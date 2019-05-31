Пражские пеликаны получат прописку в Букингемском дворце

Впервые в королевский парк в Вестминстере, который считается старейшим в Лондоне, чешские пеликаны, четверо пловцов с вместительным клювом, отправились в 1995 году. За ними в монаршую резиденцию Ее Величества из Праги в 2013 году последовали еще трое пернатых соплеменников. И вот в четверг, 30 мая питомцы Пражского зоопарка отправились автотранспортом до пункта назначения в Соединенное Королевство.

Новоселье в пруду Сент-Джеймсского парка

Трио розовых пеликанов Sun, Moon и Star, что в переводе означает Солнце, Луна и Звезда, получат прописку в королевском парке и будут зарегистрированы под порядковыми номерами 8, 9 и 10. В пятницу они должны отметить новоселье в пруду, вид на который открывается из окон Букингемского дворца.

Как разъяснил глава зоопарка чешской столицы Мирослав Бобек, «Прага направляет пеликанов в Лондон бесплатно, сотрудничество Чехии и Великобритании в данной сфере имеет долгосрочный характер. Разведением пеликанов в пруду под окнами Букингемского дворца начали заниматься в XVII веке».

«Молодняк, три пеликана, вылупились у нас в феврале, и сейчас отправляются в Лондон. Это является продолжением весьма долгой традиции, так как в местном Сент-Джеймсском парке, раскинувшемся под окнами Букингемского дворца, под окнами самой королевы, пеликаны спокойно прогуливаются уже с XVII века. В течение продолжительного времени к королевскому двору пеликанов поставляли из России, потом – из СССР. Мы в какой-то мере приняли эту эстафету в 1990-е годы, в то время мы уже достигли определенных успехов в разведении этих птиц. Как к одним из немногих, к нам обратился Лондон по поводу возможности привезти им пеликанов. Мы уже в третий раз по их просьбе осуществляем транспортировку этих птиц»,

– подтвердил директор зоопарка также в интервью «Радио Прага».

Полюбоваться пеликанами может любой посетитель парка и во время их ежедневного кормления рыбой.

Пражский зоопарк, один из лучших в Европе, по праву гордится тем, что в Праге научились разводить также виды животных, которые могут оказаться под угрозой исчезновения. В столице Чехии ведут Европейскую племенную книгу некоторых видов животных – например, Малазийской гигантской черепахи и шиповатой индокитайской, а также стервятника – в последнем случае с 2012 г. зоопарк одновременно руководит программой по спасению этой птицы.

Поставку пеликанов в Сент–Джеймсский парк, излюбленное место отдыха лондонцев, сотрудники зоопарка также считают престижной миссией:

«Мы сотрудничаем со многими учреждениями мира, в том числе с самыми авторитетными. Однако в данном случае это все же нечто особенное, когда мы можем сказать – это пеликаны для королевы, для королевского двора, ведь раньше в Чехии никакой подобной традиции не было. С этой точки зрения, это исключительный почин»,

– отмечает Мирослав Бобек.

Как можно прочитать на портале зоопарка, во времена «холодной войны» пеликанов в Великобританию однажды поставили и по инициативе США.

Эдуард Асадов

«Смешная птица пеликан!

Он грузный, неуклюжий,

Громадный клюв как ятаган,

И зоб — тугой как барабан,

Набитый впрок на ужин…»

«По воспоминаниям британского дипломата Aлистера Keрра, в 1960-е годы СССР унаследовал обычай царской России и время от времени посредством своего посольства одаривал Сент–Джеймсский парк новыми пеликанами. В рамках соперничества между державами нового посла США осенила мысль, что и американской стороне хорошо было бы вручить британцам презент в виде пернатых. Однако прибывшие из Америки птицы чахли, и за дело взялись специалисты National Audubon Society, стремясь понять, по какой причине. Американцы в паранойе «холодной войны» подозревали, что в этo дело замешано советское посольство. И без того прохладные отношения между диппредставительствами этих стран еще ухудшились».

Проблема, тем не менее, заключалась в том, что американские бурые пеликаны, гнездящиеся по морским побережьям океанов, не могли адаптироваться к условиям лондонского парка, поэтому их перевели в лондонский зоопарк.

«А из США в королевский парк привезли новых, «правильных» пеликанов. Этим вся история и завершилась, и эпизод был забыт»,

сообщает портал чешского столичного зоопарка.