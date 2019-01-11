Пражский джаз 1994

25 лет назад, в январе 1994 года, на сцене пражского джаз-клуба «Reduta» выступил 42-й президент США Билл Клинтон. Чешская столица тогда стала местом проведения переговоров со странами «Вышеградской четверки». США озвучили предложение об участии в программе «Партнерство ради мира», которая предоставляла возможность вступления в НАТО. Посещение клуба «Reduta» стало кульминацией неофициальной программы Билла Клинтона в Праге.
«В свое время Ялта вошла в историю, как символ разделения Европы. Я буду счастлив, если сегодня в анналы будет вписана Прага в качестве символа европейского сотрудничества», – заявил президент Вацлав Гавел, завершая официальную часть переговоров.
Когда формальные встречи завершились, чешский президент провел своих гостей по Праге. Билл Клинтон в сопровождении Вацлава Гавела побывал на Карловом мосте, а также заглянул в знаменитую пивную «У золотого тигра», где пожал руку писателю Богумилу Грабалу.
«Атмосфера была прекрасная. Они сидели и болтали, как будто ничего особенного не происходило, как и должно быть в нормальной пивной. Вместо запланированных 15 минут он (Билл Клинтон) провел здесь 2 часа, даже заказал себе шницель и картофельную лепешку. Было прекрасно. Здесь сидели только они – Олбрайт, Навел, Клинтон и гости пивной», – вспоминает Карел Гулата, который разливал пиво.
Потом политики отправились в джаз-клуб «Reduta», где Вацлав Гавел подарил Билу Клинтону саксофон чешского производства. Преподнесенный главе США подарок в свой футляр вернулся далеко не сразу. Билл Клинтон потом назвал этот вечер в Праге одним из лучших в своей жизни, пообещал бережно хранить инструмент с выгравированным именем дарителя и поблагодарил музыкантов за их мастерство: «Чешские музыканты, с которыми я играл, были такие молодцы, что закрыли все мои ошибки».