава Гавела здесь был построен пешеходный туннель, соединяющий две части рва. Архитектором сооружения является Йозеф Плескот.