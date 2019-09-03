Пражские битвы вокруг советского маршала

В последний раз надпись «Нет кровавому маршалу!» появилась на памятнике ночью 22 августа, в 51-ю годовщину вторжения в Чехословакию войск стран Варшавского договора. Глава администрации Праги-6 заявил о бессмысленности ежегодной очистки памятника после актов вандализма, против чего официально протестовали российские власти. Памятник наконец привели в первоначальный вид добровольцы. На установленных на памятнике годом раньше табличках сообщается, помимо прочего, что «маршал Иван Степанович Конев летом 1968 года лично поддержал проведение информационной разведки перед вторжением войск Варшавского договора в Чехословакию».

«Нам не нравится, когда переписывают историю»

На акции протеста против прикрытия памятника царила необычайно возбужденная атмосфера. Яна Вольфова, председатель объединения Česká Suverenita («Чешская независимость»), oрганизатора протестной акции перед монументом, сообщила:



– Дело в том, что нам не нравится, когда переписывают историю. От себя лично могу сказать – я на этой акции потому, что мой отец был последним из детей, вернувшихся на родину после принудительного онемечивания. Мой дед не пережил Валдхаузен, а бабушка была узницей концлагеря Равенсбрюк, и я не хочу, чтобы мы оказались в ситуации, когда о таких вещах нам уже не позволят говорить. Поэтому я рада, что это мероприятие проводится под патронажем депутатов нижней палаты и прежде всего моего друга Ярослава Фолдыны, с которым мы вместе были в партии социал-демократов. Он до сих пор член этой партии, что также вызывает мое восхищение. Это человек, который всегда говорил, что думает, причем уже со времен югославского кризиса,

– подчеркнула учительница и глава объединения Česká Suverenita.

«Это напоминание о ста сорока тысячах мертвых советских солдат…»

Как сообщил Ярослав Фолдына, один из присутствующих, среди которых были также пресс-секретарь президента Иржи Овчачек и депутаты от компартии, данная акция – спонтанное собрание, где часть представителей чешского общества выразила свою позицию в отношении памятника Коневу. Фолдына произнес речь, в которой призвал не забывать о крови, пролитой советскими солдатами на чехословацкой земле.

«Маршал Конев – это символ освобождения Чехословакии, напоминание о ста сорока тысячах мертвых советских солдат, символ того, что мы, чехи и словаки, как и другие славянские и иные народы, в том числе евреи, можем здесь свободно выражать свое мнение. Без Конева и без этих советских воинов нас бы здесь не было».

В интервью Русской службе Radio Prague International Фолдына пояснил:

– В принципе, как я полагаю, дело здесь не в маршале Коневе, не в дискуссии о том, что он сделал или не сделал, сколько в его действиях было плохого или хорошего. Мы видим в этом попытку отнять у народа один из символов – Конев символизирует собой освобождение Чехословакии Красной армией, и люди способны отождествить себя с этими символами без того, чтобы ходить на какие-то лекции или обучаться по какой-то специальности. И если отнять у народа символы и лишить его части истории, его потом можно легко использовать для тех целей, которые будут поставлены завтра.

Я думаю, что в этом загвоздка всего, именно это здесь и происходит, когда кто-то хочет обратить на себя внимание. Кто-то из уже почти не существующей партии TOP 09 и избранный на свою должность в этом районе, но отнюдь не в целой Праге и уж совсем не в целой Чехии (староста района Дейвице О. Коларж является членом TOP 09, потерявшей в последних парламентских выборах значительное число мандатов и завоевавшей лишь семь кресел – прим. ред.). Главная же суть спора состоит в том, что наличествует стремление переписывать историю, и отобрать у народа символ.

«Я не считаю, что Россия – недруг Чехии»

Ярослав Фолдына в ходе акции протеста сообщил, что «тридцать лет памятник Коневу почти никому не мешал, однако с приходом на пост старосты шестого района Праги Ондржея Коларжа начались манипуляции общественным мнением. Он также считает, что люди, которые пришли на митинг, участвуют в нем именно по приведенной причине и вовсе не обязательно поддерживают нынешнюю политику России как таковую, тем не менее, нынешняя демонстрация является отражением позиции части чешского общества.

– Вопросы типа «с Россией или без России?» стали составной частью совершенно излишних дебатов и искусственного стремления создать и найти врага. Я не считаю, что Россия является каким-то недругом Чешской Республики и Европы в целом. У Российской Федерации есть свои цели так же как и у США, Германии, Франции и других стран, однако когда у вас возникает потребность создания другой обстановки на международной сцене, то нужно найти и какого-то врага, и сейчас такой враг как раз и создается. Однако многие люди уже поняли эту игру, и их отношение к России понемногу меняется в лучшую сторону, так что дела у таких инструкторов полуправд и откровенной лжи идут уже не так хорошо, как прежде,

– отметил Фолдына.

Власти района в сентябре вернутся к вопросу будущего памятника

Власти шестого района ранее объяснили, почему решили прибегнуть к использованию "защитной оболочки" для охраны памятника:

«Невозможно охранять памятник и одновременно его там оставить. Это место превратилось бы в зону боевых действий. Если окажется, что защитная пленка была повреждена, может быть подано заявление о совершении правонарушения».

Пресс-секретарь Дейвице информировал, что 12 сентября власти района рассмотрят вопрос будущего этого монумента. На повестке дня по-прежнему стоит вопрос о переносе памятника советскому маршалу в другое место. 23 августа в интервью Русской службе Radio Prague International глава районной администрации Ондржей Коларж напомнил, что местные власти осудили акт вандализма:

«Мы сказали, что не хотим уничтожения объектов, находящихся в ведении районной администрации»

«И опять забор...»

На собрании перед памятником маршалу в понедельник выступил и пресс-секретарь президента республики Иржи Овчачек, ранее выразивший возмущение решением районных властей закрыть памятник и в своем Twitter призвавший политиков, прокуратуру и полицию воспрепятствовать «злу, которое оскорбляет память жертв Холокоста».

– У нас могут быть разные политические позиции, мы можем голосовать за разные партии и по-разному смотреть на мир, однако нас объединяет одно – мы не приемлем попыток переписывать историю, как и тех, кто стремится разжигать в Чехии ненависть, разделять общество и попирает принципы свободы и демократии. Когда я готовился к этому собранию, то вспомнил об одной важной дате. 27 января 1945 года маршал Конев освободил истребительный лагерь Освенцим, и целый цивилизованный мир 27 января вспоминает день памяти жертв Холокоста, то есть дату освобождения концлагеря Коневым. Сегодня же, так же как когда-то вокруг концлагеря Освенцим, вокруг памятника маршалу стоит забор, появившийся по распоряжению старосты шестого района Праги, который распространяет злость и ненависть в нашем обществе.

Администрация шестого района столицы начала убирать строительные леса и «защитную оболочку», скрывающую памятник маршалу Ивану Коневу с 30 августа, уже в понедельник, 2 сентября.