Пражский джаз 1994

«В свое время Ялта вошла в историю, как символ разделения Европы. Я буду счастлив, если сегодня в анналы будет вписана Прага в качестве символа европейского сотрудничества», – заявил президент Вацлав Гавел, завершая официальную часть переговоров.

Когда формальные встречи завершились, чешский президент провел своих гостей по Праге. Билл Клинтон в сопровождении Вацлава Гавела побывал на Карловом мосте, а также заглянул в знаменитую пивную «У золотого тигра», где пожал руку писателю Богумилу Грабалу.

«Атмосфера была прекрасная. Они сидели и болтали, как будто ничего особенного не происходило, как и должно быть в нормальной пивной. Вместо запланированных 15 минут он (Билл Клинтон) провел здесь 2 часа, даже заказал себе шницель и картофельную лепешку. Было прекрасно. Здесь сидели только они – Олбрайт, Навел, Клинтон и гости пивной», – вспоминает Карел Гулата, который разливал пиво.

Потом политики отправились в джаз-клуб «Reduta», где Вацлав Гавел подарил Билу Клинтону саксофон чешского производства. Преподнесенный главе США подарок в свой футляр вернулся далеко не сразу. Билл Клинтон потом назвал этот вечер в Праге одним из лучших в своей жизни, пообещал бережно хранить инструмент с выгравированным именем дарителя и поблагодарил музыкантов за их мастерство: «Чешские музыканты, с которыми я играл, были такие молодцы, что закрыли все мои ошибки».